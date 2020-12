Los nuevos hoteles de lujo más esperados de 2021

Países como México y Argentina, ofrecerán nuevos espacios que combinan el lujo y la exclusividad en el nuevo año.

Por Revista Summa

El 2020 ha sido un año de contrastes. ¿Qué nos traerá el 2021? Nuevos aires, nuevos sueños y nuevos hoteles de lujo en todo el mundo. Este es el listado de los principales alojamientos para 2021.

Four Seasons Resort Tamarindo – Jalisco, México – Inauguración a finales de 2021

· Four Seasons Resort Tamarindo está ubicado en más de 800 hectáreas de una reserva ecológica en la costa del Pacífico, en el estado de Jalisco, entre las ciudades de La Manzanilla y Barra Navidad. La región, conocida como la Costa Alegre, es un destino aclamado por sus pintorescas playas, bosques y topografía única. Un proyecto firmado por las empresas de arquitectura e interiorismo LEGORRETA y Taller Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo, el nuevo Four Seasons Tamarindo contará con 155 habitaciones, la mayoría con vistas panorámicas. El hotel ofrecerá experiencias como avistamiento de ballenas,, actividades acuáticas, mercados locales y más. El complejo de lujo contará con cuatro restaurantes, tres piscinas, un spa completo, gimnasio, sala de juegos, centro de deportes acuáticos, canchas de tenis y salones para eventos. El campo de golf de 18 hoyos, diseñado por David Fleming, completa la oferta de ocio.

Rosewood São Paulo – São Paulo, Brasil – apertura prevista para el verano de 2021

· En el corazón de São Paulo, el nuevo proyecto arquitectónico Cidade Matarazzo será un verdadero símbolo de la metrópolis más grande de América Latina que encarna lo que el empresario francés Alexandre Allard, que lideró el renacimiento de Maison Balmain, define como “una gran inmersión en lo brasileño”. En el corazón de Cidade Matarazzo, nacerá Rosewood São Paulo, concebida por el reconocido arquitecto Jean Nouvel, y marcará la llegada de la famosa bandera de lujo en América del Sur. La marca Rosewood es conocida por su filosofía de ofrecer un verdadero “sense of place (sentido de lugar) «y el Rosewood São Paulo redefinirá los estándares de lujo de São Paulo. Las 180 habitaciones y suites del Rosewood São Paulo presentarán una sofisticada fusión de lo antiguo y lo nuevo. Dentro de este parque vertical, diseñado por el arquitecto de renombre mundial Jean Nouvel con interiores diseñados por Philippe Starck, la belleza natural de la madera brasileña y las exuberantes paredes del jardín se yuxtaponen artísticamente con elementos arquitectónicos italianos cuidadosamente restaurados y muebles de alta calidad. El centro de bienestar Rosewood São Paulo será uno de los oasis de bienestar más grandes del país, ofreciendo más de 50 actividades en 6.000 m2.

Xigera Safari Lodge – Botsuana – apertura en enero de 2021

· Ubicado en el lado oeste de la Moremi Game Reserve, Xigera es la culminación de un sueño de toda la vida para los hoteleros sudafricanos, la familia Tollman y su carta de amor a África. El Xigera Safari Lodge (pronunciado ‘kee-jera’), en honor al Pied Kingfisher, ave típica de la región, cuenta con 12 elegantes, cómodas e íntimas suites. Cada suite refleja sutilmente el entorno externo y cuenta con elementos de decoración hechos a mano que incluyen esculturas de bronce, obras de arte locales y muebles hechos con materiales naturales que combinan la autenticidad africana y el diseño sofisticado. Para los huéspedes que buscan una experiencia de inmersión en el delta del Okavango, pueden alojarse en la increíble Baobab Treehouse, una casa en el árbol, ubicada a un kilómetro del lodge, con un guía estacionado cerca. En medio del aislamiento de esta casa del árbol escultórica, los huéspedes experimentarán África en su forma más cruda. En el corazón de Xigera se encuentra Boma, el restaurante central del lodge al aire libre, donde podrá degustar los vibrantes sabores de África mientras admira la inolvidable vista de Okavango desde la terraza.

