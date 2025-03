María Josefina Terán de Zamora: Dedicada a transformar vidas a través de la educación

Fundación Zamora Terán desarrolla modelos educativos innovadores para reducir las brechas en el aprendizaje del siglo XXI, bajo el carismático liderazgo de María Josefina Terán de Zamora.

Por Rocío Ballestero

América Latina vive una crisis de educación: 80% de los alumnos de sexto grado son incapaces de leer y comprender un texto sencillo, según un reporte del Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con UNESCO. Desde hace más de 15 años, Fundación Zamora Terán, el brazo social de Grupo Financiero LAFISE, se ha dado a la tarea de contribuir para cambiar esa realidad y no hipotecar el porvenir de los países. Con un abordaje integral y uniendo esfuerzos con empresas, gobiernos y agencias de cooperación, ha logrado impactar las vidas de miles de jóvenes, con educación de calidad y acceso a la tecnología.

La fundación adoptó el programa Una Computadora Por Niño (OLPC, por sus siglas en inglés), que promueve la integración de tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo un modelo sostenible, escalable y medible.

Parte del éxito del modelo ha sido atender las necesidades de la región con una solución off line y on line que facilita el aprendizaje en las escuelas sin acceso a internet.

En ese camino, ha acompañado y capacitado a más de 100.000 estudiantes y sus docentes, quienes han abierto sus aulas a la innovación y propician experiencias de aprendizaje transformadoras, en Centroamérica y otros países, como Panamá, República Dominicana, Paraguay, Timor Leste e Indonesia.

“Creemos en un mundo inclusivo. Para nosotros, inclusión significa brindar oportunidades a todas las personas, unir esfuerzos con más instituciones para apoyar a la mayor cantidad de niños posibles sin im- portar sus condiciones o necesidades. Cada oportunidad cuenta: cuando un niño recibe su primer dispositivo para aprender, cuando una madre descubre cómo apoyar la educación de sus hijos con tecnología o cuando un docente innova en su enseñanza estamos dando los pasos correctos”, sostiene María Josefina Terán de Zamora, presidente de Fundación Zamora Terán.

Los alcances de la iniciativa son exponenciales y generan un círculo virtuoso, ya que involucra a los padres de familia, quienes participan en talleres formativos para que puedan ayudar a sus hijos en los quehaceres escolares, y los beneficiados llegan a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades porque comparten los conocimientos, recursos y buenas prácticas con otros. Además, el modelo ha inspirado políticas públicas y ha demostrado que la educación puede evolucionar cuando se combina innovación, compromiso y sostenibilidad.

“Nuestro propósito nunca ha sido solo entregar tecnología; trabajamos para lograr ecosistemas educativos de calidad con un modelo de transformación comunitaria. El verdadero impacto se mide en la confianza de los niños cuando mejoran su lectura, en los docentes que encuentran nuevas formas de enseñar y en las familias que ven en la educación un camino hacia un futuro más prometedor para sus hijos. Ver cómo transformamos vidas con tecnología con propósito nos llena de gratitud y emoción”, resalta.

Y continúa: “Los logros son el fruto del compromiso de muchas personas. A través de aplicaciones accesibles e innovado- ras, hemos convertido la educación digital en un poderoso vehículo para el desarrollo académico y personal. Aún queda mucho por hacer, pero seguimos con la misma determinación que nos trajo hasta aquí: garantizar que cada niño tenga la oportunidad de soñar en grande y alcanzar su máximo potencial a través de la tecnología y una adecuada formación”.

Un privilegio y una enorme responsabilidad

Eso es lo que ha significado para María Josefina estar a cargo y ser parte de la labor de la fundación.

“Ha sido una experiencia llena de ilusión y crecimiento. He visto cómo la educación puede transformar vidas, cómo un niño que recibe una computadora comienza a soñar sin límites y cómo un docente, con nuevas herramientas, puede inspirar a generaciones enteras. Sin embargo, también he tenido que renunciar a muchas cosas a nivel personal, porque un compromiso como este exige entrega total”.

También cuenta que a lo largo del camino ha aprendido que el verdadero cambio no lo hace una sola persona, sino la unión de esfuerzos. De esa forma, el impacto no tiene límites.

“He tenido la fortuna de contar con un equipo de profesionales apasionados y comprometidos, con empresarios y colaboradores que creen en nuestra misión y el bien común, y con docentes y voluntarios que han apostado por la educación como el motor de un futuro mejor. Nada de esto sería posible sin quienes han creído y siguen creyendo en esta causa. A ellos les debo un profundo agradecimiento, al igual que a todos los que se sumarán en el futuro”.

Además, deja muy claro que la Fundación es mucho más que un proyecto: “Es una comunidad que camina junta con el propósito de transformar realidades. Ese es el mayor orgullo y la mayor motivación para seguir adelante”.

¿QUIÉN ES MARÍA JOSEFINA TERÁN DE ZAMORA?

