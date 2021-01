Los mejores lugares del mundo para jubilarse en 2021

El índice se basa en cientos de opiniones y experiencias de la vida real (información) compilada por fuentes confiables en los mejores destinos de jubilación en todo el mundo.

Por Revista Summa

Si está pensando en jubilarse en el extranjero, necesita información y mucha. Pero más que eso, necesita orientación sobre cómo interpretar esa información. International Living ha compilado el Índice de jubilación global anual de 2021: para ayudarlo con el apasionante negocio de elegir el lugar del mundo que mejor se adapte a sus necesidades.

Estos son los mejores paraísos para la jubilación en 2021:

10. Vietnam

El meteórico ascenso de Vietnam ha sido fenomenal. Es difícil imaginar que esta nación devastada por la guerra de hace 40 años se haya convertido en la economía de más rápido crecimiento del mundo en 2020. Los signos de crecimiento están en todas partes: condominios de gran altura y comunidades cerradas con clubes de yates privados y escuelas internacionales, nuevos y relucientes hospitales con los últimos equipos, autopistas de acceso controlado e incluso el ocasional Rolls Royce.

A pesar del desarrollo que se ve en cada pueblo y ciudad, Vietnam no ha vendido su alma. Las tradiciones antiguas, como la quema de ofrendas en la luna llena y las ceremonias exóticas en honor a la Diosa Madre, todavía forman parte de la vida aquí. Las mansiones ornamentadas que dejaron los franceses durante su prolongada ocupación albergan ahora embajadas, oficinas gubernamentales y elegantes restaurantes. Los numerosos parques y calles bordeados de árboles de sombra centenarios, también un legado de los franceses, dan una cierta grandeza europea a las áreas urbanas de Vietnam. Los centros comerciales ostentosos con la última moda y electrónica compiten con los cavernosos mercados tradicionales que venden jarras de ginseng del tamaño de un galón, medicinas tradicionales y jeans de 2 dólares.

Los elegantes restaurantes que sirven langosta fresca y bistec Wagyu se sientan junto a humildes puestos de comida callejera que venden rollitos de primavera y sopa de pollo. La clase media en ascenso no tiene problemas para comer en ningún lugar; están felices de derrochar en ocasiones, pero nada se compara con compartir una humilde olla caliente en compañía de amigos y familiares.

Vietnam puede estar creciendo a pasos agigantados, pero para los jubilados que buscan un estilo de vida deliciosamente cómodo, sigue siendo uno de los países menos costosos del mundo. Las parejas que han establecido sus hogares en la ciudad montañosa de Dalat dicen que no están sacrificando nada para mantenerse dentro de un presupuesto de $ 800 por mes o menos, y los expatriados en Nha Trang están entusiasmados con gastar $ 1,000 por mes y «vivir ricos». Incluso en las ciudades más caras, Hanói, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh (Saigón), puede vivir cómodamente por menos de $ 1,500 al mes.

Muchos expatriados se sienten atraídos por Vietnam por sus playas, que se extienden por más de 2,000 millas a lo largo de todo el país. Lugares de la costa central como Da Nang, Hoi An y Nha Trang tienen playas excepcionalmente bonitas, al tiempo que ofrecen a los residentes los beneficios de la vida en la ciudad. En otros lugares, como el pueblo centro-sur de Mui Ne y la isla sur de Phu Quoc, el estilo de vida relajado se centra en la costa.

Estés donde estés en Vietnam, nunca estarás lejos de caminos rurales tranquilos, impresionantes paisajes montañosos y pequeñas aldeas donde la vida no ha cambiado mucho en el último siglo. Es un país que invita a la exploración y la aventura; paisajes maravillosos como la bahía de Halong y Sapa, pueblos minoritarios con vistas a campos de arroz en terrazas que se extienden hasta el horizonte, y las cuevas más grandes del mundo atraen a decenas de miles de visitantes.

La cocina vietnamita es deliciosamente regional, con sabrosos caldos en el norte, fideos picantes en el sur y platos y especialidades increíblemente deliciosas que se encuentran en un solo pueblo o aldea en todo el país. La comida es fresca y saludable, con sabores complejos mezclados por expertos para crear platos únicos. El país también es famoso por su café: fuerte, rico y cultivado localmente, es un motivo de orgullo para los vietnamitas, que son sus mayores consumidores.

Vietnam es un centro de viajes regional. Varios aeropuertos internacionales prestan servicios a destinos regionales, mientras que los aeropuertos de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh ofrecen vuelos a los principales destinos mundiales, incluidos vuelos directos y sin escalas a EE. UU., Y es probable que lo vuelvan a hacer una vez que se vuelvan a abrir las fronteras. Las aerolíneas económicas como VietJet Air, Pacific Airlines y Bamboo Airways ofrecen tarifas promocionales ridículamente bajas, mientras que la aerolínea insignia, Vietnam Airlines, tiene vuelos de servicio completo.

9. Malta

Situada en el corazón del Mediterráneo, Malta combina lo mejor de la amabilidad del sur de Europa con una de las mejores cualidades de vida que se pueden encontrar en Europa. Los estándares de servicio e infraestructura del primer mundo, una gran cantidad de tesoros históricos y arquitectónicos de sus eones de historia y el brillante Mediterráneo, todo en un país de una décima parte del tamaño de Rhode Island, garantizan que esta pequeña isla lo mantendrá ocupado.