The Londoner – Londres, Reino Unido – apertura en abril de 2021

· Su apodo lo dice todo: el primer súper hotel boutique del mundo. Situado en el animado Leicester Square, The Londoner ofrece una experiencia multidimensional con seis pisos bajo tierra. Su oferta de alojamiento integra 350 habitaciones –35 suites– y una penthouse ubicada en una torre, todas ellas con una sofisticada selección de obras de arte. Sus instalaciones incluyen, además, seis restaurantes y salones, un bar en la azotea con su propio brasero, un spa y piscina subterráneos y un cine con dos pantallas. The Londoner está destinado a convertirse en uno de los hoteles más ecológicos del Reino Unido gracias a técnicas pioneras de lujo sostenible.

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel – Palermo, Sicilia, Italia – apertura en la primavera de 2021

· Cuando el hotel abrió sus puertas inicialmente en 1900, Villa Igiea se convirtió inmediatamente en un santuario para la realeza europea y la élite de Hollywood. Construido por el visionario arquitecto siciliano Ernesto Basile para la familia Florio, este majestuoso palacio cerró sus puertas al público durante muchos años hasta que la directora de diseño de Rocco Forte Hotels, Olga Polizzi decidió darle una nueva vida a este monumento cultural siciliano en Palermo. El palacio se sometió a una extensa renovación, en colaboración con Paolo Moschino, de Nicholas Haslam Studios. Rocco Forte Hotels se asegurará de que el hotel supere su antiguo esplendor, preservando las características refinadas de la época, mientras realza su encanto con el diseño exclusivo de la empresa anglo-italiana.

Cheval Blanc Paris – Paris, Francia – inauguración a finales de 2021

· La inauguración de Cheval Blanc Paris es la culminación de un proyecto de renovación de 15 años por parte del gigante del lujo, el grupo francés LVMH, del icónico edificio La Samaritaine, clasificado como monumento arquitectónico por su fusión de estilos arquitectónicos Art Nouveau y Art. Deco. El hotel contará con 72 habitaciones y suites diseñadas por el renombrado arquitecto Peter Marino, cuyos diseños anteriores incluyen el edificio Getty y varias boutiques de Chanel y Louis Vuitton. Las luces, los colores y los materiales juegan con los códigos tradicionales parisinos para abrazar una nueva energía contemporánea. En el bullicioso corazón de la ciudad, los huéspedes pueden detenerse, respirar y relajarse en el tranquilo capullo del Dior Spa, una unión de bienestar con otra icónica LVMH Maison, Dior. París es una capital mundial de las artes culinarias y la oferta culinaria del hotel será orquestada con audacia y delicadeza en cuatro restaurantes y bares dirigidos por el chef Arnaud Donckele, quien tiene tres estrellas Michelin y el chef pastelero Maxime Frédéric.

Patina Maldives – Islas Fari, Maldivas – apertura en el segundo semestre de 2021

· Patina Maldives, Islas Fari es la primera propiedad de la nueva marca de lujo Patina Hotels & Resorts. Ubicada en el nuevo archipiélago de las Islas Fari, Patina Maldives es un ejemplo de diseño biofílico del renombrado arquitecto brasileño Marcio Kogan, fundador del galardonado internacional Studio MK27. Patina Maldives tiene 90 villas contemporáneas de una a tres habitaciones, además de 20 Fari Studios, todos incorporando un santuario de armonía y estimulación. La visión de diseño de Kogan se refleja en cada villa, restaurante y el edificio central. Los espacios públicos como Fari Marina Village y Fari Beach Club son espaciosos, llenos de luz natural, acogedores y ofrecen un corazón comunitario palpitante al resort. Los interiores cuentan con paletas de colores tierra, texturas sutiles y superficies mate complementadas con materiales arcadianos para crear un diálogo con la naturaleza. La madera, el lino, el ratán, el cordón de papel, la piedra y las fibras naturales se extienden desde el interior, confundiendo los límites, atrayendo al mundo exterior y atrayendo a los habitantes del exterior. Los huéspedes pueden sumergirse en una nueva expresión de la «vida en la isla» a través de aventuras de bienestar personalizadas, programas musicales interactivos y cautivadoras experiencias culinarias.

