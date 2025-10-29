Descargue GRATIS la edición de octubre de Revista Summa
MATRA se convierte en representante oficial de FOTON en Costa Rica

Oct 29, 2025 | Noticias de Hoy

La compañía amplía su portafolio de soluciones de transporte con camiones y buses de la marca líder en China. 

Por Revista Summa

MATRA anunció oficialmente su representación en Costa Rica de FOTON, la marca líder en ventas de camiones en China y con presencia en más de 100 países. Esta alianza fortalece la oferta de la compañía y le permite brindar soluciones integrales de transporte a clientes de todos los sectores productivos del país.

“Para MATRA es de gran importancia esta alianza comercial con FOTON, ya que complementa nuestra gama de camiones y buses con segmentos que antes no atendíamos. Esto nos permite ofrecer una solución integral de transporte a nuestros clientes en todas las industrias, con el respaldo y la trayectoria de MATRA”, afirmó Federico Ramírez, Gerente General de MATRA.

Las primeras unidades FOTON llegarán al país a finales de este año, marcando un hito para el mercado del transporte. La introducción contempla camiones que van desde rangos livianos de 1.5 toneladas hasta aplicaciones pesadas como vagonetas y mezcladoras.

Los vehículos se distinguen por su eficiencia en consumo de combustible, cabinas ergonómicas que priorizan la comodidad del operador y sistemas de seguridad avanzados. Asimismo, integran tecnología de última generación en motorización y telemetría, factores clave para las empresas que buscan productividad y reducción de costos operativos.

Con esta incorporación, MATRA busca atender a empresas de distribución, alimentos, construcción, agricultura e industria en general, que requieren vehículos duraderos, eficientes y con bajo costo de mantenimiento. Este crecimiento también permitirá generar nuevas oportunidades laborales, incorporando más personal administrativo y técnico para fortalecer la operación.

“FOTON representa una opción competitiva en costo-beneficio, ideal para el mercado costarricense. Queremos poner a disposición de las empresas un camión de excelente calidad, con un precio atractivo y el respaldo que siempre ha caracterizado a MATRA”, destacó Ramírez.

Los camiones FOTON estarán disponibles en las sucursales MATRA de todo el país y contarán con garantía, repuestos inmediatos y servicio especializado en la red de talleres autorizados. Esta estructura reafirma el compromiso de la compañía con el acompañamiento posventa, un valor diferencial que asegura continuidad y confianza a sus clientes.

Los precios por modelo y gama serán anunciados en el lanzamiento oficial, aunque se ubicarán entre los más competitivos del mercado.

La llegada de FOTON a Costa Rica se enmarca dentro de la estrategia de MATRA de ampliar su portafolio con soluciones innovadoras y accesibles, que acompañen el crecimiento de las empresas y la modernización del sector transporte.

“Con FOTON damos un paso más para consolidar nuestra posición como un aliado estratégico del sector productivo nacional. Nuestro objetivo es que más empresas tengan acceso a opciones confiables y eficientes para potenciar su operación en los próximos años”, concluyó Ramírez.

