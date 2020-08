Microsoft lanza app Family Safety para proteger lo más importante

Estas son solo algunas de las maneras en que las familias se ha beneficiado de la aplicación.

Por Revista Summa

Microsoft se complace anunciar que la aplicación Microsoft Family Safety, diseñada para ayudarles a proteger la seguridad física y digital de su familia, está ya disponible para descargar en iOS y Android.

A lo largo de los últimos meses, Liat Ben-Zur, Vicepresidenta Corporativa de Vida Moderna, Búsqueda y Dispositivos. ha estado utilizando la versión preliminar con su familia y es realmente útil e innovadora.

“De niña, mis dos cosas favoritas eran andar en bicicleta y jugar futbol con mis amigos del barrio.Hoy, mis hijos siempre están en sus dispositivos, ya sea jugando con sus amigos, en redes sociales o aprendiendo a distancia. Los niños tienen acceso a más información y a maneras infinitas de conectarse con otras personas, lo que puede ser preocupante para los padres. Como mamá, deseo darles a mis hijos independencia para aprender y crecer, pero también quiero asegurarme de que estén seguros en internet y en el mundo real. Por eso, me alegra compartir con ustedes la forma en que todas las familias que se preocupan por la seguridad en línea de sus hijos pueden beneficiarse de la aplicación Microsoft Family Safety y cómo me ha ayudado a crear hábitos más sanos para mis hijos, además de brindarnos tranquilidad a mí y mi esposo”.

A continuación, describo las cinco principales maneras en que mi familia se ha beneficiado de la aplicación Microsoft Family Safety:

Usamos el informe de actividades mensuales para iniciar la conversación: Cada semana, padres e hijos reciben un correo electrónico con las actividades digitales del niño. Esto crea un mecanismo para entablar una conversación entre padres e hijos sobre el tiempo que pasaron en sus dispositivos, los sitios web que visitaron y el contenido que vieron. La semana pasada, el correo electrónico de actividades mensuales de mi hijo menor mostró que pasó 30 horas jugando Minecraft. ¡Eso fue tema de conversación, créanme! Limitamos el tiempo de pantalla para jugar y lo extendimos para actividades relacionadas con

aprendizaje. En los últimos meses, todos hemos pasado mucho más tiempo en casa. Eso significa que, por razones obvias, mis hijos han pasado más tiempo en sus dispositivos. Sin embargo, gran parte de ese tiempo es necesario, ya que su aprendizaje y sus campamentos de verano se llevan a cabo a distancia. Así que una de mis funciones predilectas es la capacidad de limitar el tiempo de pantalla para aplicaciones y juegos. Estos límites ofrecen a mis hijos la flexibilidad de pasar más tiempo en sus dispositivos para aprender, pero les ayudan a mantenerse enfocados en el estudio porque restringimos la cantidad de tiempo que pueden pasar en otras aplicaciones y juegos. Mi esposa y yo podemos darles más tiempo de pantalla si nos piden tiempo adicional, lo que nos permite proporcionar a nuestra familia un nivel de flexibilidad adecuado a nuestras agendas ocupadas y necesidades cambiantes. Establecimos límites sanos con los filtros web y de búsqueda

Esta es una de las funciones que más tranquilidad me brinda. Antes, mi hijo de siete años recibía

involuntariamente resultados inapropiados en algunas de sus búsquedas. Con la aplicación Family

Safety, hemos podido utilizar filtros web y de búsqueda que bloquean el contenido para adultos y

permiten definir sitios web aptos para niños a través de una lista de sitios web permitidos y prohibidos.

Esta característica funciona a la perfección con el navegador Microsoft Edge en Windows, Xbox y

Android. Mi hijo ahora puede explorar en línea con más confianza, pues sabe que hemos definido un

lugar seguro donde puede navegar, y nosotras sabemos que está más seguro en Internet.

Abajo un ejemplo de cómo los padres pueden configurar los filtros de contenido para crear una

experiencia de navegación web más segura.

Obtuvimos las notificaciones de compra mediante la solicitud de correos electrónicos para evitar los gastos sorpresa ¿Alguna vez han recibido un estado de cuenta de tarjeta de crédito con compras imprevistas de una tienda de aplicaciones? Yo sí, y no es una sorpresa agradable. Me encanta poder configurar las notificaciones por correo electrónico antes de que alguno de mis hijos realice una compra en la Microsoft Store. Esto reduce las sorpresas y nos permite hablar sobre las compras antes de que se realicen, además de inculcar hábitos de gasto responsables. Conoceremos la ubicación de nuestros familiares cuando los lugares comiencen a reabrir. Cuando los lugares empiecen a reabrir, Family Safety les ayudará a mantenerse conectados en el mundo real. La capacidad de compartir ubicación les permite ver la última ubicación de cada uno de los integrantes de su familia en un mapa y guardar las ubicaciones favoritas como “casa” para saber, a simple vista, que todos están sanos y salvos.



También es importante para mí que se proteja la privacidad de mi familia. No me agradan las aplicaciones que venden o comparten los datos de ubicación de mi familia con terceros. Microsoft Family Safety les otorga control absoluto sobre la manera en que se recopilan y utilizan los datos. A diferencia de otras aplicaciones de detección de ubicación, los datos de la ubicación de su familia no se venderán ni compartirán con compañías de seguros ni comerciantes de datos.

Estas son solo algunas de las maneras en que mi familia se ha beneficiado de la aplicación. Además de la opinión de mis hijos (¡que opinan mucho!), otros usuarios de la versión preliminar también nos han dicho lo que les gustaría ver en Family Safety a medida que evolucionemos la aplicación. Nuestro equipo ha estado trabajando duro para realizar mejoras con base en esta primera retroalimentación. A continuación, mencionamos algunos de los nuevos beneficios que ya implementamos:

 Agregamos una nueva función para bloquear o desbloquear aplicaciones específicas.

 Actualizamos nuestros diseños para ser más accesibles e incluyentes (Ej., mejoramos el contraste visual para ayudar a los usuarios con problemas de visión y proporcionamos contexto adicional para quienes utilizan lectores de pantalla).

 Incorporamos más opciones de tiempo para que los padres respondan más rápido a las solicitudes de tiempo de pantalla (Ej., ahora se pueden agregar fácilmente 15 minutos, 30 minutos, una hora, dos horas o tres horas de tiempo adicional de pantalla).

 Añadimos agrupación de ubicación, que permite ver a varios integrantes de la familia cuando se encuentren en un mismo lugar con mucha gente (Ej., cuando muchas personas se encuentren en un lugar, pueden ver que hay un grupo de 4 personas y aplicar el zoom para ver quiénes son).

Y esto es solo el comienzo. Nos sentimos muy emocionados con el lanzamiento de Family Safety y continuaremos agregando funciones nuevas para ayudarlos a proteger a su familia. En los próximos meses, planeamos incorporar dos funciones exclusivas como parte de la suscripción a Microsoft 365 Family: (1) drive safety 5 (seguridad al conducir) para promover mejores hábitos al volante con información sobre el comportamiento al conducir y (2) location alerts (alertas de ubicación) para notificar cuando un integrante de la familia llegue o abandone un lugar específico. También nos encontramos en proceso de llevar funciones de seguridad digital a iOS para configurar tiempos de pantalla y filtros de contenido en los iPhone.