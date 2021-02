Los nuevos retos del 2021 para el sector de Tecnología

Con la llegada súbita del teletrabajo, encontramos que muchas empresas no estaban preparadas para evitar las vulnerabilidades que la movilidad implica.

Por Revista Summa

El 2020 fue un año sin precedentes que llegó para cambiarnos la vida a todos. Nos vimos obligados a aprender sobre la marcha y adaptarnos de forma ágil a la nueva normalidad. Las industrias tambien tuvieron que reinventarse para salir

mejores y más fuertes. Ahora que llega el 2021, el panorama no es muy distinto, y de nuevo los victoriosos serán quienes estén mejor preparados para afrontar los retos que trae este nuevo año. Desde Kingston Technology Company, Inc, hemos identificado las principales oportunidades que se presentarán en el sector de la tecnología durante el 2021.

“La pandemia del COVID-19 ha cambiado por completo el panorama de la humanidad. Empresas e individuos han tenido que adaptarse a la nueva realidad y a las tendencias emergentes que devienen de la misma. Desde Kingston creemos firmemente que es el rol del sector de la tecnología estar un paso adelante de estas tendencias para asegurarnos de que

estaremos preparados para afrontar cualquier reto y listos para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes y consumidores.” Oscar Martínez, Director de Kingston Technology para México, Centroamérica, el Caribe y Miami.

A continuación, las principales tendencias que se traducen en oportunidades para el sector de la Tecnología durante este 2021:

Grandes desafíos para los equipos de TI

Con la llegada súbita del teletrabajo, encontramos que muchas empresas no estaban preparadas para evitar las vulnerabilidades que la movilidad implica para la seguridad de su información. Hoy vemos que el trabajo remoto llegó para quedarse y debemos estar más preparados que nunca porque no solo el riesgo sigue presente, sino que incluso podemos considerar que es mayor ya que han surgido nuevas vulnerabilidades además de una enorme nueva ola de ciberataques. Es clave que la prioridad de los departamentos de TI en el 2021 sea optimizar las técnicas de seguridad para garantizar la protección de la información de las empresas. Sin duda una excelente opción que toda empresa debe contemplar es el uso de SSD’s y USB’s encriptados como mecanismo para proteger la información sensible.

Un equipo adecuado para un desempeño adecuado

Una de las consecuencias del aumento del teletrabajo es que los empleados requieren mejores equipos de trabajo para poder desempeñarse y asi mismo las empresas deben priorizar las mejoras en los equipos para garantizar la eficiencia y competitividad en este mundo globalizado.

De cara a 2021, los equipos tendrán que contar con una mayor potencia y capacidad de memoria para poder gestionar el volumen de trabajo, además de soportar las diversas plataformas de videoconferencia que se usan cotidianamente. Será clave que las empresas inviertan en SSD’s y RAM que cumplan con este nivel de demanda. Las actualizaciones de SSD’s y RAM serán la forma más sencilla para repotenciar los equipos y evitar tener que reemplazarlos de forma integral. En el segmento de SSD’s surge la oportunidad no solo para crecer la capacidad, sino también para migrar a NVMe, logrando velocidades de casi 6 veces más que la conexión SATA. En cuanto a RAM, Kingston les recomienda que sus equipos cuenten idealmente con 16GB en la memoria RAM para así cargar todas las aplicaciones e incrementar el desempeño ya que se minimiza el acceso al disco y hace que todo corra más fluido.

Cada vez mayor demanda de entretenimiento

Durante los últimos años hemos visto como el mundo del entretenimiento y en puntual el gaming vienen creciendo, ahora bien, con ocasión de la pandemia y los confinamientos se puede decir que esta tendencia se aceleró de forma significativa. Esto conlleva a que el incremento en la comunidad de gamers se traduzca en el mercado a una mayor demanda por equipos especializados de alto rendimiento, asi como en necesidades de actualización o ensamble donde el SSD y la memoria RAM son muy relevantes. Las memorias de última generación para servidores hacen que los sistemas respondan mucho más rápido a los requerimientos de los usuarios, especialmente a los que utilizan la nube, ya que aumentan la velocidad de las aplicaciones. Junto con una buena memoria, los servidores de videojuegos pueden responder aún mejor a sus usuarios mediante Unidades de Estado Sólido (SSD) que hacen más rápido el arranque de los sistemas. “Las unidades SSD tienen capacidades de recuperación sumamente rápidas, y esto permite a los servicios en la nube trabajar al máximo nivel de eficacia en todos los tipos de datos que se procesan en el sistema.

La inteligencia artificial como un jugador principal

En los próximos años la Inteligencia Artificial desempeñará un papel cada vez más importante, impactando diversos aspectos de la vida de las personas. Esto tiene una implicación muy importante sobre la seguridad, ya que se aumentan de forma exponencial los puntos de acceso, abriendo una oportunidad que los Cyber criminales van a buscar aprovechar. Debemos estar preparados para suplir la seguridad que va a requerir la IA y asi mismo cubrir el creciente aumento de los datos generados por la IA mediante una mayor capacidad de almacenamiento a través de los centros de datos.

En conclusión, estas son las principales tendencias que vienen a marcar la pauta en la industria de la Tecnología durante el 2021. Desde Kingston vemos estas tendencias como grandes oportunidades para continuar creciendo y apoyando a todos nuestros usuarios, lo cual será nuestro foco durante este año.