Six Senses Botanique, Brasil – Serra da Mantiqueira, Brasil – apertura en el primer trimestre de 2021

· Six Senses llega a América a principios de 2021 con la apertura de Six Senses Botanique, Brasil. En un entorno de belleza única, rodeado de montañas, en un área de 283 hectáreas de exuberante bosque atlántico, Six Senses Botanique combina la serenidad de la vida de montaña con atracciones y lujos contemporáneos para que los huéspedes se reconecten con la naturaleza. Anteriormente conocido como Botanique Hotel & Spa, cuando Botanique incorpore la marca Six Senses, imprimirá su firma en las siete suites del edificio principal, que van desde 60 a 90 metros cuadrados, y en las 13 villas privadas de 110 a 300 metros cuadrados, ubicadas en las colinas que lo rodean. Otras 14 villas ya están previstas y se agregarán alrededor de la propiedad, en casas de construcción modular, utilizando materiales locales. Se construirán con un estilo ecológico, con el fin de minimizar el impacto en la flora y fauna local. También se agregarán espacios exclusivos de la marca Six Senses, como el Experience Center, el Alchemy Bar y restaurantes inusuales. En ningún lugar es más evidente la influencia local que en el spa, que actualmente cuenta con ocho salas de tratamiento, suites de relajación, una piscina flotante, un baño de CO2, una sauna de lluvia tropical húmeda y una variedad de terapias a base de agua. Además de los tratamientos de inspiración local que incorporan a botánicos brasileños, el spa ofrecerá un paraíso de programación de bienestar integral que integra programas específicos como yoga, desintoxicación y antienvejecimiento.

AMAN New York – Nueva York, Estados Unidos– apertura en el segundo semestre de 2021

· Ubicado en el corazón de Manhattan, en la esquina de la Quinta Avenida y la Calle 57, con vistas a Central Park, Aman New York ocupará el icónico Crown Building. Diseñado por el renombrado arquitecto Jean-Michel Gathy de Denniston, AMAN New York tendrá 83 habitaciones y suites a partir de 70 metros cuadrados, cada una con chimenea. Con una extensión de tres pisos, el Aman Spa cubrirá 2.000 metros cuadrados con una piscina cubierta de 25 metros, flanqueada por cabañas, que brindarán un escape relajante del ritmo acelerado de la ciudad. En el décimo piso, los huéspedes pueden disfrutar de la Garden Terrace, un espacio excepcional en una de las ciudades más pobladas del mundo, que incluye un bar con vista panorámica de Central Park. El Crown Penthouse tiene como objetivo redefinir el estándar de lujo en la Gran Manzana al ofrecer privacidad consumada con vistas panorámicas de Central Park, una gran terraza y piscinas cubiertas y al aire libre.

Pendry West Hollywood – Los Ángeles, California, Estados Unidos– apertura en la primavera de 2021

· Ubicado en la intersección de Sunset Boulevard y Olive Drive, en el corazón del icónico Sunset Strip, Pendry West Hollywood abraza lo mejor del modernismo de California y la vida glamorosa en las Hollywood Hills. Con interiores inspirados en las olas del mar y el cielo de California, las 149 habitaciones y suites ofrecen impresionantes vistas de Los Ángeles. Pendry West Hollywood albergará Merois y Ospero, dos conceptos gastronómicos completamente nuevos del renombrado chef Wolfgang Puck, cuyas creaciones son sinónimo de los mejores restaurantes creativos de la ciudad. En Spa Pendry, la tecnología moderna se combina con un ambiente relajante y curativo que da como resultado una experiencia altamente personalizada para cada huésped, para promover nutrición, comodidad, salud y resultados restauradores hermosos y duraderos.

SLS Puerto Madero – Buenos Aires, Argentina – apertura en marzo de 2021

· La marca SLS hará su debut en América del Sur en el elegante barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, Argentina. Con 58 habitaciones y suites exquisitamente diseñadas por el arquitecto y diseñador italiano de renombre mundial Piero Lissoni, SLS Puerto Madero trae un ambiente nuevo y moderno a la capital argentina. El nuevo hotel contará con el restaurante Leynia, un dinámico asador argentino inspirado en los sabores de Japón. El SLS Puerto Madero Ciel Spa tendrá todo lo necesario para sumergirse en la experiencia de bienestar perfecta, con piscina al aire libre, gimnasio, salas de masajes de última generación, individuales y para parejas, vestuarios para hombres y mujeres con baños turcos separados y área de relajación.

Can Ferrereta – Mallorca, España – apertura en marzo de 2021

· Llevando lujo a uno de los lugares más bellos y desconocidos de Mallorca, esta casa de campo del siglo XVIII está llena de comodidades contemporáneas con homenaje a su herencia. Las 32 habitaciones y suites de Can Ferrereta se centran en la luz y el espacio, mientras que las vigas a la vista y las paredes de piedra son una referencia a sus raíces rústicas. Las telas de color crema y las paredes claras son el escenario perfecto para una colección de arte español cuidadosamente seleccionada. Abra las puertas francesas para que el cálido sol mallorquín bañe la habitación con luz natural o disfrute de la intimidad en la terraza o balcón. Los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia de bienestar completa junto a la piscina ajardinada, recibir el brillante sol mallorquín en una clase de yoga, explorar el gimnasio de última generación o entrar en el lujoso spa del hotel, con hammam y cuarto de vapor. Enmarcado por arcos de piedra y decorado con cerámicas de colores, el restaurante principal de Can Ferrereta, OCRE, es un espacio chic con cocina mediterránea perfecto para una mesa romántica para dos.

