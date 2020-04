Microsoft Teams garantiza privacidad y seguridad para apoyar con el trabajo y aprendizaje remotos

Microsoft Teams está diseñado para garantizar la protección de la privacidad de sus clientes pues al usar la plataforma.

Por Revista Summa

Casi de un día para otro, el teletrabajo se ha convertido en una parte importante de nuestra vida y labores diarias. Ahora más que nunca, la gente necesita la tranquilidad de saber que sus conversaciones virtuales son privadas y están seguras.

En Microsoft, la privacidad y la seguridad son siempre una prioridad y, como tal, forma parte de su compromiso con clientes y aliados, no sólo durante estos momentos, sino siempre. A continuación,

el detalle de cómo la compañía trabaja para mantener la confianza diaria de los usuarios de Microsoft Teams:

o Microsoft cuenta con controles de privacidad y seguridad para las videoconferencias en Teams que permiten la gestión de quién participa en las reuniones y quién tiene acceso a la información de esas reuniones. De esta forma, el organizador de la llamada decide quién puede unirse a sus reuniones directamente, aunque no pertenezca a su organización, y quién espera a que se le permita entrar. También se pueden eliminar

participantes durante una reunión, designar “presentadores” y “asistentes”, y controlar quiénes pueden presentar contenido. Además, con el acceso de invitado, se pueden agregar otras personas, aunque no sean parte de la organización y aun así mantener el control sobre sus datos. La opción de moderador permite controlar quién sí y quién no puede publicar contenido; mientras que inteligencia artificial (IA) avanzada monitorea los chats para ayudar a prevenir comportamientos negativos como bullying y acoso.

Finalmente, al comenzar a grabar una reunión, todos los participantes son notificados e incluso tienen acceso al aviso de privacidad de Microsoft de forma directa. Las grabaciones sólo están disponibles para las personas invitadas a la reunión y son almacenadas en un repositorio controlado y protegido con permisos y encriptación.

o Microsoft Teams está diseñado para garantizar la protección de la privacidad de sus clientes pues al usar la plataforma, confían a Microsoft sus activos más valiosos: sus datos y su información personal. El enfoque de Microsoft en la privacidad se ancla a su compromiso por brindar transparencia en cuanto a la recolección, uso y distribución de datos. La privacidad es un valor arraigado profundamente en la filosofía de la compañía y en cómo desarrolla productos, por lo que:

 Microsoft nunca utiliza los datos compartidos con Teams para fines publicitarios.

 Microsoft no rastrea la atención de los participantes, ni si están ejecutando múltiples tareas a la vez durante sus reuniones.

 Los datos de clientes son eliminados en cuanto termina o expira su suscripción.

 Microsoft toma medidas firmes para garantizar que el acceso a los datos sea restringido y define requerimientos de manera cuidadosa para responder a las solicitudes de datos por parte de gobiernos.

 Los clientes tienen acceso a sus propios datos en cualquier momento que lo necesiten, sin una razón en especial de por medio.

 Microsoft ofrece reportes regulares de transparencia desde su Centro de Transparencia, donde detalla cómo ha respondido a solicitudes de datos por parte de terceros.

o Microsoft resguarda la identidad e información de cada cuenta mediante la autenticación multi-factor (MFA, por sus siglas en inglés), una función activada por los administradores de TI que protege nombres de usuario y contraseña al solicitar que se provea una segunda forma de verificación para probar la identidad del usuario antes de poder entrar a su cuenta.

o Microsoft cuida los datos de los usuarios de Teams y los protege de amenazas a la seguridad cibernética encriptando sus datos en tránsito y en reposo, los almacena en su red de centros de datos y utiliza el Protocolo de Transporte Seguro en Tiempo Real (SRTP, por sus siglas en inglés) para compartir video, audio y escritorio.

o Teams cumple con más de 90 estándares regulatorios y de la industria, incluyendo HIPAA, GDPR, FedRAMP, SOC y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) para la seguridad de estudiantes y niños.

“No importa cómo utilices Teams para conectar con la gente que más te importa en la vida y el trabajo, en Microsoft estamos comprometidos a aprender y ser mejores cada día mientras continuamos trabajando en mantener todas tus conversaciones privadas y seguras. En Microsoft, la privacidad y la seguridad son siempre una prioridad y, como tal, forman parte de nuestro compromiso con clientes y aliados, no sólo durante estos momentos complicados, sino siempre”, señaló Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Microsoft 365.

Pequeñas y grandes empresas dependen de Teams para ejecutar tareas clave: los servicios de emergencia lo utilizan para comunicarse cuando hay vidas que dependen de ello; los gobiernos, para coordinar el envío de suministros médicos a donde más se necesitan; doctores y enfermeras realizan consultas médicas en línea para dar seguimiento a sus pacientes; investigadores colaboran y se comunican de continente a continente para encontrar una vacuna juntos; y los educadores recurren a esta plataforma para seguir impartiendo clases a sus estudiantes.

Momentos importantes de conexión humana, logros y celebraciones ahora suceden en línea.

Finalmente, a pesar de todos los esfuerzos y sistemas que desarrollamos, estamos en un periodo de crecientes amenazas cibernéticas como suplantación de identidad, y cualquier compañía puede ser el blanco potencial de un ataque. Estos suelen comenzar por el eslabón más vulnerable que tienen las organizaciones y por ello, las compañías de todas las formas, tamaños, y madurez de seguridad deben no sólo tomar precauciones que minimicen estos riesgos, sino también contar con usuarios más capacitados en ciberseguridad y detección de amenazas.