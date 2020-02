Más de 1.000 citas de negocios abren oportunidades a empresas costarricenses

Talento, innovación y tecnología resaltan en el Costa Rica Services Summit 2020.

Por Revista Summa

Con la participación de 200 exportadores costarricenses y 100 compradores de 20 países, esta mañana inició la 10° edición del Costa Rica Services Summit (CRSS), un evento exclusivo para promover exportaciones del sector servicios.



Los subsectores que participan en el CRSS, este 18 y 19 de febrero en el Centro de Convenciones, son: educación, moda, biotecnología, diseño, tecnologías verdes, producción audiovisual y tecnologías de información y comunicación (TIC’s). La mayor cantidad de empresas participantes provienen de los últimos dos sectores mencionados.



El evento, organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), tiene varios componentes, dentro de los cuales destaca la rueda de negocios que tiene pactadas más de 1.000 citas entre exportadores y potenciales compradores internacionales. Adicionalmente, se realizará una rueda de encadenamientos, donde 100 suplidores se reunirán con 16 compradores nacionales que buscan soluciones en diversas áreas de servicios.



Para la Ministra de Comercio Exterior y Presidenta de la Junta Directiva de PROCOMER, Dyalá Jiménez Figueres, el Costa Rica Services Summit representa una vitrina mundial para exponer el talento, la innovación y las tecnologías de clase mundial que se están trabajando en Costa Rica. “Nuestro país tiene un gran potencial en el sector servicios y así lo vienen demostrando las estadísticas del sector. Al III trimestre de 2019, el sector servicios representó un 45% del total de las exportaciones del país. Por esta razón, desde el sector de Comercio Exterior y en alianza con otras instituciones, estamos comprometidos con mejorar las condiciones para que las personas que se dedican a los servicios tengan más oportunidades y destaquen con más fuerza en los mercados internacionales”, afirmó.



Por su parte, el Gerente General de PROCOMER, Pedro Beirute Prada, agregó que el objetivo de PROCOMER con el CRSS no está sólo en generar oportunidades para los empresarios, sino en generarles negocios con propósito. “Vivimos en una realidad en la que los negocios son un motor de prosperidad y no sólo de rentabilidad; por eso debemos movernos hacia negocios interesados en un mundo más cohesivo y sostenible. De esta forma, promoveremos una economía de bienestar y los negocios serán un ganar-ganar en todos los ámbitos. Con este evento queremos que las empresas participantes, no solo realicen negocios exitosos y de largo plazo, sino que también tomen consciencia y hagan negocios con propósito, que generan lazos fuertes con los colaboradores, con los socios comerciales, con la sociedad y sobre todo con el planeta”, agregó.

Esta 10° edición del CRSS cuenta con la participación de empresas internacionales de renombre como Almacenes Siman de El Salvador, Coca Cola Bottlers de Puerto Rico, Bel Air University de Israel, Boombit de Polonia o Microsoft de Estados Unidos; quienes tienen interés en la oferta de servicios que ofrece el país.



Además de la rueda de negocios, los exportadores tienen la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y tendencias de parte de conferencistas internacionales del Singularity University Costa Rica Summit -evento que convive con el CRSS-. Asimismo, se desarrolló un encuentro de tecnologías disruptivas, en el cual cuatro empresas nacionales de Internet de las Cosas (IOT), Inteligencia Artificial (AI), Cyber y Blockchain tuvieron la oportunidad de hacer un pitch de 10 minutos cada una a un grupo de compradores, y mostrar sus casos de éxito de exportación.



CRSS en números

Compradores internacionales:100

Países: 20

Exportadores: 200

Suplidores: 100

Citas de negocio de exportación: 1000

Citas de negocio de encadenamiento: 200

Principales países compradores: Estados Unidos Perú Canadá Panamá Argentina México Israel



Singularity University Costa Rica Summit



El potencial que tiene Costa Rica, y su reconocimiento internacional en temas sociales y de medioambiente, atrajeron la atención de Singularity University, el principal catalizador mundial para aprovechar las tecnologías exponenciales, incluida la inteligencia artificial, la robótica, la biología digital y la nanotecnología, para crear un mundo más abundante; y provocó el desarrollo del primer Singularity University Costa Rica Summit, el cual, por primera vez en Centroamérica, reunirá a 16 speakers nacionales e internacionales y a más de 1200 tomadores de decisiones, un evento organizado por Xperience X en colaboración con PROCOMER dentro del marco del Costa Rica Services Summit. Los participantes al CRSS tendrán en el SU Costa Rica Summit acceso a información privilegiada de la mano de reconocidos expertos globales e interacción con las tecnologías exponenciales.