Malta tiene tres islas, Malta, Gozo y Comino. Las tres islas tienen un total de 122 millas cuadradas, con una población de poco más de 500.000 personas. Malta y Gozo están poblados, mientras que Camino está prácticamente deshabitado, con solo 1,35 millas cuadradas de tierra.

El clima es estable y el mismo en todas partes de Malta. La temperatura media es de 72 F. Malta tiene uno de los números más altos de horas de sol al año en Europa. Los cielos azules aparecen casi todos los días. Los vientos frescos del noroeste y los secos del noreste hacen que la vida sea más agradable. Las antiguas ciudades y pueblos de Malta se diseñaron para aprovechar la brisa imperante. El aire acondicionado natural fluye por calles estrechas, enfriando apartamentos y casas a través de ventanas y conductos de ventilación en la piedra arenisca.

Ya sea un día de ocio en la playa o una tarde explorando, hay mucho que ver, hacer y degustar. Explore templos megalíticos, cementerios de la edad de bronce, granjas de sal milenarias, iglesias espectaculares, museos y ciudades fortificadas. Sumérjase en festas locales y celebraciones de cultivos, pesca, temporadas, Village Saint Day y más.

La comida local, fresca y de alta calidad es el estándar en Malta. Un viaje al mercado parecerá una ganga. Los supermercados ofrecen una amplia variedad de alimentos locales e importados. Mejor aún, son las tiendas del pueblo, panaderías, fruterías, pescaderías y carnicerías. Los precios son hasta un 25% más bajos que en EE. UU.

Las comidas en cafés y restaurantes también cuestan menos que en Estados Unidos. Desde comida callejera tradicional hasta alta cocina europea, la calidad es excelente y la relación calidad-precio es notable. Un almuerzo de pizzette tradicional de comida callejera y una cerveza Cisk local costarán alrededor de $ 2.60. Una cena de tres platos con una botella de vino local y postre en un café del pueblo costará alrededor de $ 30 por persona.

La vivienda en las ciudades maltesas es más cara que en el campo. La vida en el puerto o junto a la playa costará un poco más. Un apartamento moderno de una habitación, completamente amueblado, que incluye servicios públicos y Wi-Fi, puede costar tan solo $ 460 por mes. Una villa clásica de cuatro dormitorios completamente amueblada con piscina, jardines y vistas impresionantes está más cerca de $ 1,930 al mes. Hay gangas en Gozo, especialmente para inquilinos a largo plazo.

Estas son islas pequeñas, por lo que realmente no se necesita un automóvil. El transporte público en Malta es eficiente y económico. Un pase de autobús mensual cuesta $ 26. Hay tarifas más bajas disponibles para personas mayores y residentes. Los boletos de ferry de ida y vuelta a Gozo cuestan $ 6.15. Los residentes permanentes pagan $ 1.50. Los transbordadores son gratuitos para los residentes permanentes de 60 años o más. Los taxis, el alquiler de coches y el transporte compartido son omnipresentes.

Malta tiene una atención médica moderna y de alta calidad. Es un destino de turismo médico popular. Los ciudadanos malteses pueden elegir entre atención médica pública gratuita o instalaciones y médicos privados pagados. Los residentes permanentes pueden aprovechar los descuentos disponibles en el sector privado con el tipo de seguro adecuado.

Malta es un país de dos idiomas, tanto inglés como maltés. El inglés se enseña en las escuelas y todos lo hablan. El maltés es un idioma semítico fuertemente influenciado por una mezcla de árabe, italiano, inglés y un poco de francés. Las clases de idioma maltés están disponibles en las escuelas locales.

La residencia permanente es fácil de obtener durante 12 meses seguidos. El estado puede ser obtenido por personas que no pertenecen a la UE. ciudadanos con una solicitud y una pequeña tarifa hecha en persona en Valetta. Se puede renovar cada año.

Una de las mejores razones para vivir en Malta es su ubicación. Está a 60 millas al sur de Italia, a 176 millas al este de Túnez y a 207 millas al norte de Libia. A poca distancia se encuentran: Grecia, Turquía, Siria, Israel, Egipto, Argelia, Marruecos, España, Francia y muchos más. Esta pequeña nación insular en el centro del Mediterráneo y la encrucijada de la historia está rodeada por Europa, Oriente Medio y África. Todos son un viaje en ferry o un vuelo corto.

Malta es ideal para viajar a Europa, África y Oriente Medio. Pero la mejor parte será vivir el encantador y tranquilo estilo de vida maltés.

8. Francia

Francia es un país dinámico y diverso que ofrece opciones de jubilación para todos los gustos y presupuestos. Si eres un fanático de la buena vida europea, no busques más que esta joya gourmet y cultural. Desde los campos de lavanda que fluyen de la Provenza hasta los encantadores cafés de París y el impresionante paisaje de la costa de Bretaña, se pueden encontrar oportunidades para una jubilación rica y satisfactoria en todo el país.