Montage Big Sky – Montana, Estados Unidos – apertura en la primavera de 2021

· Un nuevo y espectacular resort de esquí, Montage Big Sky, contará con un diseño moderno de montaña con una estética inspirada en el entorno natural y una paleta atemporal de materiales, que incluye maderas y piedras regionales. Con 150 habitaciones y suites, el resort contará con amenidades que incluyen restaurante, bar y lounge, mercado, parrilla al aire libre, gastro pub y sala de recreación con bolera, dos albercas, guardaesquís y servicios para esquiadores. Montage Big Sky tendrá un acceso incomparable a lo mejor de la naturaleza, ofreciendo acceso directo a los 5,800 acres esquiables del Big Sky Resort (el segundo centro de esquí más grande de los EE. UU.) Y acceso al campo de golf de 18 hoyos diseñado por Tom Weiskopf, a solo pasos del resort.

Palacio Provincial – San Juan, Puerto Rico – apertura en enero de 2021

· Ubicado en un edificio histórico de la época colonial en el Viejo San Juan, el Palacio Provincial celebra la historia de Puerto Rico, al tiempo que incorpora elementos de diseño contemporáneo. El hotel de 43 habitaciones ha sido meticulosamente restaurado y reinventado en un hotel boutique que combina lo mejor de la rica historia del Viejo San Juan con los mejores servicios y alojamiento. Como un edificio de principios del siglo XIX, la estructura antigua del hotel refleja la arquitectura colonial y está llena de ricos guiños diplomáticos en toda su decoración. Durante la mayor parte de sus 200 años de existencia, el edificio albergó el centro de la diplomacia de Puerto Rico. El hotel cuenta con 43 amplias habitaciones y suites con techos altos que reflejan su arquitectura de la época colonial, una piscina y terraza en la azotea, una elegante biblioteca y el Restaurante y Bar Consular al aire libre.

Etéreo, Auberge Resorts Collection – Riviera Maya, México – apertura a finales de 2021

· Ubicado en la costa de la Riviera Maya, en área prístina frente al mar, conocida por sus exuberantes y extensos jardines de manglares y su profunda playa de arena blanca, Etéreo, un nuevo destino de Auberge Resorts Collection, brindará una experiencia de lujo donde los huéspedes pueden escapar en perfecta comodidad y aislamiento y disfrutar de una conexión profunda con la naturalez. Cada una de las 75 villas contemporáneas tendrá una espectacular vista al mar de las aguas turquesas del Mar Caribe y ofrecerá ventanas de piso a techo que enmarcan amplias vistas, grandes terrazas, piscinas privadas y amplias puertas corredizas para una extraordinaria vida interior y exterior. Etéreo ofrecerá varias opciones gastronómicas y en particular un restaurante de clase mundial, con una interpretación moderna de platos mexicanos artesanales en un ambiente relajado con vista al océano. El Auberge Spa contará con tratamientos que se inspirarán en las tradiciones curativas locales y la reverencia maya por lo celestial.

1 Hotel Toronto – Toronto, Canadá – apertura en marzo de 2021

· Una vanguardia en el mundo del lujo sostenible, 1 Hotels hace su debut en Canadá con la apertura de 1 Hotel Toronto. Ubicado en King West Village, nombrado «El barrio más cool de Canadá» por Travel + Leisure, a cuadras de Harbourfront, 1 Hotel Toronto capturará la belleza del lago Ontario y será un retiro urbano sostenible al centro de Toronto. El hotel contará con 112 habitaciones con ventanales que ofrecen vistas panorámicas del horizonte de Toronto. La decoración de la habitación está llena de toques elementales como plantas nativas, madera de granero recuperada, baños de mármol y sábanas de algodón orgánico. 1 Hotel Toronto contará con elementos sostenibles que son típicos de la marca enfocada en la sostenibilidad que incluyen agua filtrada en todo el edificio, sistemas de calefacción y refrigeración de bajo consumo, sistema de recuperación de agua de lluvia y bombillas de bajo consumo.