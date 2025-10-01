Moda sostenible para colaboradores, esta es la apuesta de un banco en Costa Rica y la región

Iniciativa apoya artesanos, comunidades locales y promueve prácticas responsables con el medio ambiente en Costa Rica y la región.

Por Revista Summa

Cali fue el escenario elegido por Davivienda para lanzar la colección 2026 de RojoTu Davivienda, un proyecto multilatino de moda y bienestar que une sostenibilidad, cultura e inclusión. La llamada “Sucursal del Cielo” se convirtió en el punto de encuentro perfecto por su diversidad cultural y su riqueza natural, que inspiran a tejer moda con identidad y respeto por la biodiversidad.

Con el lema “Realza tu instinto: responde al llamado de tu naturaleza”, la nueva colección conecta tradición y modernidad a través del trabajo de artesanos de Tuchín (Córdoba), Usiacurí (Atlántico) y la comunidad Wayúu (La Guajira), quienes transforman fibras como la iraca y la caña flecha en piezas cargadas de identidad, tradición y compromiso ambiental.

“Nos enorgullece impulsar una producción ecoamigable que refleja respeto por el planeta. Cada pieza lleva consigo la esencia, la historia y el arte de nuestras comunidades, transformándose en moda consciente cargada de significado”, afirmó Martha Luz Echeverri, vicepresidente de Talento Humano y Administrativo de Davivienda.

Como en ediciones anteriores, las prendas de esta colección se entregan directamente a los colaboradores para su uso diario en el trabajo, con el propósito de brindarles comodidad, bienestar y orgullo de vestir un uniforme que refleja sostenibilidad, identidad y cuidado por el planeta. De esta manera, la moda se convierte en una extensión del compromiso de Davivienda con su gente, generando una experiencia positiva en su día a día.

RojoTu Davivienda nació hace ocho años como un proyecto de moda y estilo de vida para el bienestar de su gente, más de 18.000 colaboradores en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Miami. Hoy es una iniciativa consolidada que se ha convertido en referente empresarial en la región y que genera miles de empleos directos.

Más allá de entregar colecciones de moda a sus colaboradores, este proyecto respalda a una gran red de emprendedores, artesanos, patronistas, confeccionistas, joyeros y operarios que, junto con sus familias, han dado vida a millones de prendas elaboradas con materiales recolectados, transformados y reutilizados.

En Costa Rica, la iniciativa representa un valor agregado al fortalecer la cultura organizacional, impulsar el bienestar de los colaboradores y reforzar la visión de sostenibilidad como parte del ADN empresarial de Davivienda.

Moda sostenible y con propósito

Davivienda respalda la producción responsable y ecoamigable del sector textil, promoviendo conceptos como la Moda Circular, que alarga el ciclo de vida de las prendas, disminuye impactos ambientales y contribuye a una región más próspera, incluyente y verde.

Cada vez son más los diseñadores que se han sumado a RojoTu Davivienda en estos ocho años: Lina Cantillo, Fiorella Perini, Beatriz Camacho, Hernán Zajar, Arturo Calle y su equipo liderado por la directora de diseño María Cristina Rodríguez.

Con RojoTu Davivienda, la entidad reafirma su compromiso con la innovación, la inclusión financiera, la sostenibilidad y el bienestar de su gente, demostrando que la moda también puede ser una fuerza de transformación social y económica.