Se ha dedicado a las obras sociales desde 1990, apoyando a varias fundaciones, entre ellas la organización Damas Salesianas. En el 2009, constituyó Fundación Zamora Terán, como parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo LAFISE. Su camino dentro las organizaciones de la familia ha sido una combinación de pasión, compromiso y un profundo sentido de propósito.

En la Fundación, su labor se enfoca en acompañar, fortalecer y dar continuidad a una visión centrada en la transformación educativa. Gracias a su vasta experiencia y carisma, ha logrado establecer una amplia red de colaboración, con más de 500 alianzas con el sector empresarial, universidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas de diversos países de Latinoamérica.

TESTIGO DE SUEÑOS QUE SE HACEN REALIDAD

En su trayectoria, una de las experiencias más conmovedoras para María Josefina Terán de Zamora fue conocer a una niña de una zona ganadera beneficiada por el programa que logró su sueño de estudiar medicina.

“Su historia me impactó profundamente porque nos comentó que antes de recibir su computadora ni siquiera imaginaba que podía aspirar a algo así. Su esfuerzo y determinación le permitió no solo ingresar a la universidad, sino que obtuvo la nota más alta entre los 16.000 aplicantes a la carrera. Saber que nuestro trabajo ha sido una pieza clave en su camino es una de las mayores satisfacciones que he vivido”.

Considera que esa historia es un testimonio del impacto real que tienen la educación y la tecnología en la vida de los jóvenes y reconoce que son esos momentos los que la llenan de energía y reafirman su compromiso con la región.

UN MODELO SOSTENIBLE EN EL TIEMPO

Para afianzar su impacto, Fundación Zamora Terán brinda acompañamiento presencial y virtual durante sus intervenciones, lo que permite el desarrollo de capacidades locales, asegura el sentido de pertenencia del proyecto y un efecto multiplicador.

Otro aspecto importante es que su enfoque no se basa en donaciones puntuales, sino que promueve alianzas estratégicas con empresas, gobiernos y organismos internacionales para asegurar que la vida del proyecto sea siempre mayor a 5 años, que representan un ciclo escolar. Hay escuelas intervenidas hace más de 10 años donde el modelo aún está funcionando.

CONFESIONES PERSONALES

Su mayor aspiración como madre: “Dejar un legado de amor, compromiso y servicio. Quiero inspirar a mis hijos, a mis 13 nietos y a más empresarios y familias a creer en el poder que cada uno de nosotros tiene para hacer el bien, para transformar su entorno y para construir un mundo mejor”.

Ser madre y esposa no la ha limitado en lo profesional: “Nunca he sentido que mi rol familiar haya sido un freno para mis aspiraciones; al contrario, ha sido mi mayor motor, la razón por la que cada día me levanto con más fuerza y convicción”.

Ver a su familia unida y comprometida con la misión de la fundación le llena el corazón: “Me recuerda que al final del día el verdadero éxito no está en lo que logramos individualmente, sino en lo que construimos juntos”.

Su mayor satisfacción personal y profesional es coordinar un esfuerzo colectivo que impacta vidas y transforma comunidades: “Disfruto el privilegio de trabajar con personas extraordinarias y colaboradores cuya lealtad, entrega y compromiso han sido fundamentales para alcanzar nuestros objetivos en estos 40 años de Grupo LAFISE, siempre bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. Me motiva contribuir con un propósito importante, sabiendo que mi labor trasciende lo individual y se convierte en un vehículo para la transformación social”.

Le apasiona la educación por considerarla una herramienta para la equidad y el progreso: “Promovemos una cultura donde la búsqueda del bien común nos ayude a disipar las sombras de la desigualdad y la exclusión, tal como lo ha señalado el Papa Francisco”.

Algo de lo que más valora en lo personal es cada instante con sus hijos y nietos: “Compartir sueños, alegrías y aprendizajes con ellos es mi mayor fuente de felicidad. Mi familia es mi motor y mi inspiración diaria para seguir trabajando por un mundo más justo y solidario”.

PILARES DE LA HOJA DE RUTA DE LA FUNDACIÓN

Expansión geográfica: Fundación Zamora Terán quiere llegar a más niños en distintas regiones del mundo para asegurar que nadie quede excluido del derecho a una educación transformadora.

Educación integral: Más allá de la tecnología, busca fortalecer competencias esenciales, como pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, trabajo en equipo, robótica, programación e inteligencia artificial.

Innovación en la enseñanza: Promueve modelos pedagógicos que integren herramientas digitales con metodologías activas y participativas.

Autosostenibilidad y desarrollo comunitario: Impulsa estrategias que permiten a las comunidades gestionar y sostener sus propios procesos educativos, garantizando que el aprendizaje trascienda el aula y se convierta en un motor de cambio social duradero.

Alianzas público-privadas: Unir esfuerzos con organizaciones que comparten sus valores le permiten potenciar el impacto social y asegurar soluciones sostenibles y escalables, gracias a la combinación de recursos, experiencia e innovación.