Si bien Francia sigue el ritmo de los tiempos modernos, gran parte de su atractivo reside en las tradiciones consagradas que se practican en todo el país. Los almuerzos largos con excelentes botellas de vino o los picnics entre los viñedos locales son ejemplos de la alegría de vivir que conlleva vivir en Francia. La vida nunca es apresurada, y se tiene mucho cuidado para asegurar que cada día se viva al máximo.

Lo encontrará en la cafetería de su pueblo, donde los amigos comparten un café con leche y un croissant antes de salir a hacer sus compras matutinas. Una visita al mercado de agricultores es una de las paradas más importantes del día. Los puestos del mercado están repletos de las frutas y verduras de temporada más frescas, cada una bellamente exhibida con los mejores productos locales. No se pasa por alto ningún detalle. El quesero (fromagerie) extiende varios quesos de cabra preparados en una granja cercana, mientras que el panadero (boulanger) prepara una selección de platos recién horneados: baguettes rústicas, hojaldres pain au chocolats y pan especial como fougasse relleno de aceitunas negras ( una especialidad parecida a un pretzel del sur de Francia). Cada artesano se enorgullece enormemente de su trabajo, como lo ha hecho durante generaciones. El comerciante de vinos (cavist) puede hablar durante horas sobre la importancia de la ubicación (terruño) cuando se trata del cultivo de la uva y se asegurará de que tenga el maridaje perfecto para su comida. La pasión francesa por la cocina es contagiosa, y la vida en la belle France le proporcionará acceso a sus múltiples placeres gourmet.

Aunque todo parezca un poco sofisticado, disfrutar del estilo de vida francés no tiene por qué ser caro. Si bien retirarse en una de las ciudades más grandes del país (París o Lyon, por ejemplo) será una opción más costosa, Francia está llena de regiones asequibles. Una pareja puede vivir cómodamente por $ 2,083 a $ 2,483 al mes, y algunos jubilados viven con menos de $ 2,000. Los ahorros reales del día a día provienen de los costos de vivienda, donde, en ciertas áreas, puede encontrar casas de dos dormitorios y un baño por menos de $ 150,000.

Si bien puede obtener estos precios de ganga en diferentes bolsillos del país, los destinos más populares (que combinan atractivas ofertas inmobiliarias con un alto nivel de vida) incluyen Normandía, Bretaña, Dordoña y áreas dentro de Occitania (anteriormente Languedoc). .

Los costos de la atención médica también son un factor importante cuando se considera un traslado a Francia. Con frecuencia citado como uno de los mejores sistemas de atención médica del mundo, los residentes disfrutan de una atención de alta calidad a precios reducidos. Después de vivir aquí durante tres meses en el país, los expatriados son elegibles para la cobertura universal. Según el sistema francés, a los miembros se les reembolsa el 70% de las visitas al médico y hasta el 100% de los medicamentos recetados. Dado que una visita al médico cuesta $ 29, los costos de desembolso personal son de alrededor de $ 9, un 70% de descuento. Los precios los fija el gobierno, por lo que pagará los mismos $ 9 para ver a un médico en París, Niza o Estrasburgo. No hay restricciones de edad ni limitaciones por condiciones preexistentes, todos son elegibles para recibir atención médica. Si bien pagará un pequeño porcentaje de sus ingresos anuales para unirse, los ingresos pasivos (pensiones y beneficios de seguridad social) están exentos del cargo debido a un tratado fiscal con los EE. UU.

Además de su estilo de vida tentador y su impresionante sistema social, Francia es un paraíso para los viajeros. Cada región es más hermosa que la siguiente, y con el eficiente servicio de trenes de alta velocidad del país, explorar lo mejor de Francia está a solo un viaje en tren.

Ya sea que los jubilados decidan instalarse a lo largo de las playas del Mediterráneo o establecer su residencia en un encantador pueblo en la cima de una colina perdido en los viñedos de la Provenza, Francia ofrece un retiro idílico para aquellos que buscan lo mejor de la vida europea.

7. Malaysia

Ciudades con bullicio, playas idílicas, islas que seducen los sentidos y algunas de las selvas tropicales antiguas más prístinas del sudeste asiático: esto es Malasia. Y estas son solo algunas de las razones por las que lo llamo hogar.

Lo tiene todo. Su clima es tropical de 82 F durante todo el año y sus playas, islas y selvas son vírgenes. Tiene algunas de las mejores comidas callejeras de la región, excelentes restaurantes, bares, centros comerciales y cines, y todo es asequible.

Malasia es un lugar fácil para hacer amigos e integrarse, ya que el inglés es el primer idioma no oficial, por lo que no tienes que aprender otro idioma aquí si no quieres. La ley de Malasia se basa en el sistema británico y todas las señales de tráfico están en inglés y malayo, lo que facilita la conducción. Muchos expatriados viven en Kuala Lumpur y Penang y numerosas organizaciones aquí pueden ayudarlo a establecerse e integrarse.

