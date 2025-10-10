Método de “Ahorro hormiga”: disciplina simple para cambiar su relación con el dinero

Davivienda incentiva hábito de ahorro con 100 enteros del Gordo Navideño.

Por Revista Summa

El “gasto hormiga” esas pequeñas compras diarias que parecen inofensivas pero que al final del mes representan miles de colones, ya no tiene por qué ser un enemigo del bolsillo. Davivienda propone darle la vuelta a este hábito y transformarlo en

“Ahorro hormiga”, un mecanismo práctico y sin sacrificios extremos que puede generar grandes beneficios.

¿Por qué duele tanto el gasto hormiga?

Un café, un snack o un viaje extra en taxi parecen montos menores, pero repetidos día a día se convierten en una fuga invisible de dinero. Lo que hace más difícil controlarlo es que el cerebro los clasifica como gastos “sin importancia”, cuando en realidad impactan el presupuesto.

“El gasto hormiga no es solo dinero que se pierde; refleja hábitos inconscientes que, al modificarse, pueden generar un verdadero bienestar financiero. En Davivienda entendemos que el ahorro, junto con la independencia económica que este proporciona, facilita la vida de las personas. Por eso impulsamos el Ahorro Hormiga, una herramienta sencilla que ayuda a mejorar la relación con el dinero y a construir seguridad financiera a largo plazo”, explicó el gerente de Relaciones Públicas de Davivienda Costa Rica, Marco Agüero.

Estrategias para transformar el gasto en ahorro

Davivienda sugiere pasos sencillos y poco tradicionales para cambiar la mentalidad:

Microahorros automáticos ligados a ingresos : incremente el monto de ahorro cada vez que reciba un aumento o bonificación.

: incremente el monto de ahorro cada vez que reciba un aumento o bonificación. Condicionar el placer al ahorro : escuche su podcast favorito solo mientras transfiere dinero a su cuenta.

: escuche su podcast favorito solo mientras transfiere dinero a su cuenta. Crear fricción en la compra : tómese 30 segundos extra antes de pagar para reducir compras impulsivas.

: tómese 30 segundos extra antes de pagar para reducir compras impulsivas. Medir en tiempo, no en dinero : un café de ₡1.500 equivale a 15 minutos de trabajo si gana ₡6.000 por hora.

: un café de ₡1.500 equivale a 15 minutos de trabajo si gana ₡6.000 por hora. Contrapartida directa: por cada gasto hormiga que mantenga, deposite un monto igual en su ahorro.

Incentivo especial: el Gordo Navideño

Cada vez somos más Ahorro Hormiga. Cada persona que acumule ₡50.000 en su cuenta Davivienda recibirá una acción para participar por uno de los 100 enteros del Gordo Navideño.

“Queremos que los costarricenses conviertan ese gasto invisible en un aliado real para cumplir metas y hasta tener la posibilidad de ganar premios que pueden cambiarles la vida”, explicó Agüero.

Si aún no tiene una cuenta, puede solicitar una Cuenta Móvil desde la App Davivienda Costa Rica. Más información en https://movil.davivienda.cr/productos/cuenta-movil

¿Quiere conocer más sobre los programas de Educación Financiera de Davivienda? Lo invitamos a ingresar a misfinanzasencasa.davivienda.com

Y si lo que busca es organizar mejor su presupuesto, hagacuentas.davivienda.com es la herramienta gratuita que lo hace posible.