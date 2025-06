Más de 2.000 protestas en EE.UU. condenarán el sábado el «autoritarismo» de Trump

La jornada de protestas ha sido bautizada como ‘Día Sin Reyes’, pues las organizaciones detrás de las mismas consideran que el neoyorquino está actuando como uno desde su retorno a la Casa Blanca.

Por EFE

Más de 2.000 actos han sido convocados este sábado en los 50 estados de EE.UU. para coincidir con un controvertido desfile militar que el presidente Donald Trump ha querido celebrar en Washington y protestar contra lo que los organizadores califican de «autoritarismo» por parte de su Gobierno.

El desfile, que coincide con el 79 cumpleaños de Trump, ha sido criticado por los convocantes y otras figuras que consideran que el presidente busca alimentar su ego con un evento que en realidad se celebra para honrar el 250 aniversario de la fundación del Ejército de los Estados Unidos.

La jornada de protestas ha sido bautizada como ‘Día Sin Reyes’, pues las organizaciones detrás de las mismas consideran que el neoyorquino está actuando como uno desde su retorno a la Casa Blanca, y destacan además que el mandatario esté usando al ejército, que se fundó para hacer frente precisamente a la monarquía británica, para cubrirse de gloria.

«El 14 de junio, Día de la Bandera, el presidente Trump quiere tanques en las calles y una exhibición televisiva de dominación para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende simular fuerza. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes», reza la convocatoria del ‘Día sin reyes».

«Desde las manzanas de las ciudades hasta los pueblos pequeños, desde las escalinatas de los juzgados hasta los parques comunitarios, tomamos medidas para rechazar el autoritarismo y mostrarle al mundo cómo es realmente la democracia», añade el mensaje publicado en internet.

No se ha convocado acto alguno en Washington adrede para tratar de evitar que lo que suceda en la capital sea «el centro de gravedad» y se espera que la protesta de Filadelfia, ciudad 200 kilómetros al noreste de la capital y considerada la cuna del movimiento independentista y de la democracia estadounidense, sea una de las mayores que se celebrarán mañana.

«El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté: para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes», concluye el mensaje de los organizadores.

Tanto el desfile militar como el ‘Día sin reyes’ llegan además después de una tumultuosa semana en la que las protestas contra las agresivas redadas contra migrantes del Gobierno Trump han deparado protestas y disturbios en Los Ángeles desde el pasado 6 de junio, y que han encontrado apoyo en otras ciudades con cientos de arrestos en todo el país.

Trump ha dicho que en Washington se celebrará «por todo lo alto» y ha advertido que «si hay alguna protesta, cuando salgan se enfrentarán una fuerza muy poderosa».

El presidente decidió además movilizar a miles de efectivos de la Guardia Nacional para sofocar las protestas de Los Ángeles, decisión criticada por las autoridades locales, que consideran que los disturbios estaban bajo control y que la orden de Trump solo buscaba incrementar la tensión.

Un juez federal estimó ayer que la decisión del presidente es ilegal, aunque un tribunal de apelaciones dejó la orden en suspenso horas después.

Por su parte, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha seguido los pasos de Trump y el jueves anunció que ha ordenado el despliegue de más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional, junto con más de 2.000 policías estatales, para responder a las manifestaciones en curso y en preparación para las convocadas para el ‘Día sin reyes’.