Con $ 2,500 al mes, una pareja puede vivir extremadamente bien, alquilar en un moderno rascacielos con piscina, gimnasio, seguridad privada las 24 horas, espacio para autos cubierto o dos, un área común compartida con barbacoa, y costará entre $ 750 y $ 1,000 por mes. Por ese precio, obtendrá un condominio moderno de 2,300 pies cuadrados con tres o cuatro dormitorios, tres a cinco baños y un balcón con vista al mar. Si no le interesa vivir con una vista o junto a la playa, puede alquilar un lugar de dos o tres habitaciones por alrededor de $ 550 a $ 650, lo que significa que fácilmente podría vivir con menos de $ 2,000 al mes.

En cuanto a la atención médica, cuando compara los precios de las cirugías entre los EE. UU. Y Malasia, los beneficios son obvios. Más de 1 millón de extranjeros buscan tratamiento en los hospitales de Penang y Kuala Lumpur cada año. Hay especialistas en todos los hospitales, pero a diferencia de EE. UU., No es necesario esperar meses para obtener una cita. Simplemente preséntese en el hospital, regístrese, luego tome un número y espere su turno. Si luego lo derivan a otro médico o necesita una radiografía o una exploración, eso también ocurrirá el mismo día en el mismo lugar.

Las recetas en Malasia cuestan una fracción de lo que paga en casa. Pero no es solo el costo lo que es atractivo; es el servicio. Los farmacéuticos, como el resto del personal médico de Malasia, están bien capacitados e informados. Los malayos son gente amistosa, pero es el interés genuino que sienten por usted, sin importar cuán pequeño o grande sea el problema, lo que impresiona. Te lleva a una época en la que el servicio personal significaba algo. Ese mismo servicio está vivo y coleando aquí.

Hay vuelos directos a más de 30 países diferentes desde los aeropuertos internacionales de Kuala Lumpur y Penang. El país es una base perfecta desde la que puede explorar los innumerables tesoros naturales, históricos y culturales que el sudeste asiático tiene para ofrecer. La proliferación de aerolíneas asiáticas baratas en los últimos años ha hecho que sea más fácil (y más asequible) que nunca explorar Tailandia, Indonesia, India y Japón. En Malasia, Asia está realmente a la vuelta de la esquina.

También hay muchas tiendas de comestibles internacionales, Tesco es una de las más populares y no tiene que renunciar a sus pequeños gustos hogareños, como el buen queso y el vino francés. En todas las ciudades importantes, hay salas de cine que proyectan las últimas películas de Hollywood y fantásticos centros comerciales con aire acondicionado para obtener su dosis minorista.

Hacer amigos y conocer gente nueva en Malasia es fácil. Los lugareños son amables y curiosos sobre lo que piensan los expatriados y los turistas de su país. Están orgullosos de ser malasios y, en segundo lugar, después de preguntar de dónde eres, es la pregunta: «¿ya has comido?». La comida es una parte crucial de la cultura en Malasia, por lo que no es raro que el taxista, el dependiente de la tienda o el peluquero le digan dónde ir para comprar el mejor plato de fideos.

6. Ecuador

Ecuador es la tierra de la diversidad. Ya sea que desee vivir, vacacionar, jubilarse o simplemente relajarse en Ecuador, encontrará la combinación perfecta de clima, cultura y asequibilidad para hacer realidad sus sueños. Es un país que Anthony Bourdain describió como “una república en el ecuador que se encuentra en la costa oeste de América del Sur y es el segundo país más pequeño del continente. Con 1.200 millas de playa, uno de los volcanes activos más altos del mundo y las islas Galápagos, es uno de los lugares con mayor diversidad ecológica del planeta «.

Ecuador es un país en gran parte por descubrir que aún no se ha gentrificado, pero que aún ofrece las comodidades de la vida moderna, que incluyen Internet de fibra óptica de alta velocidad, moneda en dólares estadounidenses, clima templado, buen transporte público y atención médica y vivienda asequibles. Tiene una cultura tranquillo donde manana significa algún momento en el futuro, y la gente se recibe con besos en la mejilla y abrazos profundos. A menudo se describe como un viaje a la década de 1950, solo que ahora los hombres indígenas vestidos con trajes tribales que tiran de burros con largas cuerdas están hablando por iPhone. Camine por cualquier calle importante de la ciudad y verá una mezcla de indígenas, descendientes de españoles, etnias mixtas, norteamericanos y europeos.

Debido a su topografía geológica única con el ecuador creando un clima templado, puede vivir en la playa y disfrutar de la brisa fresca del mar que hace que el clima sea de los 70 y mediados de los 80. O establecerse en los Andes, donde el ecuador coloca las montañas más cerca del sol, lo que hace que incluso los lugares a 8,000 altitudes produzcan un clima en los 60-70 grados F.

Los expatriados se encuentran dispersos por todo Ecuador dependiendo de sus elecciones de estilo de vida. Las comunidades de expatriados más grandes se encuentran en Salinas, con sus playas bordeadas de condominios modernos; Cotacachi, un pequeño pueblo tranquilo donde los artesanos hacen de todo, desde artículos de cuero hasta ponchos de alpaca; Cuenca, la moderna ciudad andina que es el centro cultural de Ecuador, donde la música, el arte y la arquitectura al estilo de Nueva Orleans atraen a visitantes de todo el mundo; y Vilcabamba, el hogar del Valle de la Longevidad conocido por sus centuriones indígenas y expatriados relajados que se sientan afuera en cafés intercambiando filosofías.

