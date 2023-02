Los retrocesos que enfrenta la competitividad panameña

Tiempo de lectura: 4 Minutos

Según el Centro Nacional de Competitividad, el país debe atender la educación, frenar la corrupción, eliminar las desigualdades, y reforzar el trabajo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por La Estrella

“Para fortalecer el atractivo de inversiones extranjeras, Panamá debe hacer mayores esfuerzos para mejorar en su avance social, su institucionalidad y su desarrollo sostenible, ya que no se está adelantando lo suficiente o quizás, aunque se ha mejorado, hay países que avanzan con mayor rapidez”, aseguró el Centro Nacional de Competitividad (CNC).

En su informe ‘La competitividad: un tema urgente’, el CNC hace una radiografía de las fortalezas y debilidades que tiene el país como centro de atracción de inversiones, tomando como base los resultados que ha obtenido el país en mediciones internacionales que demuestran que “aún hay camino por recorrer, y se reconocen mejoras en algunos aspectos, pero también se registran retrocesos”.

Entre los cuatro retrocesos detectados están el Índice de Capital Humano (ICH), donde el país pasó de 53% en 2018 a 50% en 2020; el Índice de Progreso Social (IPS), que en 2022 ubicó a Panamá en la posición No. 56 entre 169 países (con 74,02 puntos), retrocediendo siete posiciones; el Índice de Calidad de las Instituciones, donde Panamá ocupó la posición No. 63 entre 183 economías en 2022, perdiendo cinco posiciones con relación al año anterior, cuando ocupaba la posición No. 58; el Índice de Desarrollo Sostenible (SDG Index) donde el país se ubicó en la posición No. 105 de 163 países con 64,0 puntos en 2022, por debajo del promedio regional que alcanza los 69,5 puntos.

Con los últimos resultados del índice de SDG se perdieron 17 posiciones con relación al informe anterior, cuando logró el puesto No. 88.

Tras este panorama, el CNC manifestó la necesidad de que el país atienda la educación, frenar la corrupción, eliminar las desigualdades y refuerce el trabajo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Las mediciones internacionales permiten observar las fortalezas y las oportunidades que tiene Panamá para ser más competitivo, para lo cual se debe trabajar de forma continua y solventar los obstáculos, además de aprovechar los desafíos y posibilidades”, sostuvo el CNC.

Avances

En los temas que Panamá ha mostrado avances, según CNC, han sido en el Índice Global de Innovación (IGI), donde el país ocupó el puesto No. 81 de 132 países en 2022, mejorando dos posiciones con relación al año anterior (No. 83), pero por debajo de los resultados 2020 (No. 73). Solo alcanza la posición No. 10 en la región de América Latina y el Caribe.

Después se encuentra el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, cuando en 2022 con 0,6956 puntos, el país ocupó la posición No. 82 entre 193, mejorando en puntaje y ganando dos posiciones con relación a 2020 (No. 84). De acuerdo con el CNC, esta es la mejor puntuación desde que se mide el índice, lo que implica avances del país en esta materia.

En el sub índice de participación electrónica, el país obtuvo 0,5114 puntos ocupando la posición No. 76 en 2022, es decir, 17 peldaños más que en 2020 (No. 93).

Otras de las mejoras fue el Índice de Desarrollo Humano (IDH) donde dentro del 2021-2022 el país obtuvo 0,805 puntos, ocupando así el No. 61 entre 191 países, mejorando en comparación con el índice a 2020 cuando obtuvo 0,801 y ocupó el puesto No. 67; el Índice de GINI cuando en 2021 el país alcanzó 51,3 (según estimaciones del BID) con una reducción de 2,3 puntos respecto a 2020 (53,6) pero superior a 2019 cuando era de 49,8; el Índice de Percepción de la Corrupción cuando en 2021 obtuvo la posición No. 105 de 180 economías, mejorando 6 posiciones en relación al año anterior (No. 111), pero aún alejado de los niveles óptimos.

Cambios disruptivos y profundos

Para el CNC, un país competitivo es un país que reconoce que lograr mejoras en su productividad es vital para el crecimiento económico y desarrollo social, beneficiando la calidad de vida de la población.

En los diversos ámbitos, indicó que la competitividad marca una diferencia entre quedarse sin cambios ni mejoras en un sitio “cómodo” o elegir hacer cambios disruptivos y profundos que logren modificar el rumbo y enfocarse en ser mejor de forma continua.

En este contexto, expresaron que el Foro Económico Mundial define la competitividad como las instituciones políticas y otros factores que impulsan la productividad, misma que determina el crecimiento económico a largo plazo y es una condición necesaria para un mayor progreso y desarrollo social.

Con ello, los países competitivos son resistentes, ágiles, con instituciones sólidas y transparentes, con un ecosistema de innovación, que valora el capital humano para el crecimiento y desarrollo socioeconómico, por lo tanto, aluden a que “perder competitividad resta atractivo, desalienta la inversión, entre otros aspectos que impactan negativamente a las naciones”.

¿Cómo está Panamá en su competitividad?

Según el CNC, los resultados de las mediciones o indicadores internacionales brindan luces sobre la situación actual, recordando que “lo que no se mide no se controla; lo que no se controla no se mejora”.

“Las mediciones internacionales permiten observar las fortalezas y las oportunidades que tiene Panamá para ser más competitivo, para lo cual se debe trabajar de forma continua y solventar los obstáculos, además de aprovechar los desafíos y posibilidades”, sostuvo el CNC.