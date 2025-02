Los ingresos operacionales de LLYC crecen un 19% en 2024, hasta los 93,1 millones de euros

2024 fue un año de transformación e inversión para la firma de Marketing y Corporate Affairs.

Por Revista Summa

LLYC (BME:LLYC) ha cerrado 2024 con un fuerte crecimiento en sus cifras de negocio. El avance de resultados, pendiente del informe final de auditoría, estima unos ingresos totales de 115,1 millones de euros y unos ingresos operacionales de 93,1 millones de euros, un nuevo récord para la compañía. Esta última cifra es un 19% superior a la obtenida en 2023 (78,4 millones de euros tras la exclusión de BAM). Mientras, el EBITDA recurrente (resultado bruto de explotación) también ha mejorado al situarse en los 17,3 millones de euros. Las cifras están en línea con la actualización de previsiones que hizo LLYC en octubre.

El segundo semestre de 2024 ha sido especialmente positivo para la firma de Marketing y Corporate Affairs con unos ingresos totales de 60,6 millones de euros y 49,9 millones de ingresos operacionales, lo que supone un incremento del 22% y 25% respectivamente frente al mismo periodo de 2023. El EBITDA recurrente alcanzó los 10,4 millones de euros de julio a diciembre (+20% comparado). La buena evolución responde a los efectos que empieza a tener el nuevo modelo de organización y la oferta integrada que ha puesto en marcha la compañía.

“Estamos satisfechos con los resultados obtenidos. LLYC ha afrontado muchos cambios en el año 2024 y ha ido claramente de menos a más, con un segundo semestre que refleja nuestra fortaleza. Sin duda, se han puesto las bases para apuntalar el crecimiento a lo largo de este ejercicio. Desde 2020, en sólo 4 años, hemos multiplicado por 2,6 los ingresos y por 2,1 el EBITDA recurrente. No hay muchas compañías que puedan arrojar estas cifras”, asegura Francisco Sánchez-Rivas, presidente del consejo de administración de LLYC.

Transformación e inversión

2024 ha sido también un año de transformación e inversión. La compañía ha acelerado la integración de su oferta comercial, con un importante componente innovador como elemento clave, y ha renovado su modelo organizativo (con dos grandes áreas de negocio, Marketing y Corporate Affairs) para hacerlo más ágil y eficiente. LLYC ha ganado contratos muy relevantes en servicios de marketing (GWM, Vodafone, Turespaña o IFEMA Madrid), lo que confirma su enfoque diferencial en la prestación de estos servicios. Además, se ha integrado el 100% de BESO by LLYC y de Apache parte de LLYC, dando lugar a una práctica integrada con servicios de Brand and Ad, Paid Media y Performance, Growth y Deep Learning.

La compañía destinó el año pasado una inversión récord de más de 30 millones de euros para realizar tres adquisiciones en mercados clave: Lambert by LLYC en Estados Unidos, Dattis by LLYC en Colombia, haciendo así de nuestra operación la líder en el mercado, y Zeus by LLYC en España, añadiendo a la compañía grandes capacidades en visualización de datos.

Tras la compra de Lambert by LLYC, Estados Unidos se ha consolidado como el segundo mercado más grande de la compañía. La empresa ha ampliado su presencia en la Costa Este y el Medio Oeste, estableciendo una sólida plataforma para el crecimiento futuro. El liderazgo de LLYC en este país se ha reforzado recientemente con la designación de Jeff Lambert como Presidente Ejecutivo y Mike Houston como CEO.

Objetivos 2025

El consejo de administración de LLYC ha confirmado los objetivos del plan estratégico 2023-2025. La compañía espera que los ingresos operacionales cierren este año en los 120 millones de euros. El EBITDA recurrente alcanzaría los 25 millones de euros.

Para Alejandro Romero, Socio y CEO Global de LLYC: “2025 volverá a ser un año de crecimiento gracias a la confianza que depositan en la firma nuestros clientes, cada vez más y con retos más complejos, y, por supuesto, gracias también al talento y el esfuerzo diario de los profesionales que forman parte de esta compañía. Ya somos una de las 35 mayores empresas del mundo en el sector, hemos invertido en los últimos tres años 45 millones de euros en la adquisición de 6 empresas y repartido 5 millones de euros en dividendos entre nuestros accionistas, algo que siempre queremos destacar. Seguiremos trabajando para mejorar estas cifras”.