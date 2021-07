Marca Tru by Hilton anuncia su llegada a Costa Rica

Tru añade casi 100 hoteles durante la pandemia y anuncia expansión a Brasil, Costa Rica, República Dominicana, México y Puerto Rico.

Por Revista Summa

Tru by Hilton, la marca más accesible del portafolio de Hilton (NYSE: HLT) que está cambiando totalmente las reglas del juego, celebra su quinto aniversario con la apertura de su hotel número 200. Este hito representa el tremendo crecimiento que viene teniendo la marca desde su lanzamiento récord en 2016, al agregar casi 100 hoteles a su cartera desde principios de 2020*, todo en medio de la pandemia global.

Tru se desarrolló desde cero a partir de los comentarios de los propietarios y los consumidores, y la marca sigue atrayendo a propietarios y constructores de todo el mundo, muchos de los cuales nunca habían trabajado antes con Hilton. Tru incrementó su canal de desarrollo a casi 270 hoteles y ahora se prepara para hacer su debut en el Caribe y Latinoamérica, con un nuevo prototipo regional y desarrollos hoteleros en Brasil, Costa Rica, República Dominicana, México y Puerto Rico.

Tru se diseñó para disrumpir y cambiar las reglas del juego en la categoría media al ofrecer un nuevo tipo de producto para atraer a propietarios y desarrolladores.

Desde sus inicios, más de uno de cada cuatro hoteles Tru fue desarrollado por un propietario nuevo de Hilton.

Desde principios de 2020 hasta el primer semestre de 2021, durante una pandemia que básicamente cerró todos los viajes internacionales, esa cifra aumentó a uno de cada tres propietarios nuevos de Hilton.

Tru se centra en lo que más les importa a los huéspedes, al mismo tiempo que ofrece una sólida propuesta de valor para los propietarios. La marca atrae continuamente a un público nuevo de socios a Hilton y continúa solicitando comentarios de los propietarios a medida que crece.

Un valor añadido con un protocolo integral, un pequeño centro de desarrollo y un modelo de personal eficiente, Tru brinda a los primeros propietarios de hoteles un excelente punto de partida para abrir un hotel de la marca Hilton, beneficiándose del poder y la reputación de la compañía hotelera líder del mundo, con la escala y la fuerza de su motor comercial de alto rendimiento y la lealtad de sus 115 millones de miembros del programa Hilton Honors.

“Atribuimos el notable ritmo de crecimiento a la capacidad de Tru by Hilton para atraer nuevos propietarios con un paquete que facilita a los inversionistas el proceso de incorporarse a una poderosa empresa global”, explicó Talene Staab, directora global de Tru by Hilton. “Tru ha mostrado un impulso imparable desde su lanzamiento hace cinco años, en el que la marca despegó inmediatamente y se destacó como el lanzamiento más rápido en la historia de la industria. Estamos encantados de tener ahora más de 200 hoteles que reciben a viajeros en los EE. UU. y Canadá, y esperamos expandir nuestra presencia internacional en el Caribe y Latinoamérica”.

Se espera que Tru haga su ingreso en el Caribe y Latinoamérica a fines de 2021 con la apertura de Tru by Hilton Criciuma en Brasil, seguido de Tru by Hilton Monterrey Fundidora en México a principios de 2022. Los siguientes destinos también se unirán pronto a la cartera de la marca y estarán entre los primeros en presentar el prototipo regionalizado de Tru:

Brazil : Tru by Hilton Chapeco (con apertura programada para 2022)

: Tru by Hilton Chapeco (con apertura programada para 2022) Costa Rica: Tru by Hilton San Jose Airport (con apertura programada para 2023)

Tru by Hilton San Jose Airport (con apertura programada para 2023) República Dominicana: Tru by Hilton Punta Cana (con apertura programada para 2022)

Tru by Hilton Punta Cana (con apertura programada para 2022) Puerto Rico: Tru by Hilton Arecibo y Tru by Hilton San Juan Condado (ambos con aperturas programadas para 2023)

«Trabajamos con propietarios y desarrolladores que buscan establecer una franquicia en sus mercados locales, y Tru by Hilton les ofrece una oportunidad increíble de formar parte de la cadena Hilton como punto de entrada», dijo Juan Corvinos, vicepresidente de desarrollo para el Caribe y Latinoamérica de Hilton. «Durante más de un siglo, Hilton ha construido una reputación de innovación, integridad y excelencia, y la llegada de Tru by Hilton en el Caribe y Latinoamérica muestra cómo proporcionamos a nuestra comunidad de desarrolladores las marcas líderes para capitalizar en su visión de convertirse en hoteleros con el respaldo de nuestros sistemas líderes y programas de fidelización de clientes «.

