MINISO inaugura en Costa Rica la tienda más grande de Centroamérica

En un momento clave para el comercio y la cultura lifestyle del país, Miniso anuncia la apertura de su tienda más grande de Centroamérica en Multiplaza del Este, un proyecto de 1.200 m2 distribuidos en dos niveles que llega para transformar la relación del público con la marca y elevar la experiencia de compra a un nuevo estándar en el país.

Lo que podría verse solo como “una tienda más” representa, para Miniso, algo mucho más profundo: la confirmación de que Costa Rica se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos y receptivos de la región. “Para nosotros, este logro es un honor y un desafío a la altura de la confianza que los consumidores nos han dado. Esta apertura nace del cariño de la gente y del compromiso de ofrecer espacios que sorprendan y hagan la experiencia de compra más inspiradora”, compartió Shakira Mc Donald directora de mercadeo y vocera de Miniso en Costa Rica.

La elección de Multiplaza del Este no fue casual. Con una de las afluencias más consolidadas del país y una mezcla comercial madura, este centro comercial ofrecía la plataforma ideal para un formato de gran escala. En palabras de la marca, la tienda funciona como una ancla que revitaliza el movimiento comercial del sector este, amplía la oferta disponible y fortalece un ecosistema que favorece al consumidor local.

Este nuevo espacio no solo impulsa la presencia de Miniso en Costa Rica; también refuerza el papel del este de San José como polo comercial en expansión.

La apertura generó más de 100 empleos, 60 directos y alrededor de 40 indirectos, con un énfasis claro en talento local. La estrategia se centra en integrar a la comunidad, fomentar el desarrollo económico de la zona y construir equipos que entienden de primera mano la dinámica del lugar.