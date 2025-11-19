Mercado de oficinas en Costa Rica alcanza su nivel más saludable en años

Los submercados de Escazú, Santa Ana y Heredia concentran la mayor absorción de espacios clase A.
Por Revista Summa
- Vacancia total: 16,9%, la más baja desde 2020.
- Oferta futura: 68.000 m² en desarrollo, con más de 40 proyectos activos.
-
Mayor concentración de inventario: Heredia (578.256 m²), Escazú (317.683 m²) y San José Este (200.384 m²).
Confianza e inversión impulsan la recuperación
- Los edificios clase A y A+ (edificios más modernos) representan el 87% del inventario nacional, y son los de mayor demanda por sus certificaciones sostenibles y diseño flexible.
- El 95% de los proyectos en desarrollo corresponden a espacios premium bajo estándares de alta especificación, especialmente en Heredia, Sabana, Rohrmoser y San José Este.
-
Los precios de renta se mantienen estables con variaciones menores al 3% anual, reafirmando la solidez del mercado.
El entorno económico nacional respalda este desempeño. El Banco Central de Costa Rica proyecta un crecimiento del PIB de 3,5% para 2025 y del 3,6% para 2026, impulsado por los sectores de manufactura, finanzas, tecnologías de la información y servicios profesionales. Esto se refleja en un mayor dinamismo del mercado de oficinas, donde las empresas priorizan la ubicación estratégica, eficiencia energética y bienestar del talento humano en sus decisiones de expansión.
El positivo comportamiento del sector coincide con el nombramiento de Stefano Desanti como Vicepresidente Senior del área de oficinas de CBRE Costa Rica, quien reforzará la atención a clientes corporativos en su proceso de expansión y optimización de espacios.
Con más de dos décadas de experiencia trabajando con corporaciones multinacionales, Desanti guiará la visión de CBRE para acompañar el crecimiento del mercado premium y sostenible de oficinas. CBRE prevé que la tendencia de reducción en la vacancia continuará en 2026, impulsada por nuevas inversiones, la entrada de proyectos sostenibles y la relocalización de operaciones regionales que buscan aprovechar el entorno competitivo costarricense.