Hay comunidades de expatriados activos muy unidas y muchas actividades en las que participar: excursiones de un día a pueblos cercanos, juegos de cartas, cenas, trivia, clases de arte, caminatas en las Cajas y largos almuerzos con amigos. Todos los días me levanto y puedo elegir lo que me gustaría hacer. Vivir en Ecuador me ha dado la jubilación con la que solo podría haber soñado si me hubiera quedado en Estados Unidos.

5. Portugal

No es de extrañar que Portugal haya encabezado las listas de los mejores lugares para jubilarse a lo largo de los años. Este pequeño país en la esquina suroeste de Europa tiene algo para todos. Ciudades vibrantes llenas del encanto del Viejo Mundo, millas de playas de arena dorada, colinas verdes y onduladas, algunos de los mejores servicios de salud del mundo, bajo costo de vida y seguridad.

Si está buscando retirarse en una ciudad llena del encanto del Viejo Mundo, visite Lisboa. La ciudad cobra vida con coloridos azulejos, museos, palacios, vida nocturna y un sistema de tranvía que navega por las empinadas carreteras adoquinadas. Respire hondo e inhale la dulzura de los pasteles que lo rodean. Pruebe una tarta de natillas original en la famosa panadería de Belem que ha estado horneando estas deliciosas golosinas desde 1837.

Dirígete al norte para visitar la segunda ciudad más grande de Portugal, Oporto. Famosa por su producción de vino de Oporto, majestuosos puentes, una colorida zona ribereña, ambiente universitario y recorridos por el río Duero, hay mucho que explorar. Oporto también tiene un aeropuerto internacional, uno de los tres en todo el país, lo que facilita el ir y venir.

¿Quiere jubilarse y vivir sin coche? Entonces, la vida en la ciudad de Lisboa o de Oporto podría ser lo ideal para ti. Portugal tiene un excelente sistema de autobuses y trenes de larga distancia que también facilita las visitas a otras áreas del país.

Al sur de Lisboa se encuentra la región de Alentejo que incluye las ciudades de Beja y Évora. La región más grande y rural del país, es famosa por los campos de flores silvestres, majestuosos alcornoques, ciudades históricas y una población escasa. La vida aquí es lenta, los inviernos frescos y los veranos calurosos y secos.

La región más meridional de Portugal es el Algarve. Conocido por sus playas atlánticas, pueblos de pescadores, campos de golf, parques acuáticos, veranos calurosos y secos y turistas. Debido a su larga historia de turistas británicos que vienen aquí de vacaciones, el inglés se habla ampliamente.

Entonces, ¿cuánto necesitas para jubilarte en Portugal? Aunque depende de muchos factores, puede estimar que puede vivir con aproximadamente un tercio menos aquí. Una pareja puede vivir cómodamente, pero no espléndidamente, en Portugal con 2500 dólares al mes. Si desea vivir en Lisboa, Oporto, Cascais o el Algarve, debe aumentar ese número a $ 3,000 o más.

4. Colombia

Ubicado en el extremo norte de América del Sur, el país de entrada a Colombia es donde el Pacífico y el Caribe chocan con las montañas de los Andes y la selva amazónica. Es un país que es más hermoso, dramático y diverso que casi cualquier otro. Ofrece pueblos coloniales y prósperas ciudades cosmopolitas; lugares para disfrutar de las montañas y pueblos costeros del Caribe para tomar el sol. A solo tres horas de Miami y Fort Lauderdale, Colombia recibe vuelos sin escalas a sus principales ciudades de Bogotá, Medellín, Armenia, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Cali.

Colombia ofrece algo que atraerá a casi todos. Descubrirá que Colombia es un país más desarrollado que la mayoría de América Latina, con la infraestructura, los productos modernos y los servicios que esperaría de un país en movimiento. Colombia ya no es el secreto mejor guardado de América Latina porque cada vez más expatriados se están mudando aquí para comenzar una nueva vida en este hermoso país … ya sea que se jubilen o continúen generando ingresos.

Colombia brinda atención médica de alta calidad a bajo costo con fácil acceso para expatriados. Pasé 30 años trabajando en el cuidado de la salud cuando vivía en los Estados Unidos, así que reconozco un buen cuidado de la salud cuando lo veo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al sistema de salud de Colombia en el número 22 del mundo, mucho mejor que Canadá en el número 30 y Estados Unidos en el 37. Colombia alberga 24 de los 58 mejores hospitales de América Latina. Cuatro de ellos son hospitales acreditados por la Joint Commission International. Dos están en la capital de Bogotá, uno está en Medellín y uno está en Bucaramanga.

Medellín es uno de los paraísos de expatriados de más rápido crecimiento en Colombia. Debido al clima casi perfecto, las flores florecen constantemente y salpican las calles de color durante todo el año. Pase solo unas horas caminando por la ciudad y verá por qué se la conoce como «La ciudad de la eterna primavera». Esto es lo que primero me atrajo de la ciudad. Viví en Maine durante 27 años antes de mudarme a Medellín en 2012, y estoy feliz de anunciar que no he tenido que lidiar con la nieve desde mi mudanza.

