Misión turística lleva la esencia de Costa Rica a ciudades estratégicas de EE.UU.

Aug 21, 2025 | Noticias de Hoy

Daniel Rosales

0

En primeros 7 meses del 2025, se superaron el millón de llegadas provenientes de Estados Unidos por la vía aérea.

Por Revista Summa

Houston, San Francisco y Los Ángeles, tres ciudades estadounidenses con conexión directa  al país y  con alto interés en visitar Costa Rica, clasificadas como prioritarias por el Instituto Costarricense de Turismo, reciben del 18 al 21 de agosto a una misión tica de promoción turística.  

El itinerario de la misión liderada por la organización de empresas turísticas Proimagen Costa Rica incluye también a San Antonio, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades en el mercado estadounidense. Sus habitantes pueden volar con conexión a ciudades cercanas como  Houston o  Monterrey, gracias a un vuelo que recientemente se abrió desde esta ciudad de México.

“Los residentes de las ciudades en  los Estados Texas y California valoran profundamente las experiencias al aire libre, la naturaleza, el sol y la playa, elementos que Costa Rica ofrece en abundancia. En ambas regiones existe una gran afición por actividades como el senderismo, la visita a parques naturales y un estilo de vida saludable, lo que genera una fuerte conexión con el turismo ecológico y de aventura que caracteriza a nuestro país”, expresó Christian Doñas, presidente de Proimagen Costa Rica.

Según datos del ICT, durante el 2024 ingresaron al país por vía aérea 2 661 488 turistas, lo que representa 190 388 llegadas más que en el 2023, equivalente a un crecimiento del 7,7 %.

En los primeros siete meses del 2025, Costa Rica recibió  por la vía aérea 1 075 043 turistas provenientes de Estados Unidos, lo que consolida a este país como el principal mercado para el país.

Las llegadas desde Estados Unidos representan 55,54% de las llegadas totales a Costa Rica y el 81,49% de las llegadas desde América del Norte.

La estacionalidad del mercado estadounidense se ve marcada en los meses de diciembre a marzo y de junio a julio, en donde se encuentran la mayor cantidad de arribos a Costa Rica. Su gasto promedio diario en el país  es de aproximadamente 295 dólares.

La gira por Estados Unidos se realiza del 18 al 21 de agosto e incluirá las siguientes ciudades:

  • Houston – 18 de agosto
  • San Antonio – 19 de agosto
  • San Francisco – 20 de agosto
  • Los Ángeles – 21 de agosto
