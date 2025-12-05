Lo que viene para 2026: plataforma revela tendencias sociales, económicas y políticas en la región

Por primera vez, un solo sitio reúne secciones temáticas, estudios especializados y un panel de datos en vivo que facilita la lectura de tendencias sociales, políticas y económicas en la región.

Por Revista Summa

Esta semana se está lanzado una plataforma digital digital diseñada para transformar la forma en que América Latina analiza su propia realidad. Se trata de Boson Planning, un sitio que rene datos verificables, herramientas tecnológicas y análisis sociales con el fin de explicar qué está moviendo a América Latina en temas políticos, económicos, educativos y culturales.

Aunque su desarrollo inició en Costa Rica, Boson Planning nació con visión regional. “América Latina necesitaba una herramienta que uniera datos, contexto y criterio. Aquí encontramos el ambiente ideal para construirla, pero fue diseñada para dialogar con toda la región. Nuestro equipo trabaja con información continental y con fuentes multisectoriales que trascienden fronteras”, expresó Gabriel García, desarrollador de la plataforma.

Según sus creadores, el proyecto responde a un vacío común en Latinoamérica: abundan los datos, pero escasean los espacios que los interpretan con claridad y rigor.

“No existía una plataforma que integrara estas tres capas en un solo lugar: inteligencia de datos, análisis especializado y narrativa humana”, agregó García.

Boson Planning permite navegar por estudios, visualizaciones e insights breves organizados en seis secciones temáticas:

● Política: elecciones, liderazgo y reputación pública.

● Salud: sistemas sanitarios, bienestar y alertas regionales.

● Tecnología: inteligencia artificial, adopción digital e innovación.

● Economía: riqueza, consumo y señales del mercado.

● Educación: brechas, instituciones y formación profesional.

● Social: generaciones, desigualdad y comportamiento ciudadano.

Según García, la intención es que el contenido sea “rápido de leer, fácil de entender y transparente en sus fuentes”. Para él “Boson” representa eso que casi nadie ve pero que lo sostiene todo: las motivaciones profundas de los consumidores, los pequeños gestos en el servicio, las conversaciones informales que cambian una decisión y los patrones escondidos en los datos.

Análisis que ya están marcando la conversación

Boson Planning debutó con análisis que han generado atención en sectores académicos, empresariales y mediáticos. Entre sus primeras publicaciones destacan:

● Riqueza por país en América Latina 2024, un estudio que identifica dnde se concentra el capital, qué países escalan posiciones y qué brechas siguen abiertas en la región,información clave para inversionistas, sector financiero y medios económicos.

● Educación y poder rumbo a elecciones 2026, un documento que muestra cmo el nivel académico de los precandidatos ya pesa tanto como su trayectoria política. Un hallazgo que empieza a influir en discursos, debates y estrategias de campaña.

● Top 5 de salud en Latinoamérica, una comparativa que identifica cuáles países presentan mejores indicadores sanitarios y cómo estas diferencias influyen en bienestar, inversión pública y acceso a servicios.

Estos informes permiten entender qué temas están moldeando las decisiones públicas, económicas y sociales a nivel continental.

Datos vivos, no estáticos

La plataforma integrará un dashboard interactivo que permitirá monitorear el pulso mediático y digital del continente, con datos clave como menciones por país, sentimiento social sobre temas clave.

“Además de cifras y visualizaciones, Boson Planning sumará entrevistas con analistas, junto con columnas mensuales de especialistas que complementan los datos con criterio y experiencia. Sabemos que los datos pueden anticipar cambios sociales, políticos y económicos y justamente en la región estamos en un momento clave para contar con análisis transparentes y profundos, que nos lleven a tomar decisiones más certeras”, agregó el fundador de la plataforma.

La información se actualiza semanalmente con nuevos insights, análisis y visualizaciones, además de reportes temáticos trimestrales sobre tendencias que ya están moviendo el tablero en la región.