Misión BCIE por Europa fortalece alianzas estratégicas

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, tuvo el honor de inaugurar la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Londres, donde se reconoció la multilateral como líder en financiamiento sostenible.

Por Revista Summa

Con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas y explorar nuevas oportunidades de financiamiento, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) inició una importante misión por Europa, reafirmando su rol como el motor de la transformación positiva.

La jornada dio inicio en Viena, Austria, donde la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, encabezó la delegación que se reunió con el Dr. Abdulhamid Alkhalifa, Presidente Ejecutivo del OPEC Fund for International Development, encuentro en el que se destacó la importancia de consolidar la colaboración entre ambas instituciones para incrementar el financiamiento conjunto en proyectos de alto impacto y que terminó con la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) que establece mecanismos de cofinanciamiento y alianzas a mediano y largo plazo, orientados a movilizar recursos y asegurar el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas; así como la posibilidad de canalizar recursos no reembolsables administrados por el BCIE, lo que permitirá complementar las operaciones y mejorar las condiciones financieras de los proyectos, facilitando su viabilidad y sostenibilidad, en particular en iniciativas de alto impacto climático y social.

La agenda en Viena también contempló una reunión con S.E. Al Suwaidi, Director General del Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), en la que se abordaron oportunidades de inversión en sectores prioritarios como infraestructura sostenible, energías renovables, acceso al agua y resiliencia climática. Asimismo, la delegación del BCIE sostuvo un encuentro con Ibrahim Shoukry, Director de Alianzas, Incidencia Global y Movilización de Recursos del Islamic Development Bank (IsDB), con el objetivo de explorar sinergias y definir áreas de cooperación estratégica.

La Presidente Ejecutiva Sánchez también participó como panelista en el evento de alto nivel ‘Transforming Tomorrow, Today’, organizado por el OPEC Fund, en el que resaltó los esfuerzos para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y los desafíos económicos, haciendo especial énfasis en la reciente firma de acuerdos de exposición con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), los cuales marcan un hito en la innovación del financiamiento para el desarrollo.

Líder en financiamiento sostenible

La misión continuó en Reino Unido, donde el BCIE consolidó su posición como líder en financiamiento sostenible con el exitoso debut en el mercado de libras esterlinas, al emitir en febrero un bono sostenible por £750 millones, logro que fue celebrado con la tradicional

ceremonia de apertura del mercado en la Bolsa de Valores de Londres, donde la Presidente Ejecutiva Sánchez, tuvo el honor de inaugurar la jornada bursátil.

“Es un verdadero honor representar al BCIE en esta ceremonia histórica en la Bolsa de Valores de Londres. Este debut refleja el compromiso del Banco con la sostenibilidad y su capacidad para movilizar recursos destinados a generar un impacto positivo en nuestros países miembros. El respaldo de los inversionistas internacionales y la emisión de este bono nos permiten seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de millones de personas”, comentó.

En una mesa redonda organizada por Barclays Bank y la Bolsa de Valores de Londres, el BCIE presentó su estrategia en el mercado de bonos ante importantes inversionistas, y sostuvo reuniones clave con diversas instituciones financieras y organismos internacionales como Tim Reid, CEO de UK Export Finance; Jess Morden, Miembro del Parlamento y Enviado Comercial para Centroamérica del Department for Business and Trade (DBT); Baroness Chapman of Darlington, Ministra de Estado para el Desarrollo Internacional, América Latina y el Caribe del Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO); y la Infrastructure Exports: UK (IE:UK), una organización que agrupa a diversas empresas del sector privado para colaborar en proyectos internacionales de infraestructura.