McDonald’s abre las puertas de su restaurante número 77 en Costa Rica

Más de 35 empleos generados en la zona.

Por Revista Summa

Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe, inaugura su restaurante número 77 en Costa Rica, ubicado en el Trade Center de Santa Ana, Piedades, sobre la Ruta 27. Esta apertura confirma la confianza de la compañía en el mercado costarricense, que la ha recibido por más de 55 años, y refleja el compromiso de seguir creciendo junto a la comunidad, impulsando el desarrollo local.

Este local es el tercer McDonald’s del país, en contar con paneles solares, luego de Guápiles y Santa Bárbara, con 69 de estos dispositivos, que generan la energía suficiente como para abastecer alrededor de 15 hogares, representando un avance significativo en la reducción del uso de fuentes de energía tradicionales.

“En Arcos Dorados Costa Rica nos enfocamos en reducir nuestra huella de carbono mediante iniciativas sustentables en cada nueva apertura. La instalación de paneles solares reafirma nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y forma parte de las acciones que impulsamos dentro de nuestro pilar de Cambio Climático, en línea con nuestra estrategia socioambiental Receta del Futuro”, aseguró, Marianela Ureña, gerente de comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

El nuevo restaurante contará con otras iniciativas sustentables como aires acondicionados de alta eficiencia, filtros UV en vidrios, calentador solar de agua, iluminación interior LED, grifos con reducción de caudal y temporizador automático, inodoros de menor consumo de agua, vegetación autóctona con bajo riego, separación de aceites usados, entre otras.

Además, contempla diferentes espacios para el disfrute y descanso de los clientes de todas las edades que visiten el lugar, dispone de lobby, sala de fiestas, PlayPlace, kioscos de autopedido, así como estacionamientos para automóviles, motocicletas y bicicletas. Los clientes que visiten el restaurante también podrán vivir la experiencia McDonald’s y elegir la forma más conveniente para retirar su pedido, ya que cuenta con AutoMac, McDelivery, y la aplicación McDonald’s App, donde podrá hacer uso de la función Pedí y Retirá, que permite escoger la forma en que el cliente retirará su combo favorito.

“Invitamos a los vecinos de la zona y a quienes transitan por la Ruta 27, a hacer su primer desvío y disfrutar de nuestro nuevo restaurante, la mejor manera de continuar su camino y empezar su viaje con todo”, expresó Ureña.

Generación de empleo: una oportunidad para los jóvenes.

El restaurante cuenta con más de 35 nuevos colaboradores, 40% del personal son jóvenes de menos de 24 años, siendo para el 43% de ellos, su primera experiencia laboral. Estos nuevos puestos de trabajo se suman a los 2,500 colaboradores que trabajan para la compañía a nivel nacional y reafirma el compromiso de la empresa como un motor de empleo juvenil en el país, brindando oportunidades laborales, de formación y crecimiento.

Actividades para la comunidad

El Gran Opening del nuevo restaurante McDonald’s Ruta 27 se celebrará el próximo sábado 13 de setiembre con una amplia agenda de actividades para toda la familia. A lo largo del día habrá dinámicas, juegos y espectáculos artísticos, entre ellos Ledita y su Pandilla, un divertido show con Grimace y el esperado concierto de cierre con el grupo nacional La Kuarta, para que vecinos y visitantes disfruten de un espacio lleno de entretenimiento, cultura y diversión.

Además, como parte de la jornada y en el marco de su Programa Buen Vecino, McDonald’s realizará una donación de libros de la Cajita Feliz, de la colección “Yo Puedo” que busca motivar a los más pequeños a cumplir sus sueños a través de grandes historias de personalidades destacadas, así como material didáctico al Centro Educativo Isabel La Católica, ubicado en Río Oro de Santa Ana. Así mismo, en conjunto con la institución, se llevará a cabo la pintura de un mural en el cuarto de residuos del restaurante para promover la cultura del reciclaje y la economía circular en la niñez. En esta actividad, los participantes del centro educativo disfrutarán de una breve charla sobre la teoría del color, impartida por el artista nacional José Fernández, quien también los guiará en el proceso creativo.

Esta apertura es la primera de la compañía en 2025 y, junto con las próximas aperturas en Grecia (Alajuela) y San Joaquín (Heredia), refuerza su plan de expansión a nivel nacional.