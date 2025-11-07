Marca País de Costa Rica participa en City Nation Place 2025

Costa Rica es un país activo en la red de City Nation Place, ya que desde el 2024 es “Champion” de CNP Advisory Group, el prestigioso Grupo Asesor de la organización.

Por Revista Summa

Tras un exitoso B2B Forum 2025 en el que participaron más de 600 personas de la comunidad licenciataria, la Marca País continúa compartiendo espacios de aprendizaje y buenas prácticas. Esta semana, esencial COSTA RICA participó en la reunión anual de City Nation Place Global, en Londres, Reino Unido; un espacio que reunió a líderes en marketing de destinos, atracción de inversión y talento, desarrollo económico y gestión de marcas país y territoriales de todo el mundo.

Este año, la agenda del evento estuvo centrada en fomentar el aprendizaje colaborativo y el pensamiento inspirador. Algunas de las charlas especializadas que se impartieron giraron en torno a temas como: la marca país y el mundo actual; el panel: comprensión y proyección de las tendencias globales en comercio, turismo e inversión.

Asimismo, se desarrollaron ponencias acerca de por qué y cómo el softpower debe evolucionar hacia la seguridad reputacional; estrategias proactivas de marca país para un mundo en cambio; así como uso de datos para evaluar el equilibrio entre el impacto económico, ambiental y el bienestar comunitario en la estrategia de gestión de destino.

“La participación en espacios como City Nation Place nos permite seguir enriqueciendo nuestra visión de marca y fortalecer la Estrategia 2035 que estamos implementando. Compartir experiencias, perspectivas y aprendizajes con líderes de marca país de todo el mundo impulsa nuestra capacidad de innovar, adaptarnos a los nuevos retos globales y seguir posicionando a Costa Rica como un referente en sostenibilidad, innovación y excelencia”, afirmó Adriana Acosta, Directora de esencial COSTA RICA.

Además de Costa Rica, participaron Uruguay y Chile en representación de América Latina. Costa Rica es un país activo en la red de City Nation Place, ya que desde el 2024 es “Champion” de CNP Advisory Group, el prestigioso Grupo Asesor de la organización. Este grupo está conformado por la Directora de esencial COSTA RICA y los líderes de Brand Tasmania, Destination Cleveland, New Zealand Story, VisitPITTSBURGH, Slovenian Tourist Boad, We are Staffordshire y Wasgro.

Además, en mayo de este año, esencial COSTA RICA participó en la 9.ª edición de la conferencia City Nation Place Americas, realizada en Canadá. En este espacio, Adriana Acosta, Directora de la Marca, fue una de las expositoras destacadas en la sesión titulada “Perspectiva internacional: construyendo reputación a través de la sostenibilidad”, donde expuso cómo nuestro país ha logrado escalar y posicionarse como un líder mundial; destacando cómo la Marca País ha logrado capitalizar esta reputación para fortalecer la atracción de inversión extranjera directa, impulsar las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, y consolidar a Costa Rica como uno de los destinos de ecoturismo más reconocidos del mundo.