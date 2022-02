Microsoft inaugura en Costa Rica la sede más grande y moderna de América Latina

Tan sólo en los últimos cuatro años, Microsoft Costa Rica pasó de tener 60 a 1.500 colaboradores, con lo cual se ha convertido en la sede de mayor tamaño en América Latina.

Por Revista Summa

Este viernes Microsoft inauguró sus modernas oficinas en el edificio de Torre Universal ubicado en La Sabana en el centro de la capital josefina. De esta forma, la compañía también celebró 28 años en Costa Rica con la cual hoy suma 1.500 colaboradores luego de que, hace cuatro años, tan solo contaba con 60.



«La expansión de nuestra operación en Costa Rica es el resultado de nuestro esfuerzo continuo de seguir transformando e innovando con los costarricenses a medida que continuamos aumentando nuestra presencia en el país, por seguir fortaleciendo el ecosistema tecnológico y empoderando a todas las personas y organizaciones para lograr más”, comentó Daniel Verswyvel, Gerente General de Microsoft Centroamérica.



Añadió: “Las instalaciones en Torre Universal proporcionan el entorno ideal para dar forma al futuro de la tecnología y para trabajar con nuestros clientes y socios de negocio para la transformación digital de Costa Rica y las Américas. Nuestra nueva sede ha sido diseñada para generar la mejor experiencia para nuestro creciente número de colaboradores, ofrecerles un entorno de trabajo flexible e inclusivo, generar bienestar y favorecer la colaboración y la creatividad, siempre con la sostenibilidad y la cultura costarricense como distintivo”.



Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, agradeció a la compañía la profunda confianza en nuestro país y en nuestro talento humano.



“El crecimiento acelerado en nuestro país de una de las empresas más importantes del mundo es una clara señal de que Costa Rica tiene los recursos, la educación y el talento humano altamente calificado para ser un referente de la transformación digital en el mundo, trabajando de la mano con empresas como Microsoft”.



Además del mandatario, el evento de inauguración contó con la presencia de Rodrigo Kede, Presidente de Microsoft para Latinoamérica, Daniel Verswyvel, Gerente General de Microsoft Centroamérica, e Ineke Geesink, Gerente País Microsoft Costa Rica, el Ministro de Comercio Exterior (COMEX), Andrés Valenciano, la Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paola Vega, la Directora de Comunicación y Mercadeo de la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (CINDE), Karin Lachner, entre otros altos representantes Microsoft y del Gobierno de la República. Asimismo, participaron de forma híbrida 1.500 colaboradores de la compañía y miembros de la prensa.



El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, participó en la inauguración y comentó: “La trayectoria que ha consolidado Microsoft en nuestro país por más de 28 años es el claro ejemplo del compromiso que tenemos para trabajar de la mano con empresas de alto prestigio y generar mayor bienestar para la población costarricense. Gracias a nuestra posición única e integral, la empresa instauró en nuestro país su sede de mayor tamaño en América Latina, y eso demuestra cómo Costa Rica aporta a la economía de conocimiento mediante la descarbonización, la conectividad y la innovación.” Además, mencionó: “Confiamos que Microsoft seguirá consolidando hitos importantes de la mano de nuestro talento humano y así, seguir alojando nuevas unidades de negocio que seguirán contribuyendo en sus operaciones en las Américas.”



La Gerente de Comunicación y Mercadeo de CINDE, Karin Lachner, comentó: “La crisis sanitaria ha sido un catalizador para impulsar los procesos de transformación digital en el mundo. Las más recientes cifras de UNCTAD muestran a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como el sector de mayor crecimiento tanto en valor como en cantidad de proyectos en 2021, creciendo un 22% y 15% respectivamente. Costa Rica ha probado ser ese aliado para las empresas que lideran este cambio global y Microsoft es una de ellas. Celebramos la incorporación de funciones de la más alta complejidad como ingeniería y diseño. Confiamos en que el talento costarricense pueda ser esa pieza clave en la nueva era de soluciones Microsoft.”