Al igual que en el diseño norteamericano de Tru, el producto para el Caribe y Latinoamérica está inspirado en la región. La marca recurrió a la firma mexicana Arquitectura de Interiores para diseñar el prototipo, que incluye sutiles detalles refinados como:

Tamaño de la habitación: La distribución de las habitaciones con cama tamaño queen o dos camas dobles ofrecerá un tamaño de habitación que se adapte a los huéspedes en el altamente competitivo mercado de categoría media de la región, al mismo tiempo que conserva todos los atributos característicos de las habitaciones de la marca, como grandes ventanales que invitan a la luz natural en la habitación, junto con un televisor grande y una mini nevera.

La distribución de las habitaciones con cama tamaño queen o dos camas dobles ofrecerá un tamaño de habitación que se adapte a los huéspedes en el altamente competitivo mercado de categoría media de la región, al mismo tiempo que conserva todos los atributos característicos de las habitaciones de la marca, como grandes ventanales que invitan a la luz natural en la habitación, junto con un televisor grande y una mini nevera. Paleta de colores y exteriores actualizados: Los exteriores contarán con una fachada actualizada; además de una paleta de colores más suaves.

Alimentos y bebidas locales: El 20 por ciento de los elementos del buffet de desayuno de cortesía “Top It” de Tru by Hilton contará con alimentos regionales, y snack bar abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofrecerá refrigerios y bebidas gourmet locales.

El 20 por ciento de los elementos del buffet de desayuno de cortesía “Top It” de Tru by Hilton contará con alimentos regionales, y snack bar abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofrecerá refrigerios y bebidas gourmet locales. Enfoque de diseño: Tru ofrecerá un “kit de piezas” para el diseño del hotel para proporcionar a los propietarios especificaciones y paquetes que permitan una implementación prototípica.

Los elementos exclusivos de Tru by Hilton que los huéspedes conocen y prefieren también se ofrecerán en la región, entre ellos vestíbulos amplios con espacios para trabajar, jugar juegos de mesa, comer o descansar; murales inspirados en las atracciones locales de cada propiedad; y modernos gimnasios que cuentan con los equipos de fitness más solicitados como barras, bandas de resistencia, pesas libres, equipo cardiovascular y de flexibilidad y tablets para el gimnasio.

Tru by Hilton forma parte de Hilton Honors, el galardonado programa de lealtad para huéspedes para las 18 diferentes marcas de Hilton. Los miembros de Hilton Honors que hacen sus reservas directamente mediante los canales Hilton, tienen acceso a beneficios instantáneos, lo que incluye un sistema flexible de pagos que les permite a los miembros elegir prácticamente cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estadía, un descuento exclusivo para miembros que no se encuentra en ningún otro lugar y conexión Wi-Fi gratuita. Sus miembros también disfrutan de populares herramientas digitales disponibles exclusivamente a través de la app móvil Hilton Honors, líder en la industria.

A medida que Tru by Hilton responde a la pandemia de COVID-19, se han adaptado algunos servicios y comodidades para cumplir con las pautas de salud y seguridad de los gobiernos locales. Para enfatizar nuestro compromiso con la salud y la seguridad de los huéspedes, Tru by Hilton participa en el programa Hilton CleanStay para brindar un estándar de limpieza que define la industria. Nuestros procesos elevados y la capacitación de los miembros del equipo se han desarrollado para ayudar a los huéspedes de Tru by Hilton a disfrutar de una estadía aún más limpia y segura desde el momento del check-in hasta su partida.