Lo que debes saber sobre el COVID-19 y los viajes o grandes reuniones

Por Revista Summa

Durante la temporada vacacional muchas personas viajan o hacen fiestas, pero como aún falta vacunar contra el COVID-19 a mucha gente y circula por allí la variante Delta más contagiosa, los expertos en salud recomiendan ser cautelosos al planificar viajes o reuniones con grupos grandes de personas.

“Todo aquel que esté pensando en hacer una reunión y califique para recibir la vacuna debe vacunarse, pues esa es la recomendación principal. En el caso de quienes son muy jóvenes para vacunarse, creo que mantener las celebraciones en ambientes exteriores permite reducir el riesgo”, comenta la Dra. Nipunie Rajapakse, médica de enfermedades infecciosas pediátricas en Mayo Clinic de Rochester (Minnesota).

“Durante la pandemia, los niños no han podido hacer muchas de las actividades que verdaderamente suelen disfrutar y, por ello, bastantes familias piensan circular un poco más, sobre todo si el padre y la madre ya están vacunados. No obstante, la familia debe hacer sus planes pensando en ciertas cosas, como en alternativas más seguras, entre las que están las actividades al aire libre. Se sabe que el virus no se disemina bien al aire libre y que, por ejemplo, ir a acampar o hacer senderismo con niños no vacunados es una buena alternativa, tanto para hacer ejercicio como para estar al aire libre”, señala la Dra. Rajapakse.

Reducir el riesgo del COVID-19 en reuniones

“Si planea hacer una reunión con bastantes personas, por ejemplo, pero también incluye a gente de alto riesgo, especialmente a niños no vacunados, quizás valga la pena recomendar a los asistentes que usen mascarillas, así como tomar otras precauciones. No recomendaría hacer reuniones muy grandes cuando hay niños no vacunados, aunque sean

al aire libre. Hay que prestar atención al tamaño del grupo, al espacio disponible para actividades como comer y a la probabilidad de compartir utensilios o comida, puesto que se debe considerar atentamente todas estas cosas para intentar reducir el riesgo”, dice la Dra. Rajapakse.

Gente que corre alto riesgo de complicaciones por COVID-19

“Recomiendo que, especialmente con aquellos grupos que pueden correr más riesgo de complicaciones si llegan a contraer una infección por COVID-19, haya extrema cautela en cuanto a mezclar a niños no vacunados y procedentes de distintos hogares, aunque todos los adultos estén vacunados. De hecho, en esa situación, hay cosas que pueden hacerse para reducir el riesgo, aunque creo que podría resultar difícil eliminarlo completamente en una reunión donde hay varias personas no vacunadas y pertenecientes a distintos hogares. En realidad, habría que pensarlo muy detenidamente. En todo caso, usar

mascarillas y mantener la distancia física cuando se organiza una reunión al aire libre serían las estrategias que deben aplicarse para reducir el riesgo”, añade la Dra. Rajapakse.

Viajes internacionales

“Muchos países distintos tienen diferentes expectativas respecto al tipo de documentación necesaria sobre la vacuna y al tipo de prueba que se requiere. Por ello, considero importante que se asegure de estar al corriente de toda recomendación y pauta relacionada con el lugar al que se dirige; además, es muy importante que entienda qué ocurre con el COVID-19 en los países a donde va. Obviamente, no recomendamos viajar con niños no vacunados a ninguna zona donde haya mucha transmisión viral o se produzcan grandes brotes”, afirma la Dra. Rajapakse.

La doctora añade que todo aquel que tenga preguntas acerca de los viajes, las reuniones y el COVID-19 debe empezar por hablar con su proveedor de atención médica.