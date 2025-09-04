Miami, lider mundial como “segundo hogar” de los ultrarricos

El estudio cita que “la población más prominente” en Miami es la de “emprendedores acaudalados de otras partes en Estados Unidos.

Por EFE

Más de 13.200 ultrarricos, aquellos con fortunas superiores a los 30 millones de dólares, tienen una vivienda secundaria en Miami, más que en ninguna otra parte del mundo, por lo que esta ciudad estadounidense lidera como el “segundo hogar” de los magnates, revela un reporte de la firma Altrata.

Los 13.211 ultrarricos con un hogar secundario en Miami superan los 12.813 de Nueva York, los 8.640 en Los Ángeles, los 6.477 en San Francisco y los 4.213 de la ciudad floridana de Naples, indicó el informe ‘Residential Real Estate 2025’ de Altrata con un “foco en los mercados líderes del mundo para los acaudalados”.

“La reflexión más emocionante es el hecho que por primera vez Miami lidera la lista en términos del número de dueños de casas secundarias y las razones de eso son muchas, incluyendo un ambiente estable y buenas oportunidades económicas”, expresó a EFE Maeen Shaban, director de investigación y análisis de Altrata.

La firma, que se define como un “líder en inteligencia global sobre riqueza”, analizó ochenta ciudades globales en todo el mundo, donde identificó las viviendas primarias de los ultrarricos, en las que residen la mayor parte del año, y las secundarias, en las que pasan al menos una o dos temporadas en dicho periodo.

Al considerar ambas categorías, Miami ocupa el cuarto lugar, con 17.457 magnates que tienen en la ciudad su vivienda principal o secundaria, solo por detrás de Nueva York (32.222), Los Ángeles (19.781) y Hong Kong (19.439), pero por delante de Londres (15.695), San Francisco (14.341), Chicago (9.463) y Singapur (9.061).

El factor latinoamericano

El estudio cita que “la población más prominente” en Miami es la de “emprendedores acaudalados de otras partes en Estados Unidos y la expansión de una diáspora latinoamericana que ya era cuantiosa”.

De hecho, la investigación se difunde semanas después de un reporte de Miami Realtors, la asociación de bienes raíces de Miami, que mostró que los latinoamericanos son el 86 % de los compradores extranjeros de vivienda nueva en el sur de Florida, motivados en particular cuando hay gobiernos de izquierda en sus países.

El sur de Florida, en particular Miami, se mantiene como el mayor mercado internacional de bienes raíces en EE.UU., pues el 49 % de los clientes de condominios nuevos son extranjeros, según expuso Alfredo Pujol, presidente electo de Miami Realtors, en una entrevista con EFE entonces.

“Hemos visto que las ventas de 10 millones de dólares o más continúan incrementando y mucho de eso tiene que ver, uno, con el comprador latinoamericano, y el comprador internacional que tiene efectivo, pero también con compradores que vienen del mercado nacional, de Nueva York, Chicago, Los Ángeles”, explicó Pujol.

Un ‘boom’ que no cesa desde la pandemia

Los analistas coinciden en que no ha cesado el ‘boom’ inmobiliario en Miami desde la pandemia de la covid-19, pues Shaban consideró que este fenómeno motivó a las personas a salir de ciudades grandes y explorar otras urbes, mientras el reporte cita el clima, un régimen fiscal favorable y la costa como los mayores atractivos de la urbe.

Además, Estados Unidos concentra entre el 35 % y el 40 % de la población mundial de ultrarricos, mientras que, por lo general, siete de cada diez ciudades que lideran la lista de viviendas de estos millonarios están en el país norteamericano.

Aún así, Shaban matizó que la razón por la que Miami lidera en viviendas secundarias pero no en principales es porque “aún está lejos de lugares como Nueva York o Los Ángeles”, es decir, de sectores clave como el financiero y el tecnológico.