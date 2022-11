Meloni traslada a los líderes europeos su voluntad de «colaborar» con la UE

Tiempo de lectura: 3 Minutos

La intención del nuevo Gobierno italiano es revisar el plan de recuperación del país, al que le corresponden más de 190.000 millones de euros del fondo de recuperación pospandemia

Por EFE.

La nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trasladó este jueves a los líderes de las instituciones europeas la voluntad de su Gobierno de «colaborar» con la Unión Europea en una serie de reuniones en las que abordó el plan de recuperación italiano o la política migratoria del nuevo Ejecutivo, entre otros temas.

«Quería dar la señal, que he trasladado en el día de hoy, de una Italia que quiere obviamente participar, colaborar, defender el propio interés nacional dentro de la dimensión europea, buscando las mejores soluciones junto a otros países a los grandes retos que estamos afrontando», dijo la líder de Hermanos de Italia en una declaración sin preguntas a la prensa antes de una cena de trabajo con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Meloni, que ha escogido Bruselas como destino de su primer viaje internacional, se reunió durante la tarde con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con una agenda centrada en la implementación del plan de recuperación italiano, la crisis energética y la guerra en Ucrania.

Meloni calificó las discusiones de «muy francas y positivas» y se mostró «contenta» con el resultado de unos encuentros en los que trasladó «el punto de vista italiano» sobre cómo afrontar la crisis en Ucrania y sus consecuencias e insistió en la «necesidad de dar lo antes posible concreción a una solución europea al aumento de los costes de la energía» y el «techo al precio del gas».

La mandataria italia también informó a los líderes europeos «del cambio de la posición italiana» en materia de política migratoria, que tiene como «prioridad» la «protección de las fronteras exteriores» de la UE, algo «ya previsto en las normas europeas».

«Esta es una materia obviamente muy delicada, muy importante, sobre la que he encontrado oídos dispuestos a escuchar», dijo Meloni.

Asimismo abordó con los líderes «cómo trabajar juntos para implementar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de forma que los recursos puedan llegar al terreno efectivamente, también razonando sobre las grandes prioridades hoy, por ejemplo, la cuestión energética».

La intención del nuevo Gobierno italiano es revisar el plan de recuperación del país, al que le corresponden más de 190.000 millones de euros del fondo de recuperación pospandemia, para dar cuenta del nuevo escenario generado por la guerra y redirigir fondos a paliar el encarecimiento de la energía.

Bruselas, sin embargo, ya advirtió la semana pasada de que el Gobierno tendrá que ejecutar su plan tal y como fue aprobado por la UE y esta solo aceptará cambios en casos excepcionales si Roma demuestra con razones objetivas que no puede cumplir un compromiso incluido en el mismo.

«Estoy contenta del clima que he encontrado en Bruselas. Ver y hablar directamente con las personas puede ayudar a desmontar una narrativa que se había hecho (…) sobre el Gobierno italiano. No somos marcianos, somos personas de carne y hueso que explican sus posiciones y me parece que de la otra parte había personas con voluntad de escuchar», dijo Meloni.

Tras la reunión con la mandataria italiana, la presidenta de la Comisión Europea agredeció a Meloni «la fuerte señal enviada» al hacer su primera visita a las instituciones europeas en el marco de su primer viaje al extranjero.

«Ha sido una buena oportunidad para hablar sobre asuntos esenciales, desde el apoyo a Ucrania, a la energía, el NextGenEU italiano y de migración», dijo.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó que ambas políticas están «totalmente alineadas sobre Ucrania» en cuanto a seguir firmes en las sanciones y apoyar a Kiev, y se mostró a favor de «actuar ahora» en materia de inflación y energía «uniendo fuerzas» entre Estados.

Metsola trasladó a Meloni la importancia de adoptar el plan RePowerEU para reducir la dependencia de la energía rusa y el paquete de cambio climático Fit for 55 «tan pronto como sea posible» y le invitó a hablar ante el pleno de la institución, según explicó un portavoz de Metsola.

«La reunión confirmó que Italia continuará su papel central en las decisiones de la UE», dijo.

Meloni encabeza la coalición de derechas ganadora de las elecciones que también integran la ultraderechista Liga, de Matteo Salvini, y la conservadora Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi y su decisión de acudir al corazón de las instituciones europeas en su primer viaje fuera de Italia reafirma el mensaje europeísta y atlantista lanzado en las últimas semanas por la nueva jefa de Gobierno, que había sido muy crítica con la UE desde la oposición.