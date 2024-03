Misión Comercial de Puerto Rico a Costa Rica busca concretar acuerdos de negocios

La delegación empresarial ofrecerá productos y servicios de salud, manufactura, alimentos, recursos humanos, tecnología, ciberseguridad, entre otros.

Por Revista Summa

Manuel Cidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), llegará a la ciudad de San José el 18 de marzo de 2024; junto a una delegación de más de 20 empresarios locales como parte de la Misión Comercial de Costa Rica, organizada por su Programa de Comercio y Exportación (PCE). La iniciativa que promueve la exportación local busca concretar acuerdos de negocios entre empresas de Puerto Rico y empresarios costarricenses.

“Esta Misión Comercial es para que puedan conocer nuestro clima de negocios, leyes, incentivos y oportunidades de inversión en la Isla y que a su vez nuestros empresarios puedan conocer oportunidades de negocio en Costa Rica. Queremos informarlos sobre la diversidad de productos y servicios que tenemos y los beneficios que tiene Puerto Rico geográficamente y por ser una jurisdicción de Estados Unidos. Buscamos lograr acuerdos de negocios que beneficien a ambos países”, explicó Cidre, quien estará en San José hasta el 22 de marzo.

Los empresarios participantes fueron convocados por el DDEC y tienen ofrecimientos de productos y servicios, de distintos sectores de negocios, que incluyen: servicios de consultoría en IT, ciberseguridad, insumos industriales, manufactura de productos, asesoría educativa y consultoría en temas de salud mental, diversidad e inclusión, entre otros.

Las empresas que asistirán son: Abartys Health, AC Culinary Group, Amasar, BMA Group Global, Chemical Solutions, CIS International LLC, Digetech, TransCita, Enhance Information Solutions Inc., FICA Engineering Group, Fractall LLc. / KDL- M+, Fortex Fortiflex, JC automation Corp., Lab ChemS Corp., LeCar Radiators, Molinos de Puerto Rico, Moriah Engineering Solutions, Inc, NCM International, Psicoalternativas, Inc., Utreee LLC, Valero y WJ Automation & Integration.

El secretario Cidre tendrá un encuentro con el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera y se reunirá con funcionarios de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y representantes de Casas Extranjeras Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara de Comercio de Costa Rica y el Clúster Aeroespacial.

La agenda incluye reuniones de negocios entre los empresarios de Puerto Rico y los costarricenses, además de un taller de capacitación de 9:00 a.m. a 12 m. el martes, 19 de marzo. También habrá un foro “Oportunidades de Inversión Bilateral Puerto Rico y Costa Rica” el miércoles, 19 de marzo de 9:00 a.m. a 12 m.

Los empresarios interesados en participar pueden inscribirse accediendo a:

https://bit.ly/3ViuHnB