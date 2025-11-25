MINISO inaugura en Costa Rica la tienda más grande de Centroamérica

Un nuevo espacio que redefine la experiencia de compra y marca un hito para la región.
Por Revista Summa
En un momento clave para el comercio y la cultura lifestyle del país, Miniso anuncia la apertura de su tienda más grande de Centroamérica en Multiplaza del Este, un proyecto de 1.200 m2 distribuidos en dos niveles que llega para transformar la relación del público con la marca y elevar la experiencia de compra a un nuevo estándar en el país.
Lo que podría verse solo como “una tienda más” representa, para Miniso, algo mucho más profundo: la confirmación de que Costa Rica se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos y receptivos de la región. “Para nosotros, este logro es un honor y un desafío a la altura de la confianza que los consumidores nos han dado. Esta apertura nace del cariño de la gente y del compromiso de ofrecer espacios que sorprendan y hagan la experiencia de compra más inspiradora”, compartió Shakira Mc Donald directora de mercadeo y vocera de Miniso en Costa Rica.
La elección de Multiplaza del Este no fue casual. Con una de las afluencias más consolidadas del país y una mezcla comercial madura, este centro comercial ofrecía la plataforma ideal para un formato de gran escala. En palabras de la marca, la tienda funciona como una ancla que revitaliza el movimiento comercial del sector este, amplía la oferta disponible y fortalece un ecosistema que favorece al consumidor local.
Este nuevo espacio no solo impulsa la presencia de Miniso en Costa Rica; también refuerza el papel del este de San José como polo comercial en expansión.
La apertura generó más de 100 empleos, 60 directos y alrededor de 40 indirectos, con un énfasis claro en talento local. La estrategia se centra en integrar a la comunidad, fomentar el desarrollo económico de la zona y construir equipos que entienden de primera mano la dinámica del lugar.
Los nuevos puestos abarcan desde áreas operativas como ventas y caja, hasta visual merchandising, supervisión y contenido digital. La marca también destaca su política de crecimiento interno, diseñada para acompañar el desarrollo profesional de sus colaboradores y ofrecer una ruta de evolución real dentro del equipo.
Como la tienda más grande de la región, este nuevo formato permite exhibir una variedad sin precedentes de productos, incluyendo lanzamientos exclusivos, categorías ampliadas y colecciones licenciadas que no habían llegado antes al país.
Entre las líneas destacadas se encuentran colecciones oficiales de Stranger Things, Mofusand, Zootopia, One Piece, Disney, Stitch, Snoopy, Sanrio y otras marcas globales que conectan con distintas generaciones.
La tienda también estrena una categoría robusta de belleza y cuidado personal, con nuevas propuestas de maquillaje, fragancias, skincare y productos especializados, pensada para responder a las tendencias actuales del mercado costarricense.
Cada detalle del espacio, desde la circulación fluida hasta la visibilidad de las categorías, fue diseñado siguiendo los lineamientos internacionales de la marca bajo la filosofía de “diseño inteligente + precio accesible”, que busca hacer la experiencia intuitiva, agradable y estéticamente cuidada.
Con esta apertura, Miniso suma 14 tiendas en Costa Rica y proyecta cinco nuevas sucursales adicionales para finales de 2026, incluyendo una próxima inauguración en Heredia. La tienda de Multiplaza del Este se convierte así en un punto emblemático dentro de la estrategia regional: un espacio que combina capacidad operativa, innovación, visibilidad y una experiencia más completa para el consumidor.
La temporada actual representa un momento clave para la marca, que espera alcanzar rápidamente los niveles óptimos de operación y flujo de visitantes. Con una propuesta ampliada y una vitrina de productos de alta rotación, Miniso anticipa que este nuevo formato se integrará de inmediato a la rutina de compra del público costarricense.
“Esta tienda es una celebración de la relación que hemos construido con nuestros consumidores. Agradecemos profundamente su apoyo y su preferencia. Todo esto que hacemos, desde la variedad de productos hasta el diseño del espacio, está pensado para que cada visita sea una experiencia memorable”, compartió Shakira Mc Donald directora de mercadeo y vocera de Miniso en Costa Rica.