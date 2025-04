Los agentes de IA y la confianza impulsarán la próxima era del comercio

El Institute for the Future y Visa exploran las fuerzas que transformarán, redefinirán y acelerarán los mercados mundiales durante la próxima década y más allá, y los factores que apoyarán esta realidad.

Por Revista Summa

Estando a la vanguardia de la innovación en IA generativa, Visa, en colaboración con el Institute for the Future (IFTF, por sus siglas en inglés), publicó un informe exhaustivo y visionario, “Commerce of Tomorrow, Today”, el cual pronostica y reimagina el futuro del comercio. Desde el auge de la identidad personal y los agentes de inteligencia artificial hasta la influencia de los integrantes de la generación Alfa adulta, Visa y el IFTF analizan cuatro posibles escenarios clave que los comercios, bancos y consumidores podrían enfrentar en la próxima década.

Los capítulos iniciales del informe –The Trust Principle (El principio de la confianza)y Agent AI: Reporting for Duty (Agentes de IA: reportándose para el servicio)– ya están disponib les. Ambos destacan cómo la IA y las plataformas confiables pueden transformar radicalmente las compras y los comportamientos generales de las empresas y consumidores en todas partes. El informe describe lo que será necesario para recuperar, asegurar y cultivar la confianza, y así salvaguardar la identidad, seguridad y privacidad de miles de millones de consumidores en un mundo hiperconectado y ante el surgimiento de la IA avanzada.

“Con el panorama del comercio y la IA evolucionando a una velocidad sin precedentes en nuestra región, ahora más que nunca, la confianza y la transparencia serán cruciales”, dijo Romina Seltzer, líder de Productos e Innovación para Visa América Latina y el Caribe. «Aprovechando nuestra experiencia de larga data en IA, estamos comprometidos a dar forma al comercio del mañana y más allá: el futuro está aquí».

“Aunque el futuro es demasiado complejo para predecirlo con precisión, este estudio nos permitió examinar las tendencias a largo plazo, las primeras señales de cambio y escenarios futuros diseñados para desafiar las suposiciones actuales y ayudarnos a pensar de manera diferente sobre lo que nos espera”, dijo Dylan Hendricks, director del Institute for the Future. “Con la prevalencia de la IA, el futuro está aquí. Estos cambios no solo transformarán la forma en que los consumidores compran, sino que cambiarán toda la estructura de comportamientos de las empresas y el consumidor”.



El principio de la confianza

Esta tendenciareconoce que el momento actual de la IA será un punto de inflexión para la confianza que los clientes y las comunidades depositan en las instituciones que los rodean. La identidad personal continuará expandiéndose a través de dispositivos inteligentes y redes digitales, lo que requerirá de redes de confianza avanzadas donde los clientes puedan interactuar con agentes de IA de forma segura y confiable, y proteger su privacidad, seguridad y activos.

El principio de la confianza también señala que el uso intencional y discernido de la IA tiene el potencial de cultivar nuevos niveles de relaciones de confianza con los consumidores. Sin embargo, la IA aplicada de maneras menos reflexivas o coherentes tiene el potencial de socavar la confianza a niveles más bajos, a medida que los clientes y las empresas navegan por un entorno ruidoso e incierto.

Agentes de IA: reportándose para el servicio

El informe destaca que los agentes de IA están a punto de convertirse en un producto omnipresente, con el potencial de revolucionar la forma en que las personas interactúan con las finanzas en su vida diaria.

Dentro de la próxima década, podríamos tener acceso a varios de estos agentes de IA, que actuarían como extensiones digitales de nosotros mismos. Estos asistentes podrían comprar, negociar precios y gestionar pagos en nuestro nombre, básicamente sirviendo como compradores personales de confianza y disponibles las veinticuatro horas. Este cambio apunta al surgimiento del comercio agéntico, permitiendo transacciones fluidas y escalables a través de agentes de IA autónomos. Esta tendencia hacia el comercio agéntico, también impulsará un cambio en la provisión de identidad y en mantener la información sensible a salvo. Demostrar quiénes somos deberá volverse más fluido con biometría avanzada.

En los próximos capítulos del informe se examinará cómo la generación Alfa adulta enfocará el dinero de manera diferente a las generaciones anteriores y cómo surgirán nuevos mercados centrados en reducir el daño ambiental y en crear valor sostenible.

Al mirar hacia el futuro, podemos ver cómo estas tendencias clave probablemente transformarán la forma en que las personas compran y venden de maneras aún más significativas que la revolución digital de las últimas dos décadas.