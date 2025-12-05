Los edificios del futuro ya están aquí

60% de las organizaciones prioriza la continuidad en edificios críticos como data centers y laboratorios.

Por Revista Summa

Jones Lang LaSalle (JLL) presentó el Informe Global del Estado de la Gestión de Instalaciones 2025, basado en 248 organizaciones de más de 20 países. El estudio confirma una transformación histórica en el Facility Management (FM), impulsada por inteligencia artificial, eficiencia operativa y un enfoque renovado en la experiencia humana.

“El FM dejó de ser un costo operativo para convertirse en una palanca estratégica que impulsa resiliencia y productividad”, afirmó Luis Ronca, COO de Work Dynamics JLL Latam. El mercado global superará los USD 3 billones en 2026, impulsado por modelos integrados y automatización.

Mega tendencias del sector

Cuatro fuerzas están reconfigurando las decisiones corporativas:

• Volatilidad económica y geopolítica.

• Cambios demográficos y urbanización acelerada.

• Exigencias de sostenibilidad y costos energéticos.

• La irrupción de la IA en la operación de edificios.

Tres prioridades clave emergen para 2026:

1. Eficiencia de costos

81% de los líderes la ubica como la prioridad principal. Las compañías consolidan proveedores (58%) y adoptan IA (52%). “La eficiencia ya no es opcional; es estructural”, explicó Ana Pereira, Directora de Soluciones Integradas JLL Sudamérica.

2. Resiliencia operativa

60% de las organizaciones prioriza la continuidad en edificios críticos como data centers y laboratorios. Se fortalecen estrategias de ciberseguridad, modernización y resiliencia energética.

3. Experiencia del ocupante

El 84% de los empleados con percepción positiva del espacio físico tiene mayor disposición a asistir a la oficina. Surgen modelos hospitality-like con servicios personalizados.

Inteligencia Artificial

• 28% de las empresas ya implementa IA; en organizaciones de más de 100.000 empleados, 46%.

• 92% del sector inmobiliario corporativo ha piloteado soluciones o lo hará este año.

Principales aplicaciones: mantenimiento predictivo, automatización de órdenes, gestión inteligente de activos y procesamiento automático de documentos. Desafíos: integración con sistemas heredados (54%) y brechas de datos (41%).

Facility Management

El déficit de mano de obra técnica se intensifica: 39% de los gerentes de FM en EE. UU. supera los 55 años. Las empresas recurren a capacitación cruzada, IA para aumentar capacidades y fuerza laboral flexible.

Sostenibilidad

El entorno construido genera 42% de las emisiones globales. Los objetivos principales incluyen eficiencia energética (68%), cumplimiento regulatorio (56%) y circularidad (41%). “Si las empresas quieren liderar en sostenibilidad, deben empezar por sus edificios”, señaló Pereira.

Casos de éxito

• Banco global: 100% de disponibilidad crítica.

• Fabricante de semiconductores: ROI 5x con IA.

• Farmacéutica canadiense: USD 1,2 millones en ahorros.

• Empresa tecnológica: retención del 87% del personal de FM.

“La industria está en un punto de inflexión. Los líderes que adopten automatización, datos y un enfoque centrado en las personas estarán mejor preparados para un futuro que ya comenzó”, concluyó Ronca.