Mastercard adquiere Finicity para fortalecer la Estrategia de Banca Abierta

La adquisición fortalece las capacidades de banca abierta existentes con la tecnología y el talento probados de Finicity.

Por Revista Summa

Mastercard anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir Finicity, un proveedor norteamericano líder de acceso en tiempo real a datos e información financiera. La adquisición está valuada en US $825 millones, y los accionistas existentes de Finicity tienen el potencial de obtener ganancias de hasta US$160 millones adicionales, si se cumplen los objetivos de rendimiento.

La incorporación de la tecnología y los equipos complementarios de Finicity fortalecen la plataforma de banca abierta existente de Mastercard para permitir y salvaguardar una mayor variedad de servicios financieros, reforzando las asociaciones y el compromiso de la compañía con instituciones financieras y fintechs de todo el mundo.

La banca abierta brinda a las personas y a las empresas tener más control sobre sus datos financieros. Esto incluye determinar cómo y dónde terceros, como fintechs u otros bancos, pueden acceder a esa información para proporcionar nuevos servicios como programas de administración de dinero o iniciar pagos en su nombre.

Mastercard ha invertido cada vez más en este espacio durante varios años, incluido el lanzamiento en 2019 de un conjunto de soluciones integrales de banca abierta en Europa. La combinación de estos esfuerzos con la tecnología de Finicity que impulsa plataformas como Quicken Loans Rocket Mortgage y Experian Boost tiene el potencial de dar forma a la próxima generación de servicios de banca abierta.

“La banca abierta es una tendencia global en crecimiento y un espacio estratégicamente importante para nosotros. Con la incorporación de Finicity, esperamos no solo avanzar en nuestra estrategia de banca abierta, sino mejorar la forma en que apoyamos y aceleramos la economía digital actual en varios mercados”, agregó Michael Miebach, presidente de Mastercard.

“Desde nuestra fundación, Nick Thomas y yo nos hemos centrado en desarrollar tecnología líder en la industria y construir una organización que permita a los consumidores y organizaciones comprender mejor, administrar y usar sus datos financieros para mejorar sus vidas financieras”, comentó Steve Smith, director ejecutivo y cofundador de Finicity. “Permitir que las personas accedan y controlen sus datos, al tiempo que garantiza las mejores prácticas para proteger esos datos, seguirá impulsando una tremenda innovación que aumenta la educación financiera, la inclusión y la salud. Ahora con Mastercard nos ayudará a acelerar esta misión a nivel mundial”.

“Bank of America cree firmemente en dar a las personas el control sobre su información financiera y la capacidad de compartirla de forma segura”, dijo Mark Monaco, jefe de Enterprise Payments en Bank of America. “Hemos trabajado con Finicity y Mastercard, así como con grupos de la industria como Financial Data Exchange, para acelerar la adopción de los más altos estándares de privacidad y seguridad para el intercambio de datos, y para eliminar la retención y el almacenamiento de los datos financieros de las personas. Esperamos continuar nuestro trabajo con Finicity y Mastercard para mejorar aún más la experiencia del cliente”.

“Finicity ha sido un socio sólido de Rocket Mortgage durante la revolución tecnológica de la industria hipotecaria. El acceso rápido y fácil a los datos autorizados por el consumidor es fundamental para los prestamistas que toman decisiones hipotecarias bien informadas en tiempo real. Estamos contentos de que el equipo de Finicity se una a Mastercard y esperamos una asociación continua”, comentó Scott Elkins, vicepresidente senior de inversiones en Rocket Mortgage.

“La oferta innovadora de Brex utiliza la conectividad de Finicity, dándonos acceso a los datos con permiso comercial de la mejor calidad para impulsar nuestra plataforma”, dijo Henrique Dubugras, director ejecutivo de Brex. “La combinación de las capacidades de Finicity con los productos y servicios de Mastercard nos permitirá crear soluciones innovadoras para mejorar nuestras ofertas de Brex”.

“Nos complace ver la combinación de Finicity y Mastercard”, dijo Craig Boundy, director ejecutivo de Experian North America. “Esperamos colaborar con ellos en nuestra misión continua de ayudar a los consumidores”.

Al igual que con adquisiciones anteriores, Mastercard no espera que esta adquisición sea cada vez más diluida para su negocio durante más de 24 meses. Esta dilución está impulsada por las inversiones en el negocio, incluida su expansión internacional, así como por el impacto de los costos relacionados con la integración y la contabilidad de compras.

La transacción, que se cerrará antes a fin de año, está sujeta a revisión regulatoria y otras condiciones de cierre habituales.