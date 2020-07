Los beneficios para los viajeros tras la alianza de JetBlue y American Airlines

Juntas operarán 489 vuelos diarios.

Por Revista Summa

JetBlue Airways Corp. y American Airlines Group Inc. anunciaron hoy una asociación estratégica que creará una conectividad sin interrupciones para los viajeros en el noreste y más opciones para los clientes a través de sus redes complementarias nacionales e internacionales. Además, la relación acelerará la recuperación de cada aerolínea a medida que la industria de viajes se adapte a las nuevas tendencias como resultado de la pandemia.

La asociación incluye un acuerdo de alianza que propone beneficios de código compartido y de lealtad que mejorarán las ofertas de cada aerolínea en Nueva York y Boston, proporcionando un crecimiento estratégico e impulsando el valor para los clientes y miembros de la tripulación de ambas aerolíneas. Los clientes experimentarán una serie de beneficios de la nueva asociación, incluyendo:

· Rutas nuevas y ampliadas: la asociación permite nuevas oportunidades de crecimiento estratégico para ambas aerolíneas. Como resultado, American lanzará un servicio internacional desde Nueva York (JFK) a Tel Aviv (TLV) y a Atenas (ATH) y JFK a Río de Janeiro (GIG) regresará como una ruta estacional diaria en el invierno del 2021, además de seguir sirviendo a destinos populares de larga distancia como Londres (LHR) y Madrid (MAD). JetBlue también acelerará su crecimiento en ciudades clave, llevando su galardonado servicio a más clientes. JetBlue crecerá en la gran ciudad de Nueva York, agregando vuelos en La Guardia (LGA) y Newark (EWR), al mismo tiempo que aumenta su presencia en JFK para conexiones sin interrupciones a la red internacional expandida de American. JetBlue planea mejorar el servicio a mercados estratégicos en la costa este, la costa oeste y el sureste, basándose en el servicio recientemente anunciado de JetBlue entre EWR y nueve mercados, incluyendo el servicio Mint® a Los Ángeles (LAX) y San Francisco (SFO).

· Más variedad y beneficios de lealtad: a través de sus redes integradas,JetBlue y American operarán vuelos de código compartidos, ofreciéndole a los clientes nuevas opciones con horarios mejorados, tarifas competitivas y acceso sin escalas a más destinos nacionales e internacionales. JetBlue obtendrá conectividad con más destinos dentro de EE. UU., una red global amplia y una propuesta mejorada del viajero frecuente, mientras que American complementará el servicio mejorado y ampliado de JetBlue con nuevas rutas internacionales. Los miembros de programas de lealtad de JetBlue y de American también disfrutarán de nuevos beneficios mientras las aerolíneas exploran experiencias premium adicionales para los clientes.

· Experiencia sin interrupciones: los clientes disfrutarán de una experiencia sin interrupciones en ambas aerolíneas, incluyendo la capacidad de reservar un solo itinerario en cualquiera de los sitios web, conexiones convenientes y una experiencia mejorada en tierra, lo que resulta en una propuesta atractiva tanto para clientes de recreación como corporativos. Además, los clientes que busquen más comodidad en el servicio transcontinental tendrán acceso tanto al servicio Mint de JetBlue como al servicio Transcontinental con tres clases de American.

“Combinar la red doméstica de JetBlue con el mapa de rutas internacionales de American crea una nueva opción competitiva en el noreste, donde los clientes anhelan una alternativa a las aerolíneas de red dominantes”, compartió Joanna Geraghty, presidenta y jefa de operaciones de JetBlue. “Esta asociación con American es el siguiente paso en nuestro plan para acelerar nuestra recuperación ante el coronavirus, hacer que nuestros tripulantes y nuestras aeronaves vuelvan a volar, e impulsar el crecimiento de JetBlue hacia el futuro”.

“Esta es una oportunidad increíble para nuestras dos aerolíneas”, compartió el presidente de American Airlines, Robert Isom. “American tiene una historia sólida en el noreste, y estamos orgullosos de asociarnos con JetBlue en el más reciente capítulo de esa larga historia. Juntos, podemos ofrecer a los clientes un producto líder en la industria en Nueva York y Boston con más vuelos y más asientos hacia más ciudades”.

Nuevas rutas desde el noreste

La asociación entre American y JetBlue permite un crecimiento internacional sostenible para los clientes en el noreste de JFK, que continuará complementando el servicio internacional desde Filadelfia (PHL), para aún más opciones.

Tras la implementación del acuerdo de alianza, American tiene la intención de lanzar servicio entre JFK y TLV e introducirá un nuevo servicio estacional entre JFK y ATH el próximo verano, para satisfacer la fuerte demanda local. Los nuevos servicios sin escalas a TLV y ATH desde JFK serán los primeros vuelos internacionales de larga distancia que American lanzará desde Nueva York en más de cuatro años. American también operará un servicio diario de temporada a GIG a partir del invierno de 2021 durante el período pico de viajes de verano en Río de Janeiro. Y, una vez que la pandemia del coronavirus haya terminado, la nueva asociación facilitará a que American agregue nuevos mercados de larga distancia en Europa, África, India y Sudamérica.

