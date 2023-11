Más de 3500 costarricenses actualizan sus habilidades y destrezas para la industria 4.0

Cursos son gratuitos, dirigidos a personas en busca de trabajo y de mejorar su perfil profesional; además de estudiantes de colegio y universidad.

Por Revista Summa

Más de 3.500 costarricenses actualizan sus habilidades y destrezas digitales para la industria 4.0, gracias al Programa de Centro Comunitarios Inteligentes (CECI), un espacio de formación y actualización profesional enfocado en la atención y respuesta de las necesidades actuales de las industrias en su proceso de transformación digital, y que propicia la mejora de los perfiles de empleabilidad en la sociedad.

Durante el mes de octubre y través del programa CECI, desarrollado a través de un convenio entre la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y CISCO Networking Academy; los costarricenses accedieron a cuatro programas de formación autoguiados relacionados con la cuarta revolución industrial, entre los que se encuentran: Data Analytics Essentials, English for IT, CPA: Programación Esencial en C++ e Introducción a la Ciberseguridad.

“Somos conscientes de que, para que más empresas u organizaciones centren su mirada en nuestro país como un destino ideal para establecer sus operaciones, es indispensable que el talento disponga de las herramientas y los conocimientos necesarios para contribuir con sus procesos de transformación digital. Por esta razón, promovemos estos espacios que no solo les ayudarán a mejorar su perfil profesional, sino que servirán como incentivo para promover una mayor inversión extranjera directa en nuestro país y, por ende, a generar más y mejores oportunidades de trabajo”, señaló Laura López, Gerente General de PROCOMER.

«Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios y las comunidades para expandir estos programas de formación digital, asegurando que más costarricenses puedan acceder a estas oportunidades transformadoras. El compromiso de seguir mejorando la empleabilidad y responder a las necesidades cambiantes de la industria 4.0 es una prioridad para el Ministerio de Ciencia Innovación Tecnología y Telecomunicaciones y sus aliados estratégicos. El Programa de CECI ha sido una pieza fundamental en el fortalecimiento de las habilidades digitales de la población y ha demostrado su impacto fomentar su competitividad en el mercado global, contribuyendo así al crecimiento y desarrollo sostenible de nuestro país.» comentó Orlando Vega, Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Estos espacios de formación son totalmente gratuitos y están dirigidos a personas en busca de trabajo, mejorar su perfil profesional y estudiantes universitarios y de colegios técnicos y académicos, quienes recibirán una insignia digital por parte la CISCO Networking Academy y un certificado avalado por el MICITT y PROCOMER, una vez que finalicen los cursos.

PROCOMER actualizará la disponibilidad de estos espacios de capacitación en diferentes momentos del año, con el fin de mejorar los perfiles de empleabilidad en la sociedad costarricense y responder a la demanda de las empresas, según las necesidades globales de la industria 4.0.

“Tanto en el plan estratégico de la institución para el periodo 2023-2026, así como en la nueva estrategia de atracción de inversión extranjera directa; el talento humano es un tema clave en el que trabajamos constantemente. Con este tipo de iniciativas esperamos potenciar a cada vez más costarricenses e incrementar la ocupación en diferentes puestos y áreas que cumplan con las nuevas tendencias y exigencias del mercado”, finalizó López.

Los CECI son una red nacional de laboratorios de computación instalados bajo convenio con organizaciones sociales, universidades y otras instituciones, donde se brindan una serie de servicios gratuitos a las comunidades, de manera virtual, presencial y bimodal. Para más información acerca de los diferentes cursos que brindan Procomer en esta modalidad puede ingresar a la sección de talento humano en la página web de PROCOMER, o comunicarse al correo talentohumano@procomer.com . Para más información sobre estos centros, puede comunicarse al correo ceci@micitt.go.cr.