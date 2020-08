Marriott International anuncia la apertura del primer Fairfield Inn by Marriott en Perú

Fairfield by Marriott Lima Miraflores ofrece a los huéspedes versatilidad para trabajar, descansar y mantener su impulso mientras están de viaje.

Por Revista Summa

Fairfield by Marriott, una de las 30 marcas mundiales de Marriott International, ahora también estará representada en Perú con la apertura del nuevo Fairfield by Marriott Lima Miraflores, ubicado en el principal distrito turístico de Lima.

La historia de la creación de la marca Fairfield está construida sobre una sólida herencia, la familia Marriott adquirió la Granja Fairfield,



que era un lugar que representaba simplicidad, balance y un estilo de vida cómodo. Este legado fue el que inspiró a crear la marca Fairfield, la cuál ofrece calidez y comfort. El hotel espera dar la bienvenida a los huéspedes que visitan Lima por negocios



o placer con un servicio amistoso y espacios cálidos y acogedores que ofrecen un respiro a los compromisos diarios. La experiencia sigue estando respaldada por la Garantía Fairfield: desde su desayuno caliente y gratuito hasta una gran noche de sueño, el nivel



de servicio y alojamiento de Fairfield es sobre el que se fundo la marca. Si un huésped no está satisfecho con su estancia, Fairfield lo hará bien. Es así de simple, garantizado.

La marca Fairfield by Marriott cuenta actualmente con más de 1.000 hoteles abiertos en todo el mundo, 14 de ellos en el Caribe y América Latina.

“La apertura del Fairfield by Marriott Lima Miraflores en este momento en particular es un claro voto de confianza de Marriott



International y V&V Grupo Inmobiliario, propietario del hotel, en el mercado peruano. Es una fuerte señal del compromiso de ayudar a la reactivación del sector turístico local y mundial”, dijo Laura Santoni, Vice Presidente de Area de Marriott International.



“Farifield by Marriott Lima Miraflores cumple con todos los protocolos y regulaciones locales, así como con el programa Marriott Commitment to Clean que incluye un enfoque multidimensional de la limpieza”, añadió Santoni.

El hotel cuenta con 147 espaciosas y modernas habitaciones bien equipadas que separarán las áreas de trabajo y las de descanso.



Los espacios públicos y las zonas de descanso de la propiedad presentan la estética “modern calm” de la marca Fairfield by Marriott, que abarca disposiciones abiertas, espacio multifuncional y luz natural.



Un encantador rooftop con una hermosa vista del Parque El Reducto permitirá a los huéspedes disfrutar de un desayuno gratuito, que incluye varias opciones saludables y nutritivas.

Entre de sus comodidades se encuentra su Corner Market, una tienda de artículos varios



abierta las 24 horas del día, un business center, dos salas de reuniones (una es un directorio para 10 personas y otra para hasta 20 personas), acceso al gimnasio y Wi-Fi gratuito.