Si desea calor y tropical, considere la posibilidad de retirarse a las encantadoras ciudades costeras caribeñas de Santa Marta o Cartagena. Estas ciudades son refugios para los adoradores del sol y el mar. Las aguas claras y tranquilas de las playas ofrecen a los buceadores la oportunidad de pasar horas explorando los arrecifes de coral y fotografiando la gran variedad de peces tropicales de colores vibrantes, que han hecho sus hogares en los restos del naufragio. O pase horas tomando el sol en las playas de arena.

Visitar Colombia es sencillo. Puede venir por 90 días solo con su pasaporte de EE. UU., UE, Canadá o Australia, y luego extenderlo por otros 90 días. Más tiempo que eso y necesitará una visa. Las visas de jubilación son relativamente fáciles de obtener, requieren prueba de al menos $ 750 de ingresos mensuales del Seguro Social, o $ 2,500 de una pensión privada o 401K, y se emiten por hasta tres años.

Los dólares de jubilación van mucho más allá en Colombia. Una pareja puede vivir en muchas ciudades de Colombia por $ 2,000 al mes o menos. Por supuesto, su costo de vida dependerá de su estilo de vida y del lugar donde elija vivir. Puedo decirles que mis gastos de manutención son un 60% menos que en Maine. El solo hecho de que no tengo que pagar los costos de calefacción o refrigeración me ha ahorrado alrededor de $ 3400 por año.

3. México

México ha sido un refugio de retiro para los residentes de sus vecinos norteamericanos del norte durante 50, 60 años. Más de 1 millón de estadounidenses y medio millón de canadienses llaman hogar al país hoy en día, y viven allí a tiempo completo o parte del año (a menudo en invierno, para escapar del clima frío). Esto convierte a México en uno de los destinos de expatriados más populares, si no el más popular, del mundo.

Eso hace que su transición a una nueva vida en México sea mucho más fácil. Esta gran comunidad de expatriados es muy acogedora para los recién llegados, y no hay escasez de actividades, clubes, eventos, happy hours y más en los que participar. Puedes conocer gente nueva y hacer amigos fácilmente. Además, debido a su proximidad y vínculos comerciales y culturales con los Estados Unidos, encontrará que gran parte de lo que encuentra en los estantes de las tiendas, en los platos de los restaurantes, en la televisión y en otros lugares le resulta familiar. Y cuenta con comodidades modernas como una red de autopistas en buen estado, servicio de telefonía celular, Internet de alta velocidad, que incluye fibra óptica, televisión por cable y satélite, y cualquier otro servicio que desee.

Una pareja de jubilados puede vivir bien en México con una fracción de lo que gastarían en casa. El costo de vida depende, por supuesto, de personas específicas y de su estilo de vida, pero en promedio, podría gastar menos de $ 2,000 por mes por pareja, para todos los gastos y tener una vida llena de diversión, sin necesidad de escatimar. Esto es posible gracias a las propiedades inmobiliarias de bajo costo (para alquilar y comprar), la comida asequible en el mercado y en los restaurantes, el transporte barato, la atención médica de bajo costo, las opciones de entretenimiento gratuitas y asequibles, y más.

La residencia es fácil de calificar y obtener. El proceso de solicitud y aprobación está simplificado, gran parte de él está en línea y puede asegurar la residencia en cuestión de unos meses. Empiece con una cita inicial en la embajada de México o en un consulado de México en su país de origen. Hay docenas de consulados en los EE. UU. Puede programar una cita en línea y luego traer la documentación para demostrar la ciudadanía de su país de origen, el matrimonio (si presenta la solicitud con un cónyuge) e ingresos. Terminas el proceso en la oficina de inmigración más cercana a tu nuevo hogar en México.

Hay dos tipos de residencia que solicitan la mayoría de los expatriados. La residencia temporal requiere un ingreso de $ 1,600 o $ 82,000 en el banco. (Estos montos varían según el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano). Algunos consulados requieren que los ingresos provengan del Seguro Social, una pensión o alguna otra fuente garantizada. Algunos están de acuerdo con la inversión u otras formas de ingresos. Puede ser residente temporal hasta por cuatro años a la vez. En ese momento, puede volver a solicitar la residencia temporal o convertirse en permanente.

Para la residencia permanente, que puede solicitar de inmediato, debe tener $ 2,000 en ingresos mensuales o $ 102,000 en el banco.

Con tantas ubicaciones para elegir, realmente hay algo para todos en México. Y no importa a dónde vaya, puede esperar una vida cómoda de amigos y diversión, junto con un proceso de residencia sin problemas, clima cálido, hermosos paisajes, comodidades modernas, atención médica de calidad y más.

2. Panamá

Panamá se ha clasificado en la parte superior del índice de jubilación de IL muchas veces por muchas razones. Incluso después de todos estos años, el país cumple constantemente en lo que respecta al valor general. Esto es particularmente cierto para cualquiera que busque quedarse en el hemisferio occidental. Panamá ofrece vista al mar, clima cálido y comodidades de la gran ciudad en un ambiente libre de huracanes. Piénselo: ¿cuántos lugares en la región ofrecen tanto y al mismo tiempo hacen que sea fácil y asequible vivir allí?