Durante el encuentro, los representantes de Microsoft reafirmaron su compromiso con el país y compartieron con la comitiva de gobierno las oportunidades de desarrollo y transformación que visualizan para Costa Rica y la región.



«A raíz del enorme talento, potencial y el crecimiento que hemos presenciado desde nuestra llegada al país, convertimos a Costa Rica en la mayor operación de Microsoft en Latinoamérica. Hemos consolidado aquí una plataforma dinámica para el desarrollo del talento calificado y de alto valor y hemos apostado por los costarricenses, al colocar aquí nuestros centros regionales para América Latina tanto de Atención Técnica para Clientes, como el de Ventas Internas», anota Ineke Geesink, gerente país de Microsoft en Costa Rica.



Talento humano dinámico, diverso y creciente. La expansión de Microsoft en Costa Rica ha sido vertiginosa. Pasó de tener menos de 60 colaboradores hace tan sólo cuatro años a contar con 1.500, y ha generado un promedio de 400 puestos de altísima calificación por año.



Asimismo, pasó de operar una unidad de negocios de operaciones y ventas a alojar tres: Ventas Digitales y el área de Soporte, que prestan sus servicios para todo el continente americano. Adicionalmente, un creciente equipo de ingeniería -que en pocos meses ya contará con 150 integrantes – participa desde San José en la creación y diseño de los principales productos y soluciones de Microsoft.



La empresa sabe que la diversidad es un detonante de la creatividad y la innovación. Con un talento 90% costarricense, el equipo Microsoft Costa Rica se enriquece con mujeres empoderadas, minorías étnicas, talento regional y personas con habilidades diferentes, con el fin de hacer realidad la misión de la compañía de reflejar la sociedad a la que sirve e integrar todas las perspectivas en la tecnología que crea.



Los equipos internos de Blacks@Microsoft, Women@Microsoft, Disability@Microsoft y Gleam@Microsoft (comunidad LGTBQI+), han recibido reconocimientos locales y hasta globales por sus gestiones en favor de la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades.



Harry Vargas, Director de Recursos Humanos de Microsoft Costa Rica, agregó: «Nuestro compromiso es atraer y desarrollar una fuerza de trabajo no solamente altamente calificada sino también diversa que permita fortalecer un ecosistema tecnológico inclusivo, donde seguiremos trabajando por presentar soluciones y herramientas tecnológicas que apalanquen a organizaciones en su transformación digital de la mano de nuestros más de 1.000 socios de negocio y que reflejen la riqueza y necesidades de la sociedad a la que sirven».



Oficinas inteligentes. Los cinco pisos de Microsoft en Torre Universal tienen capacidad para albergar a 1.700 colaboradores y cuentan con la más avanzada tecnología para el trabajo híbrido e instalaciones pensadas para el bienestar de sus colaboradores, clientes e invitados.



Tiene auditorios inteligentes y modulares para albergar hasta 260 asistentes, espacios comunes de cafetería, terrazas, espacios de descanso, cuartos de videojuegos, salas para maternidad, duchas y estaciones de café y pasabocas en cada piso.



La sede fue diseñada en 3D desde el inicio, partiendo de su parte estructural, mecánica o eléctrica y tiene un “gemelo digital” que permite gestionar y operar virtual y automáticamente las instalaciones, hacer simulaciones e interconectar toda la información de manera inteligente y unificada. Desde los quioscos de información del visitante, hasta el prerregistro o la reserva de salas y espacios de trabajo, servicio de transporte o un estacionamiento, todo ha sido digitalizado para optimizar la gestión y la experiencia de los colaboradores.

Homenaje: La construcción representa la riqueza natural de Costa Rica y rinde homenaje a la biodiversidad del país. El espacio, con vistas panorámicas a La Sabana, se inspiró en la tradición caficultora, los volcanes y la cultura popular de Costa Rica.

