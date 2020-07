Marriott International anuncia acuerdo para gestionar el primer complejo turístico Delta by Marriott todo incluido del mundo

El centro turístico actual será renovado y ampliado extensamente.

Por Revista Summa

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) anunció hoy que firmó un acuerdo para gestionar el primer complejo turístico Delta by Marriott todo incluido del mundo, lo que indica que el interés de los inversores por la plataforma todo incluido lanzada por la empresa en agosto de 2019 continúa siendo importante. En virtud del acuerdo, el actual complejo turístico Grand Matlali Hills Resort & Spa, de 117 habitaciones, situado en la Riviera de Nayarit (México), será sometido a una importante transformación con el fin de cumplir el nuevo concepto de ampliación de la marca “Todo Incluido” de Delta by Marriott, que posteriormente será renombrado y gestionado por Marriott International en 2021. Se prevé que el complejo se expanda a 300 habitaciones para 2023.

“Estamos muy contentos de trabajar con PB Puerto Bahia Residence, S.A. de C.V. para convertir esta propiedad en el primer hotel todo incluido de Marriott a nivel mundial y llevar el concepto de todo incluido de Delta a nuestra región”, dijo Laurent de Kousemaeker, Director de Desarrollo para el Caribe y América Latina de Marriott International. “Las esperadas normas de extensión de la marca Delta by Marriott All-Inclusive ya están listas, y son perfectamente aptas para transformaciones de complejos turísticos de servicio completo, lo que les permitirá a nuestros 140 millones de huéspedes de Marriott Bonvoy disfrutarlos pronto”.

Ubicada en una colina en La Cruz de Huanacaxtle, en la popular Riviera Nayarit, la propiedad de 117 habitaciones está destinada a proporcionar una nueva y emocionante opción de alojamiento a los visitantes y locales una vez que se convierta en Delta by Marriott. A sólo 30 minutos del aeropuerto de Puerto Vallarta, contará con seis puntos de venta de alimentos y bebidas, un spa, una sala de fitness y un club de playa, que representan el enfoque de la marca Delta by Marriott para la experiencia todo incluido.

“Estamos muy emocionados de firmar un resort todo incluido de Delta by Marriott y de trabajar con Marriott International para gestionar la propiedad”, dijo Armando Vejar, CEO de PB Puerto Bahía Residence, S.A. de C.V. “Al traer este nuevo concepto y marca a Riviera Nayarit esperamos elevar la oferta para los visitantes y atraer un nuevo segmento de huéspedes al destino”.

Tras un año récord de firmas en el Caribe y América Latina en 2019 y un fuerte enero/febrero de 2020, la compañía de viajes tiene la mayor cartera de proyectos de la región, con 146 proyectos y más de 24.000 habitaciones, y sigue despertando un gran interés en la comunidad inversora. Desde 2014, la empresa ha convertido más de 10.000 habitaciones en marcas de Marriott, entre ellas Delta by Marriott Ciudad de México, firmada en diciembre de 2019, y Elegant Hotels en Barbados, que la empresa adquirió a finales del año pasado.

Las transformaciones de las propiedades, las cuales han sido parte de la historia de crecimiento del Marriott, son especialmente atractivas en el actual clima de negocios ofreciendo una propuesta de valor rentable a los propietarios. La empresa tiene un portafolio solido de marcas flexibles y fáciles de convertir, como Autograph Collection, Luxury Collection y Delta, que ofrece una plataforma de transformación flexible y de servicio completo.