Gracias a la posición estratégica de Panamá fuera del cinturón de huracanes, disfrutamos de un clima muy templado, con mucho sol durante todo el año. Incluso durante la “temporada de lluvias” de mayo a noviembre, tenemos mañanas principalmente soleadas, con una o dos horas de lluvia por la tarde. Las temperaturas máximas diarias en la ciudad y las playas suelen rondar los 88 F, con mínimas alrededor de 78 F. En pueblos de montaña como Boquete y El Valle, las temperaturas son de 10 a 15 grados más frías. Realmente hay algo para todos aquí.

La ubicación de Panamá también lo convirtió en el «Hub de las Américas» ideal. Completado en 1914, el Canal de Panamá ha contribuido a que Panamá sea uno de los países más ricos de la región. En estos días, los barcos grandes pagan cientos de miles de dólares por cada tránsito. Panamá también es un centro de vuelos. Está a poco más de tres horas de Miami y muchas de las aerolíneas que operan en los EE. UU. Ofrecen vuelos directos aquí. Copa Airlines de Panamá es una de las mejores aerolíneas regionales, mientras que el Aeropuerto Internacional de Tocumen es el mejor aeropuerto en la región de Centroamérica / Caribe, así como uno de los 10 mejores aeropuertos de América Latina para pasajeros.

También es fácil viajar al interior del país. Contamos con buses interurbanos confiables y vuelos domésticos a múltiples destinos. La capital, Ciudad de Panamá, alberga el único sistema de metro o tren ligero de América Central. La infraestructura aquí es de primera categoría en todos los ámbitos. Panamá es uno de los pocos países de la región que cuenta con carreteras bien pavimentadas, agua potable y conexiones de telefonía celular e Internet de primer nivel.

Panamá sigue siendo asequible y accesible. La visa de Pensionado o Pensionado le ha valido a Panamá un puntaje máximo, año tras año, en la categoría de “Beneficios y Descuentos” del índice. El programa fue creado para asegurar que los panameños jubilados pudieran vivir con dignidad como miembros activos de la sociedad. Si tiene una pensión, independientemente de su edad, también puede solicitar convertirse en residente pensionado.

El requisito principal es sencillo: debe tener una pensión de al menos $ 1,000 al mes. Una vez que se convierta en un residente jubilado de Panamá, tendrá acceso a todos los descuentos para jubilados que se ofrecen a los locales. Los ahorros son casi demasiado buenos para ser verdad … 25% de descuento en facturas de electricidad, 50% de descuento en boletos para películas y espectáculos, 25% de descuento en tarifas de avión, 20% de descuento en medicamentos, 25% de descuento en comidas en restaurantes, y la lista continúa.

Panamá no es el país más barato de la región, pero dado todo lo que tiene que ofrecer, es increíblemente asequible. Incluyendo el alquiler, me cuesta alrededor de $ 2,600 al mes vivir bien en la cosmopolita Ciudad de Panamá. Vivo en un bonito apartamento a solo siete minutos a pie de una estación de metro. Puedo tomar un tren con aire acondicionado y llegar al centro en 10 minutos por $ 0.35. Si es tarde en la noche, una casa de Uber me cuesta $ 3 o $ 4.

1. Costa Rica

En el estrecho istmo volcánico de tierra entre los continentes de América del Norte y del Sur, existe un país tan rico en belleza natural que el adjetivo está en realidad en su nombre. “Costa Rica” o Costa Rica atrae a millones de visitantes y residentes extranjeros durante todo el año con su clima tropical; menor costo de vida; lugareños amigables; atención médica asequible; vastas opciones de bienes raíces; y, por supuesto, su belleza natural.

Con el sobrenombre de “Suiza de Centroamérica”, esta democracia amante de la paz brilla en una región que a menudo está plagada de disturbios políticos y civiles. Costa Rica abolió su ejército en 1948 y prometió ese presupuesto para educación y salud. Dando como resultado una población bien educada y acceso médico para todos los ciudadanos y residentes legales.

Esta república es conocida internacionalmente por su seguridad, neutralidad y compromiso con el medio ambiente, con aproximadamente una cuarta parte de su tierra protegida como parques nacionales y refugios de vida silvestre. El actual gobierno democrático, bajo Carlos Alvarado Quesada, se considera progresista y la igualdad de derechos LGBTQ es obligatoria, legalizando oficialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo en mayo de 2020. Una política poco común de encontrar en América Latina.

Una vez que haya adquirido su residencia, paga aproximadamente del 7% al 11% de sus ingresos mensuales declarados en el sistema de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja para abreviar) y el programa médico nacional está disponible para usted sin exclusiones preexistentes o edad. denegación. Los residentes tienen la opción de combinar la atención médica pública con la atención médica privada, ya sea a través de un autoaseguro de bolsillo o con la compra de pólizas de seguro. Puede comprarlos a través de nombres familiares como Blue Cross / Blue Shield, CIGNA, Aetna o una póliza privada de Costa Rica. Todo a una fracción del costo en comparación con los EE. UU. Encontrará tres hospitales privados acreditados por la JCI en el área de San José, así como numerosas clínicas privadas en todo el país. El sistema público tiene más de 29 hospitales y casi 250 clínicas regionales, lo que facilita la búsqueda de atención médica sin importar dónde elija establecerse.

