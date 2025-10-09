Mastercard y Evertec habilitan Click To Pay para pagos en línea en Costa Rica

La solución se habilitará inicialmente en Costa Rica, Honduras y Panamá, en alianza con bancos y más de mil comercios activos.

Por Revista Summa

En un esfuerzo conjunto por acelerar la digitalización de los pagos en Centroamérica, Mastercard y Evertec, anuncian la habilitación simultánea de Click to Pay de Mastercard en tres países de la región: Costa Rica, Honduras y Panamá. Esta solución representa una evolución clave hacia pagos en línea más ágiles, seguros y simples, beneficiando a todo el ecosistema: consumidores, comercios, instituciones financieras y regulatorias.

Este servicio está disponible desde agosto en seis bancos de la región: Banco de Costa Rica, BCT y Davivienda, en Costa Rica; Towerbank, BCT y Caja de Ahorros, en Panamá; entre otros. Estas entidades financieras se destacan por ser visionarias al adoptar herramientas de vanguardia como Click to Pay, pensando en ofrecer experiencias de pago en línea más rápidas, seguras y convenientes, tanto para los comercios como para los usuarios.

Con esta activación, se suman de manera inicial más de 1000 comercios activos que operan actualmente con la pasarela de pagos de Evertec, Placetopay.

Click to Pay de Mastercard transforma la experiencia de compra en línea al permitir que los usuarios paguen sin tener que ingresar los datos de su tarjeta en cada transacción. Al incorporar tecnologías como la tokenización y la autenticación avanzada, ofrece un proceso de checkout más ágil y seguro. Esto no solo le genera mayor confianza al usuario, sino que también reduce el fraude, impulsa mayores tasas de conversión, disminuye el abandono de carritos de compra y mejora las tasas de aprobación bancaria, beneficiando así a todo el ecosistema de pagos en la región.

Según datos de Mastercard, Click to Pay podrá aumentar la conversión hasta en 93% en usuarios reconocidos y elevar las tasas de aprobación entre tres y seis puntos porcentuales, todo mientras reduce significativamente la exposición al fraude1.

En esta alianza, Evertec desempeña un papel fundamental como socio tecnológico, facilitando la integración de Click to Pay a través de Placetopay. Su experiencia regional y capacidades de procesamiento seguro permiten una implementación escalable y alineada con los más altos estándares de seguridad digital, garantizando una integración técnica robusta y controlada desde el inicio.

“En Evertec, creemos que la digitalización de los pagos debe ser sinónimo de confianza, simplicidad y seguridad. La integración de Click to Pay a través de nuestra pasarela de pagos, Placetopay, nos permite ofrecer una experiencia optimizada para comercios y consumidores, mientras reforzamos la protección contra el fraude”, señaló Jimmy Solano Blanco, Head Comercial de Evertec en Centroamérica. Agregó que “esta alianza con Mastercard es una muestra concreta de cómo la colaboración tecnológica puede acelerar la transformación del ecosistema de pagos en Centroamérica, facilitando el acceso a soluciones innovadoras que responden a las necesidades actuales del mercado digital”.

Con una hoja de ruta clara en tres mercados, Mastercard y Evertec proyectan escalar el servicio, contribuyendo a un futuro donde los pagos digitales sean más accesibles, ágiles y libres de fricciones en la región.

“Con Click to Pay damos un paso decisivo hacia una infraestructura de pagos más moderna y segura en Centroamérica. Esta alianza con Evertec impulsa la transformación digital en la región, ofreciendo a consumidores, comercios e instituciones financieras una experiencia más fluida, confiable y en línea con los nuevos hábitos digitales”, afirmó Kristine Matheson, Cluster Lead para Centroamérica en Mastercard.

Esta implementación marca el inicio de una estrategia regional para ampliar las capacidades de pago digital en Centroamérica. Con una visión compartida de innovación y crecimiento inclusivo, Mastercard y Evertec continuarán colaborando para escalar soluciones tecnológicas que impulsen resultados tangibles: mayor adopción digital, más comercios conectados y una experiencia de pago más confiable para millones de usuarios.