Como la aerolínea originaria de Nueva York, JetBlue planea aumentar los vuelos desde los tres aeropuertos principales de Nueva York, brindando su galardonada experiencia a más clientes. Su crecimiento en JFK tendrá como objetivo ofrecer aún más oportunidades de conexión a la creciente red internacional de destinos de American. Tanto de Nueva York como de Boston, JetBlue planea mejorar el servicio a los mercados estratégicos, incluyendo los de la costa este, la costa oeste y el sureste. Esto apoyará el crecimiento, recientemente anunciado, de JetBlue entre EWR y nueve mercados, incluyendo el servicio Mint a LAX y SFO.

Más variedad y beneficios de lealtad: la operación crea más opciones para los clientes

JetBlue y American comenzarán una nueva relación de código compartido, brindándole a los clientes un acceso sin interrupciones a más destinos, incluyendo el servicio internacional. El código compartido les introducirá a los clientes de JetBlue más de 60 nuevas rutas operadas por American y les introducirá a los clientes de American más de 130 nuevas rutas operadas por JetBlue. El código compartido permite a los clientes reservar un solo itinerario que combina vuelos de ambas aerolíneas, lo que dará como resultado una experiencia de check-in de una sola parada y conexiones de vuelos sin problemas desde el origen hasta el destino.

“Los clientes de JetBlue tendrán más rutas y destinos para elegir a través de la extensa red global de American Airlines”, compartió Scott Laurence, jefe de ingresos y planificación de JetBlue. “Juntos les ofreceremos a los clientes mejores opciones, las cuales ninguno de los dos podríamos ofrecer por nuestra propia cuenta. Esta asociación le permite a JetBlue brindar nuestras tarifas bajas y un excelente servicio a aún más clientes al expandir nuestra presencia en nuestra ciudad natal, aumentar nuestra relevancia en Boston y respaldar nuestra exitosa franquicia Mint “.

“Los viajes de recreación son importantes para nuestros clientes, y la red de JetBlue combinada con su galardonado servicio es la opción perfecta”, compartió Vasu Raja, director de ingresos de American Airlines. “Los clientes de ambas aerolíneas valoran el acceso a más destinos, ya sea un cliente de JetBlue que quiere un acceso más directo a Sudamérica desde Nueva York, o un cliente de American que quiere un servicio más sólido hacia Florida. Juntos, podemos ofrecerles a nuestros clientes lo mejor de ambos mundos”.

Experiencia excepcional: los productos líderes en la industria y mejorando el servicio actual

JetBlue y American ofrecerán a los clientes más opciones en el servicio desde Nueva York hasta la costa oeste en los EE.UU. El popular servicio de tres clases de American en el Airbus A321T se unirá a JetBlue con su experiencia premium Mint y sus eficientes asientos centrales.

La experiencia premium también se aplicará a la flota. American tiene la intención de operar más aviones regionales de doble clase con una primera clase a partir del próximo año, proporcionando la experiencia premium que prefieren los clientes en el noreste.

JetBlue no se unirá a oneworld® o a AA / IAG Atlantic Joint Business Agreement y continuará con sus planes de lanzar y operar de forma independiente vuelos transatlánticos a Londres en el 2021.

La implementación del acuerdo de la asociación y otros arreglos descritos en este documento están sujetos a negociación y ejecución de documentación definitiva y revisión gubernamental.

Las declaraciones en este comunicado de prensa contienen varias declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, o la Ley de Valores, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmendada, o la Ley de Intercambio, que representan las creencias y suposiciones de nuestra gerencia con respecto a eventos futuros. Cuando se usa en este documento y en los documentos incorporados aquí como referencia, las palabras “espera,” “planea,” “anticipa,” “indica,” “cree,” “pronostica,” “guía,” “perspectiva,” “puede,” “hará,” “debería,” “busca,” “objetivos” y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones, y se basan en la información actualmente disponible para nosotros. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados ​​en las declaraciones prospectivas debido a muchos factores, incluidos, entre otros, los que figuran en nuestras presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU., asuntos de los cuales no tenemos conocimiento y el impacto de enfermedades infecciosas que afecta la demanda de viajes aéreos o comportamiento de viaje, como el impacto continuo del coronavirus (“COVID-19”). Dados los riesgos e incertidumbres que rodean las declaraciones prospectivas, no debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones. En las presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de JetBlue se incluye más información sobre estos y otros factores, incluidos, entre otros, el Informe anual 2019 de JetBlue en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q. A la luz de estos riesgos e incertidumbres, los eventos prospectivos discutidos en este comunicado de prensa podrían no ocurrir. Nuestras declaraciones prospectivas solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa o a las fechas indicadas. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.