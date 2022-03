Los gigantes empresariales 2022 de América Central y República Dominicana

Empresas con trayectoria, altos/as ejecutivos /as y multicentroamericanas forman parte del selecto grupo destacado por Revista Summa en la región.

Por Rocío Ballestero, Jenny Lozano, Luis Solís y Alejandra Soto

Ser catalogado como un gigante empresarial de América Central y República Dominicana es una distinción para las organizaciones que han sabido hacer las cosas bien a lo largo de su historia y causar impacto positivo en su actividad y en la sociedad en general, independientemente del tamaño, el giro de negocio y los años de liderar.

El portafolio de nombres es extenso. Hicimos una selección de negocios que han forjado el destino de los pueblos que los vieron nacer y de personas visionarias, tenaces y perseverantes que han tenido éxito en alcanzar el sueño de conformar empresas ejemplares, asumiendo innumerables riesgos y desafíos, sin dejarse abatir por quienes no creían en ellos o en su propuesta. Algunos dieron un paso más allá y se aventuraron a expandirse cruzando fronteras, demostrando que en nuestro territorio hay talento de exportación, métodos de trabajo que se adaptan al mundo e ingenio de sobra.

Los invitamos a que conozcan más sobre nuestros Gigantes Empresariales de América Central y República Dominicana.

Perseverancia y resiliencia, las claves de las grandes empresas

Levantarse cada vez que cae, algo que sucederá en muchas ocasiones durante el caminar empresarial, es crucial para una empresa con trayectoria. La fórmula para convertirse en un referente del mercado, sin importar el tamaño de la organización, también contempla visión de largo plazo, compromiso con la mejora continua y productos o servicios de calidad, útiles para la sociedad.

“No se puede avanzar ni crecer sin tener un norte definido. Debo proyectar a dónde quiero que llegue mi empresa y tener claridad del propósito. Esa visión, aunada a la resiliencia y la perseverancia, me permite tomar caminos diferentes a los pensados inicialmente para solventar obstáculos y llegar mejor a la meta. Es decir, me puedo desviar en ciertos trayectos, pero no abandono la vía y en algún momento vuelvo a la principal. La idea es ir siempre hacia adelante, sin desfallecer en el esfuerzo”, señala Edy Pérez, gerente general de Grant Thornton Guatemala.

Innovación

Otro elemento vital es mantenerse a la vanguardia, diversificar, proponer, adaptarse a nuevas situaciones y solventar problemas con ingenio. Se debe tener conciencia de saber cuándo no seguir por un camino que es más empedrado y que va a costar más comparado con otros. Volviendo al ejemplo de los atajos, es actuar con agilidad cuando se dan cuenta de que hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre pensando en el objetivo final.

Desde luego, la manera más sencilla de mantenerse en el mercado es precisamente innovando, entendiendo que debemos adaptarnos constantemente y ser resilientes, manteniendo la visión intacta. Pérez enfatiza que es esencial para estar al frente en la resolución de problemas y en la búsqueda de soluciones para los clientes. La tecnología es un ejemplo que nos ha permitido estar más cerca en esta nueva realidad, marcada por limitaciones a la movilidad y el distanciamiento social.

Principales desafíos

Inestabilidad política y económica, la cual provoca que a los empresarios se le cambien las reglas del juego de manera drástica.

Competir con organizaciones nuevas que han cambiado los modelos de negocios. Estar atentos a lo que el cliente desea. Crear una cultura abierta, colaborativa e inclusiva.

Seguir el ritmo de las tecnologías, estar dispuesto a evolucionar y tener una mentalidad abierta para aprovechar al máximo lo mejor disponible.

¿Cómo surfear tiempos difíciles?

Con resiliencia y visión estratégica. Se tienen que hacer ajustes a la estrategia inmediata para poder sortear eventualidades como la pandemia, problemas financieros y cambios de gobierno, entre otros tantos temas que pueden impactar el negocio indirectamente que están fuera de nuestro control y con los que se debe aprender a vivir.

Como reza el dicho, el ser vivo que se mantiene a través del tiempo no es el que lucha contra los cambios sino el que se adapta a ellos.