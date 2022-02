Más de 50 personas encontraron empleo gracias a programa de formación de elev8

Se trata de un plan que busca formar nuevos talentos y en línea con las necesidades de las empresas multinacionales que operan actualmente en el país.

Por Revista Summa

Como parte del programa nacional de empleabilidad, liderado por elev8, 50 personas, tanto costarricenses como residentes, lograron encontraron encontrar una oportunidad laboral en el área de tecnología. Desde graduados en nutrición, administración, trabajo social, publicidad, biología marina, entre otras, estudiantes universitarios avanzados y hasta bailarines gozan hoy de un ingreso mensual gracias a esta iniciativa.

Los participantes recibieron durante cuatro meses un entrenamiento intensivo en áreas como soporte técnico especializado, desarrollo de software, computación en nube y ciberseguridad. Al terminar el curso, aplicaron por sus certificaciones correspondientes.

Tras finalizar el programa, elev8 se ha encargado de conectar a los candidatos con reclutadores de empresas como CSS Corp, Tek Experts, Amazon, AWS, Accenture, Oracle, Fujitsu, Stewart, Grupo Babel, DXC, CITI, Auxis, entre otras, quienes cuentan con posiciones disponibles en áreas de TI.

“Nos sentimos muy contentos con los resultados que nos arroja esta primera generación. Que una tercera parte ya haya encontrado empleo a un mes de graduarse es un sólido indicador del éxito de la iniciativa. Estas personas no solo cuentan ahora con un ingreso económico si no que también están aportando valor a compañías multinacionales que desean ampliar sus operaciones y que precisamente requieren de las habilidades y competencias de estas personas para lograrlo. Seguimos comprometidos con formar a más profesionales en estas áreas y así contribuir con la reactivación económica del país”, aseguró Jeannie Bonilla, Global Head of Learning Experience de elev8 education.

El entrenamiento intensivo no solo busca dotar de habilidades y conocimiento técnico a los candidatos, también es una experiencia que impacta radicalmente sus vidas.

“En mi caso, llevaba poco más de un año sin poder encontrar un empleo y llenando solicitudes por doquier. Como era de esperarse, me llegó un momento donde me desmoronaba, pues realmente necesitaba un empleo para poder crecer personal y profesionalmente, para poder sostenerme en un momento tan difícil como la pandemia. Afortunadamente elev8 me dio herramientas para el trabajo y para la vida cuando más las necesitaba y estoy sumamente agradecida por eso”, detalló Karla Nuñez, graduada del programa y quien ahora labora en Amazon.

Las habilidades técnicas y digitales son cada vez más demandadas en Costa Rica. La mano de obra en tecnología digital está creciendo a un ritmo del 7% anual, gracias, en gran medida, a la inversión extranjera directa en el país, según datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE).

Esta inversión creó más de 19.806 nuevos empleos en 2019, muchos de los cuales surgieron en los sectores de telecomunicaciones, computación, TI y servicios empresariales.

El alto nivel de colocación de candidatos demuestra que este tipo de iniciativas masivas de actualización son la hoja de ruta para fortalecer la fuerza laboral del país y así combatir los retos que trae consigo la Cuarta Revolución Industrial.

Justamente, el Foro Económico Mundial indicó que al menos el 50% de los colaboradores en el mundo necesitarán capacitarse y recapacitarse en habilidades digitales.