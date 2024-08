Más de 300 líderes y expertos se reúnen en Human 2024, un exitoso evento de bienestar organizacional

Buró Business School concluyó con éxito la edición 2024 de Human, el congreso más influyente de liderazgo y gestión humana de la región, enfocado en el bienestar organizacional.

Por Revista Summa

El país fue escenario del esperado Human 2024, organizado por Buró Business School. Con más de una década de historia, este congreso ha reafirmado su posición como el evento de liderazgo y gestión humana más influyente de la región.

Este año, bajo el tema «Bienestar organizacional: construyendo organizaciones saludables y productivas», el evento reunió a un prestigioso grupo de conferencistas y más de 300 asistentes ávidos de conocimientos y estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en sus organizaciones.

Entre los destacados ponentes se encontraba Oso Trava, reconocido conferencista, inversionista y asesor mexicano, creador de Cracks Podcast y fundador de Cracks Educación y DUMO Labs, así como miembro de Shark Tank México. Su participación fue una de las más esperadas, brindando insights profundos sobre el desarrollo personal y empresarial.

“Si ustedes están aquí, es por algo. Es porque tienen sueños, porque tienen objetivos grandes, porque son personas de acción que están escalando una carrera, impactando la vida de mucha gente, pero que aún tienen muchas cosas en sus ´bucket list´(listas de cosas que hacer antes de morir). Y estas listas, probablemente son muy superficiales cuando se ponen a pensar qué es lo que realmente nos estamos quedando sin hacer”, reflexionó Oso Trava durante su intervención en el escenario.

También se contó con la participación de Mauro Nuñez y Karina Scomazzon, especialistas en alto rendimiento deportivo y empresarial, quienes compartieron técnicas avanzadas para optimizar el rendimiento y mantener altos niveles de motivación en ambientes competitivos.

“Nuestros resultados no están puestos en los hechos sino en la música que le colocamos a esos hechos, y esa música tiene que ver con la interpretación que hacemos nosotros. Esa interpretación, que es la punta del iceberg, viene de nuestra historia, de la gente de validamos, de nuestras experiencias, de los cuentos que nos contamos, de cómo aprendimos”, destacó Scomazzon.

Mientras, Emma Ruth Garcíapeña, experta en pensamiento estratégico y marketing, presentó una visión innovadora sobre cómo las empresas pueden simplificar sus estrategias de marketing para alcanzar mejores resultados.

“Hoy hemos evolucionado y hemos cambiado del B2B o Business to Business, y el Business to Customer, por el H2H o Human to Human, personas haciendo negocios y relaciones con las personas. Hemos evolucionado de tener a ser, del yo a nosotros, de tener jefes a contar con líderes, de las experiencias a los recuerdos, de desarrollar productos a pensar en las personas, de marcas a amor y lealtad, además de haber evolucionado de la rutina a la creatividad”, aseguró la experta mexicana.

El evento incluyó la participación de otros destacados conferencistas internacionales y guatemaltecos que abordaron una variedad de temas cruciales para el bienestar en el entorno laboral, tales como el liderazgo y bienestar, la salud mental y el manejo del estrés laboral, el equilibrio vida-trabajo, y la implementación de programas de bienestar efectivos.

Durante su discurso de bienvenida, Giovanni Morán, Director General de Buró Business School, destacó cómo a través del bienestar y la felicidad de las personas es posible construir lealtad y compromiso, elevando así la productividad y el éxito empresarial.

“Las organizaciones de hoy necesitan líderes que pongan el bienestar de sus colaboradores en el centro de su estrategia. No se trata solo de cumplir con objetivos de negocio, sino de crear un entorno donde todos podamos prosperar”, afirmó Morán.

A lo largo de 15 años, Buró Business School ha consolidado su propósito de transformar personas que transforman organizaciones, y Human 2024 fue una prueba más de este compromiso. Con más de 800 programas de formación y habiendo capacitado a más de 80,000 personas, Buró se posiciona como una de las escuelas de negocios líderes de la región, siendo un referente en la promoción del bienestar organizacional.