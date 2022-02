Los valores deben alinear los objetivos de la empresa

Hay una frase que circula por ahí firmada por Elvis Presley: «Los valores son como las huellas dactilares: nadie tiene las mismas, pero las dejas en todo lo que haces». Forman parte de nuestra educación y los ponemos en práctica cada día en nuestra vida personal, social y laboral.

Por Estrella Flores Carretero

Con independencia de si somos creyentes o no, todos pensamos que los valores son importantes, nos sentimos bien teniéndolos y aplicándolos y preferimos a las personas que los respetan. Es un principio humano y no un precepto religioso el no hacer a otros lo que no nos gusta que nos hagan. Dicho esto, no basta con adoptar valores como una mera filosofía buenista, sino con el convencimiento ético profundo que debe regir nuestro comportamiento. Las empresas no son entes inanimados ni engendros de otro mundo. Están formadas por personas y, por lo tanto, los pilares sobre los que asienten su negocio deben tener sólidos valores porque:

Satisfacen nuestras necesidades. Todos queremos justicia, honestidad, solidaridad… Son necesidades humanas básicas, por lo mismo, preferimos trabajar en empresas éticas, elegimos comprar marcas responsables y decidimos encargar servicios a compañías confiables.

Suponen una guía de trabajo. Los valores empresariales deben estar claros, comunicarse ampliamente, recordarse a menudo e impregnar la actividad en todos los campos y con cada uno de los empleados, clientes y stakeholders. Tener un conjunto de valores indica a los empleados qué decisiones deben tomar en cada momento, los ayuda a sentirse alineados con los objetivos de la empresa y los orienta hacia la misión corporativa. Confieren seguridad.

Impulsan la motivación. Las empresas con valores fomentan la comunicación entre sus miembros y eso genera cohesión. A partir de ahí, los trabajadores también tienen valores fuera de la empresa, lo cual redunda en beneficio de los clientes y de toda la sociedad. No verse obligados a enfrentarse a contradicciones éticas, saber qué hacer en cada momento y poder observar un comportamiento alineado con los valores individuales es un impulso para la motivación personal y laboral.