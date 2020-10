Los 5 descuidos más frecuentes para no caer en estafas

Llamadas telefónicas y solicitudes por correo, siguen siendo dos de las principales formas de estafa.

Por Revista Summa

Durante la pandemia, los estafadores se aprovechan de la ingenuidad y de la dependencia a la tecnología que el confinamiento ha provocado en las personas que ahora hacen un mayor uso de las plataformas digitales para solucionar todo tipo de situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, ahora más que nunca, en esta era digital, el Banco Nacional hace un llamado a la población para que tome conciencia de los descuidos más comunes para no caer en estafas. A continuación, 5 recomendaciones del Director de Seguridad e Investigaciones del Banco Nacional, David Hernández:

1. Si recibe una llamada con una historia rara pero creíble, podría ser que ya lo han estado vigilando. Ya sea por el estilo de vida que usted publica en sus redes sociales, o por conversaciones que realiza. La recomendación es guardar la discreción con terceros y en lugares públicos, sobre decisiones financieras y tener un perfil bajo en redes sociales en cuanto a estilo de vida (o sea no llamar la atención con fotografías en lugares lujosos, compartidas a todo público), para lo cual se recomienda utilizar las opciones de privacidad que ofrece cada red social.

2. Si con una llamada telefónica o mensaje de correo electrónico le solicitan que ingrese a un link para realizar algún tipo de gestión como: compras públicas, impuestos, bonos de ayuda, premios, créditos no solicitados, firma digital, devolución de impuestos, ofertas de empleo, transferencias no realizadas, capacitaciones no recibidas, servicios no recibidos, entre otros, es posible estar en presencia de una estafa. A pesar de múltiples campañas de prevención de fraudes, la ciudadanía sigue cayendo en la trampa por el exceso de confianza y credibilidad ante cualquier llamada telefónica o mensaje ofreciendo ayuda con un trámite personal o negocio. No baje la guarda cuando reciba llamadas o mensajes de extraños, no hay negocios fáciles.

3. Nunca valide ni la firma digital ni tokens en ninguna página desconocida. Recuerde que ningún funcionario bancario le solicitará ingresar sus datos sensibles o acceder a sitios web desconocidos. Desconfíe si se lo piden, no lo haga ni para confirmar, ni para validar, deténgase, es una estafa.

4. Cuando le digan: “usted no tiene que darme ninguna clave ni nada, simplemente digite los datos en su computador”, el timador ahí ya ha tomado control de su información o usted se encuentra en un sitio falso. Son muy hábiles para engañar y siempre generan una falsa urgencia para que usted realice una acción determinada. Al generar nerviosismo en la víctima es más sencillo obtener la información deseada.

5. El Banco Nacional recomienda el uso de token o de firma digital para reforzar la seguridad en las transacciones bancarias que realiza la persona. El banco nunca ha descontinuado esta tecnología. La refuerza con otras medidas internas, pero si la gente brinda la clave y sus tokens se comete la estafa. En caso de BN Móvil se brinda el servicio de registro de dispositivo para brindar un nivel adicional de seguridad a sus gestiones. Utilícelo.

Hernández advirtió en la importancia de desconfiar siempre de llamadas telefónicas o mensajes de chats o correo, de extraños e incluso de conocidos, ya que no sabemos si esa persona que nos es familiar ya ha sido hackeada de alguna forma, por lo que no se debe brindar información sensible o instalar aplicaciones que lleguen por ese medio. Evite ser una víctima más.