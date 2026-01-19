Los viajeros de lujo priorizarán la experiencia al seleccionar sus destinos

Los viajes de alta gama se redefinen en el 2026.

Por Revista Summa

El sector hotelero de lujo está experimentando una metamorfosis. Para el año 2026, la exclusividad ya no se medirá solo en opulencia material, sino en la profundidad de la experiencia, la autenticidad del destino y la huella positiva que deje el viaje. Nayara Resorts se posiciona a la vanguardia de estas transformaciones, enfocándose en la evolución de las expectativas del viajero de alta gama.

Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de Nayara Resorts, asegura que “la verdadera moneda del lujo en 2026 no será el oro, sino el tiempo y la paz mental. En Nayara entendemos que el viajero de lujo ya no solo busca ser servido, sino ser inspirado y transformado. Por eso, nuestro enfoque se centra en el lujo regenerativo: queremos que cada estancia contribuya al bienestar del huésped y del ecosistema alrededor de los hoteles”.

“La exclusividad será la garantía de una experiencia transformadora y significativa. En Nayara Resorts la hemos venido aplicado anteriormente para brindar a sus huéspedes una experiencia única, placentera y con conexión a la naturaleza”, agregó Rojas.

Tendencias

La primera experiencia es la sostenibilidad. Ésta evoluciona hacia el concepto de lujo regenerativo. Los viajeros buscan que su estancia contribuya activamente a la mejora del ecosistema local. Esto se traduce en el auge del wellness profundo, con experiencias holísticas que incluyen terapias ancestrales, inmersión en la naturaleza, alimentación de la granja a la mesa (Farm-to-Table) y programas de sueño personalizados.

Además, el diseño biofílico y local asegurará que la conexión visual y sensorial con el destino sea ininterrumpida, siendo la arquitectura parte de la experiencia. Los huéspedes buscan participar en programas de reforestación o conservación marina, haciendo que su viaje sea una inversión activa en el destino.

En paralelo, la hiper-personalización asistida por tecnología se convierte en el mayordomo invisible. La Inteligencia Artificial analizará preferencias previas para anticipar necesidades que solicite (ej. ajustar la iluminación o la temperatura automáticamente). Si bien la conexión rápida es esencial, el diseño de la experiencia garantizará momentos de desconexión intencional. Se normalizarán las experiencias sin fricción (frictionless) con check-ins biométricos, domótica controlada por voz y concierge digital.

Finalmente, el viajero de lujo valora la búsqueda de la autenticidad aislada. La exclusividad proviene del aislamiento y la inmersión cultural genuina, lejos de las aglomeraciones.

En el caso de los hoteles en Costa Rica, Rojas indica que “en todas nuestras construcciones siempre tomamos en cuenta la sustentabilidad de las obras. La conservación y el uso de luz

natural. También en los materiales, en especial en el proyecto de tiendas o las tended camp, la distribución de éstas, y la ubicación en altura hacen que no afecte a la flora y fauna”.

En relación con la alimentación, nuestra filosofía es siempre KM 0 en nuestros alimentos, nunca utilizamos productos que no sean frescos, o no estén en temporada. Actualizamos el menú para ir acorde a los productos de estación

También, para el hotel es importante que sus proveedores sean responsables, ya que es un valor agregado para la cadena.

Y en el tema de conservación, el hotel ha trabajado en pequeños proyectos de reciclaje y conservación, y en otros proyectos más amplios como es la reforestación del área. El compromiso de Nayara con el ambiente es parte de su modelo de negocio sustentable y sostenible.

Por su parte Nayara Bocas del Toro, entre las principales acciones de sostenibilidad destaca la construcción de villas sobre pilotes, lo que permite el flujo natural del agua y evita la alteración del lecho marino. El hotel ha adoptado tecnologías de eficiencia energética como iluminación LED, sistemas inteligentes de climatización y gestión energética optimizada.

En materia hídrica, implementa filtración avanzada. Además, cuenta con un sistema de cosecha de agua de lluvia con capacidad de hasta 100.000 galones.

También mantiene estrictas normas de protección ambiental: prohíbe el contacto con corales, protege manglares y fauna silvestre, y promueve prácticas responsables de snorkel y buceo entre sus visitantes.

El resort ha desarrollado un sistema integral de reciclaje, compostaje de residuos y eliminación de plásticos de un solo uso. Asimismo, prioriza la contratación local y la formación de talento residente, promoviendo el crecimiento económico de la comunidad a través del abastecimiento con productos agrícolas y marinos de origen local.

Rojas indica que “destinos como Panamá y Costa Rica, con su biodiversidad intacta y sus culturas vibrantes, se consolidan como destinos de ultra-lujo por su capacidad de ofrecer paz y privacidad. Los huéspedes exigirán conocer la narrativa de origen detrás de cada elemento, valorando las experiencias que los conectan directamente con los artesanos y las comunidades locales, transformando el ocio en aprendizaje significativo”.

El futuro del lujo para 2026 es aquel que priorizará el bienestar interno sobre la ostentación externa. Los resorts que logren integrar una experiencia profundamente auténtica con una operación regenerativa y una personalización fluida serán los que definan la excelencia en la próxima era.