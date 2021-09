Más del 80 % de salvadoreños no sabe qué es el Bitcoin y a cuánto equivale

La encuesta realizada por la Universidad Centroamericana (UCA) reveló desconocimiento de la criptomoneda. Sin embargo la mayoría tiene claro que esta cambia de valor constantemente.

Por El Salvador

La última encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) también dejó al descubierto el desconocimiento que los salvadoreños tienen sobre el Bitcoin, la moneda virtual que será de curso legal a partir del 7 de septiembre.

El Iudop preguntó a una muestra representativa en todo el país, según lo visto u oído, qué es un Bitcoin, ante lo cual hubo diferentes respuestas que llevaron al Instituto a concluir que 7 de cada 10 salvadoreños tienen una idea errada de lo que es el Bitcoin y 2 de cada 10 aceptan qué es, lo que significa que 9 de cada 10 no tienen una idea clara de lo que es este activo financiero.

Además, del 100 % de personas encuestadas, el 81.4% respondieron que no saben a cuánto equivale un Bitcoin o dieron respuestas erróneas. Este porcentaje respondió que vale menos de un dólar (9.3 %), es igual a un dólar (11.7 %), vale entre $1 y $10 (9.1%), entre $11 y $100 (3.1 %), entre $101 y $1,000 (1.5%) , entre $1,001 y $10,000 (2.1 %) o entre $10,001 y $30,000 o que no saben o no respondieron (39.5%).

Solo un 18.6 % de los encuestados afirmó que la criptomoneda equivale a más de $30,000.

Según el último dato actualizado en la página Coindesk hasta este viernes a las 11:45 a.m., un Bitcoin equivale a $50,540.

Sin embargo la encuesta también reveló un dato importante: los encuestados sí saben que el precio de la criptomoneda cambia constantemente.

El 77.6 % de los encuestados respondió que el precio del Bitcoin cambia de valor constantemente, mientras que solo un 7.4 % dijo que no cambia y un 15% dijo que no sabe o no respondió.

En general la encuesta del Iudop muestra el rechazo mayoritario de los salvadoreños a la criptomoneda. Siete de cada diez de los consultados pide que la ley sea derogada y manifiestan que aunque haya una legislación, seguirán usando dinero en efectivo.