Su diseño interior fue ejecutado por una firma costarricense que usó los materiales locales e incorporó el trabajo de los artesanos y los artistas locales para darle vida. Por ejemplo, a una finca cafetera en el lobby, inspirarse en las pulperías para las áreas del café, o reproducir la experiencia de un parque con árboles y sus bancas típicas. Los pasillos representan el relieve costarricense y los mosaicos de los artesanos locales terminan de darle un sello local a esta construcción vanguardista.

Espacio inclusivo y accesible: Todos sus espacios tienen accesibilidad en el centro, pueden ser recorridos en silla de ruedas en su totalidad, no tienen escalones, las puertas son de apertura automática, los escritorios son de altura variable, los baños tienen espacios adaptados para las personas con discapacidades y los cinco pisos tienen señalización en braille.

Las salas de maternidad, los baños sin separación de género en cada piso o los menús de la cafetería -que son planeados para satisfacer preferencias y restricciones alimenticias- han sido pensados para la que todos los colaboradores y visitantes, sin excepción, puedan sentirse incluidos. Asimismo, el trabajo flexible y la modalidad híbrida están presentes en el diseño y el equipamiento de cada uno de los espacios, para acomodar todos los estilos de trabajo.

Operación sostenible: Desde una gestión inteligente del agua y la electricidad, el manejo inteligente del aire acondicionado según la ocupación, el procesamiento de desechos y residuos, hasta las estaciones de carga para automóviles eléctricos, todo en este espacio fue pensado para reflejar el compromiso de Microsoft con el planeta y para mitigar los impactos de su operación. Así pues, las nuevas instalaciones están en proceso de certificación LEED Gold.

Impactando el desarrollo y transformación país. Microsoft ha colaborado estrechamente con el Gobierno de Costa Rica a través de diversos acuerdos y programas, que ponen al servicio de los costarricenses las tecnologías, soluciones y conocimientos para lograr una recuperación económica inclusiva.



Por ejemplo, en el pasado mes de noviembre, Microsoft y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT) firmaron un acuerdo para lograr prácticas efectivas de ciberseguridad y de seguridad de la información del sector público.



Microsoft puso a disposición del gobierno la experiencia y conocimiento para cooperar en el fortalecimiento de las capacidades en materia de ciberseguridad dentro de las entidades públicas en Costa Rica, a través de actividades conjuntas de educación, entrenamiento y capacitación, sin obligación o costo alguno para el Estado.



Asimismo, durante la pandemia, Microsoft cooperó con el Ministerio de Educación (MEP) y el ICE en la capacitación de 70.000 docentes en Office 365 y Microsoft Teams para apoyar la enseñanza virtual. La empresa trabajó de la mano con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en el lanzamiento del piloto “Semillero Tecnológico”, que benefició a 500 estudiantes para crear talento con competencias clave, como arquitectura y soluciones en la nube Azure y que iniciará la formación de su segunda cohorte en los próximos días.



En su misión por empoderar a todos, en setiembre 2021 Microsoft consolidó una alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), para capacitar a mujeres emprendedoras en el acceso y uso de tecnología, y apoyarlas para potenciar sus negocios y emprendimientos para que la recuperación económica no deje a nadie atrás.



“En los 28 años que llevamos en Costa Rica hemos contribuido al fortalecimiento del sistema tecnológico del país, en conjunto con más de 1.000 socios de negocio que obtienen 5.8 dólares por cada dólar que genera por servicios cloud (de la nube) de Microsoft. Hemos impulsado a las pymes y startups, invertido en tecnología y entrenamientos para la educación y con ello hemos impactado a 2 millones de estudiantes y 70 mil docentes. también hemos invertido 11.5 millones de dólares en efectivo y donaciones de software a organizaciones sin ánimo de lucro locales. Continuaremos colaborando con el Gobierno de Costa Rica, y continuaremos invirtiendo en la operación que hemos construido en este maravilloso país, porque creemos profundamente en el talento costarricense y su potencial», concluyó Geesink.