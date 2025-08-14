Marian Rojas-Estapé rompe récords en Costa Rica y abre segunda función de Mentes Expertas

Salud mental gana terreno en el país.

Por Revista Summa

Tras agotar entradas en tiempo récord, Mentes Expertas ofrecerá otra función de Marian Rojas-Estapé con “Mi Persona Vitamina”, una conferencia que fusiona neurociencia, inteligencia emocional y propósito de vida para transformar desde adentro. La nueva presentación se realizará el 20 de octubre a las 3:00 p.m., en el CIC Ande, en Belén y las entradas para esta segunda función ya están a la venta a través de eticket.com

La respuesta del público no solo refleja el interés por el bienestar emocional, sino también la admiración por Marian Rojas-Estapé, debido a su enfoque humano, pero sustentado en la ciencia. La autora de bestsellers como “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” y “Encuentra tu persona vitamina”, se considera una de las voces más influyentes en el ámbito de la salud mental, ya que tiene grandes conocimientos en psiquiatría, neurociencia y gestión emocional. Su capacidad de explicar procesos complejos con empatía y claridad ha resonado profundamente con audiencias de todas las edades.

En línea con la reciente Política Nacional de Salud Mental 2024–2034, que impulsa la promoción de entornos protectores y la prevención del malestar psicosocial, el evento representa una respuesta concreta al llamado institucional por herramientas accesibles para el público costarricense.

“En un país donde los desafíos de la salud mental han alcanzado niveles sin precedentes, la conferencia de Marian Rojas no es solo un evento, es una necesidad urgente. Nos ofrece herramientas prácticas y científicas para gestionar el estrés, la ansiedad y la sobrecarga emocional que hoy impactan a miles de familias costarricenses. Es el momento de transformar la forma en que entendemos y cuidamos nuestra mente.”, expresó Karina Fischel, mentora en desarrollo personal y representante de Mentes Expertas en Costa Rica.

“Mi Persona Vitamina” ofrece estrategias para transformar nuestras relaciones, sanar heridas emocionales y construir vínculos sinceros que nos ayuden a ser nuestra mejor versión. Rojas-Estapé hablará con base en sus investigaciones científicas, sobre el impacto del cortisol, el apego, el trauma, el poder del presente y la elección consciente de relaciones saludables.

Mentes Expertas surge en 2010 cuando sus fundadores, Marina Zambrana y Pedro Cornejo se dan cuenta que “la felicidad no es un estado sino una decisión y que la actitud no depende de la genética, sino de tu entrenamiento en la gestión de las emociones”.

A pesar de los detractores por dejar de lado sus carreras empresariales, tomaron la decisión de empezar de cero con el objetivo de ayudar a vivir con efecto actitud a aquellas personas que buscan siempre alcanzar su mejor versión. En la actualidad, cuentan con más de mil eventos realizados en más de 10 años de estar trabajando en la psicología positiva y desarrollo personal.

Karina Fischel, representante de Mentes Expertas en Costa Rica, es mentora en desarrollo personal, conferencista y especialista en neurociencia aplicada al bienestar. Karina combina formación en coaching empresarial y certificaciones internacionales para guiar a personas y equipos en procesos de transformación. Su enfoque integra la ciencia del cerebro y las emociones con herramientas prácticas, ayudando a tomar decisiones conscientes, fortalecer relaciones y crear entornos saludables, alineados con el propósito y la plenitud emocional.