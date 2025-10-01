Descargue GRATIS la edición de octubre de Revista Summa
Descargue GRATIS la edición de octubre de Revista Summa

Moda sostenible para colaboradores, esta es la apuesta de un banco en Costa Rica y la región

Oct 1, 2025 | Noticias de Hoy

Revista SUMMA
Somos el principal grupo editorial de revistas en América Central y el Caribe.

0

Share Tweet Send Share

Iniciativa apoya artesanos, comunidades locales y promueve prácticas responsables con el medio ambiente en Costa Rica y la región.

Por Revista Summa

Cali fue el escenario elegido por Davivienda para lanzar la colección 2026 de RojoTu Davivienda, un proyecto multilatino de moda y bienestar que une sostenibilidad, cultura e inclusión. La llamada “Sucursal del Cielo” se convirtió en el punto de encuentro perfecto por su diversidad cultural y su riqueza natural, que inspiran a tejer moda con identidad y respeto por la biodiversidad.

Con el lema “Realza tu instinto: responde al llamado de tu naturaleza”, la nueva colección conecta tradición y modernidad a través del trabajo de artesanos de Tuchín (Córdoba), Usiacurí (Atlántico) y la comunidad Wayúu (La Guajira), quienes transforman fibras como la iraca y la caña flecha en piezas cargadas de identidad, tradición y compromiso ambiental.

“Nos enorgullece impulsar una producción ecoamigable que refleja respeto por el planeta. Cada pieza lleva consigo la esencia, la historia y el arte de nuestras comunidades, transformándose en moda consciente cargada de significado”, afirmó Martha Luz Echeverri, vicepresidente de Talento Humano y Administrativo de Davivienda.

Como en ediciones anteriores, las prendas de esta colección se entregan directamente a los colaboradores para su uso diario en el trabajo, con el propósito de brindarles comodidad, bienestar y orgullo de vestir un uniforme que refleja sostenibilidad, identidad y cuidado por el planeta. De esta manera, la moda se convierte en una extensión del compromiso de Davivienda con su gente, generando una experiencia positiva en su día a día.

RojoTu Davivienda nació hace ocho años como un proyecto de moda y estilo de vida para el bienestar de su gente, más de 18.000 colaboradores en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Miami. Hoy es una iniciativa consolidada que se ha convertido en referente empresarial en la región y que genera miles de empleos directos.

Más allá de entregar colecciones de moda a sus colaboradores, este proyecto respalda a una gran red de emprendedores, artesanos, patronistas, confeccionistas, joyeros y operarios que, junto con sus familias, han dado vida a millones de prendas elaboradas con materiales recolectados, transformados y reutilizados.

En Costa Rica, la iniciativa representa un valor agregado al fortalecer la cultura organizacional, impulsar el bienestar de los colaboradores y reforzar la visión de sostenibilidad como parte del ADN empresarial de Davivienda.

Moda sostenible y con propósito

Davivienda respalda la producción responsable y ecoamigable del sector textil, promoviendo conceptos como la Moda Circular, que alarga el ciclo de vida de las prendas, disminuye impactos ambientales y contribuye a una región más próspera, incluyente y verde.

Cada vez son más los diseñadores que se han sumado a RojoTu Davivienda en estos ocho años: Lina Cantillo, Fiorella Perini, Beatriz Camacho, Hernán Zajar, Arturo Calle y su equipo liderado por la directora de diseño María Cristina Rodríguez.

Con RojoTu Davivienda, la entidad reafirma su compromiso con la innovación, la inclusión financiera, la sostenibilidad y el bienestar de su gente, demostrando que la moda también puede ser una fuerza de transformación social y económica.

K

Artículos Relativos

Share on Facebook Share on Twitter