Una pareja puede vivir cómodamente, pero no necesariamente de manera extravagante, aquí por alrededor de $ 2,000 al mes. Esto incluye alquilar una casa de dos habitaciones con comodidades norteamericanas, aire acondicionado, además de alimentos, entretenimiento, transporte y atención médica. Si su presupuesto mensual está más cerca de $ 2,500 a $ 3,000, encontrará un estilo de vida relajado con todas las comodidades que necesita.

Una de las cosas que escuchas a menudo de los expatriados es lo cálidos y acogedores que son los ticos (costarricenses). Son personas maravillosas, deseosas de compartir la magia de su cultura, comida y tradiciones con los extranjeros. También encontrará atractivas comunidades internacionales de expatriados que lo ayudarán en el proceso de aclimatación. La gran mayoría de los recién llegados dice que es muy fácil hacer amigos y encajar aquí. Los afroamericanos también están encontrando la paz en Costa Rica lejos del racismo sistémico asociado con los Estados Unidos. La proclamación oficial del gobierno costarricense rechaza todas las formas de racismo y discriminación.

Pura Vida es una frase común en Costa Rica. Aunque se traduce como «vida pura», esta definición simplemente rasca la superficie de una frase profundamente entretejida en la cultura costarricense y que se usa para transmitir cualquier cosa, desde «hola» y «adiós» hasta «buenas noticias», «¡salud!» e innumerables declaraciones en el medio.

La expatriada, Nicole Rangel, lo explica de esta manera: “Lo que hace que Pura Vida sea una declaración de verificación es que se traduce en algo más que un saludo. Es una solución, una acción y una forma de vida. Cuando aborda la vida con un estado mental de Pura Vida, se está abriendo a las posibilidades de la vida más allá de lo que experimentó antes. Están compartiendo juntos esta aceptación comunitaria de que la vida no tiene que ser controlada o impuesta, pueden hacer que sea lo que quieran, pueden tener amigos que nunca pensaron que tendrían, experimentan cosas que nunca pensaron posibles porque están abriendo hasta una vida menos complicada.

“Es por eso que tantas personas vienen a Costa Rica y encuentran la mejor versión de sí mismas: abrazan una nueva apreciación de la vida. Es una ventaja que se encuentre en un entorno tan hermoso ”, continúa.

La mayoría de los expatriados confirmarán tener un estilo de vida más saludable una vez que lleguen. Costa Rica es una cultura al aire libre, sin escasez de actividades físicas, desde pesca, golf y paseos a caballo hasta caminatas, surf y yoga. Además, hay menos alimentos procesados ​​y opciones abundantemente saludables de frutas, verduras, huevos orgánicos cultivados localmente y un sinfín de mariscos y carne de res alimentada con pasto. No es ninguna sorpresa escuchar informes sobre expatriados que han perdido peso no deseado, han tomado menos medicamentos recetados y han mejorado su estado físico, físico y mental en general.

Esta revelación no debería sorprendernos, ya que Costa Rica posee una de las cinco «Zonas Azules» en todo el planeta, ubicada en la Península de Nicoya en Guanacaste. Estas zonas fueron descubiertas por científicos de National Geographic e investigadores de longevidad a principios de la década de 2000. Consisten en regiones que tienen una población inusualmente alta de centenarios (más de 100 años). Diez veces mayor que en los EE. UU. La investigación confirma cualidades como dietas saludables, agua natural enriquecida con calcio, luz solar, estilos de vida activos, fuertes lazos familiares y de amistad, y la fe contribuyen en gran medida a su longevidad.

Costa Rica, como toda América Latina, es predominantemente católica romana y aproximadamente el 75% se identifica con el catolicismo. Sin embargo, no encontrará las tradiciones festivas religiosas profundamente arraigadas que se encuentran en otros países latinos. Costa Rica se considera bastante secular. El gobierno asegura la libertad religiosa para todos. También encontrará evangélicos, protestantes, testigos de Jehová y un pequeño número de judíos, mormones y musulmanes. Los expatriados que se establezcan en comunidades internacionales más grandes encontrarán iglesias de habla inglesa, principalmente protestantes sin denominación.

Con una docena de zonas climáticas oficiales y cientos de microclimas, hay un lugar para las preferencias climáticas personales de todos. A muchas personas les encanta el clima templado de «eterna primavera» de San José, la capital, y el Valle Central circundante. O las secas y cálidas playas de Guanacaste, o el exuberante y verde paisaje de las selvas del sur y el Caribe.

Como en todo el mundo, la pandemia ha asestado un duro golpe a la economía costarricense y ha ejercido presión sobre el sistema de salud. Aun así, el país sigue siendo una buena apuesta a largo plazo a medida que avanzamos hacia un mundo post-COVID, dada su belleza natural, población resiliente y visión progresista.