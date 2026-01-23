Llega nueva plataforma a Costa Rica para comprar autos en su país de origen mediante subasta y compra directa

La plataforma permite reducir el costo de un vehículo eléctrico hasta un 50%.

Por Revista Summa

La digitalización de los mercados automotrices está rompiendo las barreras de entrada tradicionales en Costa Rica. Ante este panorama llega al territorio Volt Bids, una plataforma de compra mediante subasta, especializada en la gestión de activos vehiculares y desarrollada por talento costarricense está demostrando cómo la eliminación de intermediarios y la transparencia algorítmica reducen hasta en un 50% el costo de adquisición de vehículos eléctricos de última generación.

Históricamente, la compra de un automóvil ha estado sujeta a cadenas de suministro complejas y márgenes de intermediación que elevan el precio final, alejando a gran parte de la población de la movilidad eficiente y sostenible. La implementación de modelos de subasta en tiempo real (Real-Time Bidding) permite que el precio sea dictado directamente por la dinámica del mercado, transfiriendo el ahorro operativo del modelo digital al bolsillo del usuario final.

Carlos Vanegas Delgado, vocero de la empresa Volt Bids explica que “la plataforma nace para suplir un nicho de mercado interesado en comprar de manera segura un vehículo eléctrico y con un ahorro importante de dinero. Para esto, se revisaron plataformas similares de subastas de carros de combustión interna en otros países, pero especializada en este tipo de vehículo para que las personas tuvieran un lugar seguro para hacer una compra por medio de subasta sabiendo que el proveedor en China es confiable, cuenta con una certificación y que cuentan con respaldo para el seguimiento de la compra, importación y entrega del mismo”.

Para los desarrolladores, el verdadero potencial de una plataforma como Volt Bids no reside en el software, sino en su capacidad para transformar un bien de lujo en una herramienta de progreso accesible y que más costarricenses tengan movilidad eficiente y sostenible.

“No estamos simplemente digitalizando una venta, estamos optimizando la cadena de valor global para que la eficiencia logística se convierta en capacidad de compra para el ciudadano. En un mundo que exige una transición energética urgente, la tecnología debe ser el puente que permita que el ahorro ambiental de un vehículo eléctrico coincida, por primera vez, con un ahorro financiero real y disruptivo para la familia o el emprendedor”, agrega Vanegas.

El vocero también destaca que se encuentran realizando un proceso de negociación para obtener una parte de financiamiento para favorecer a los usuarios que compran en la plataforma y desean pagar a crédito. Además, brindan la garantía de que los vendedores de vehículos son confiables, que el producto va a llegar, sin embargo, no se dispone de garantía del producto, únicamente se ofrece el proceso de póliza que cubre daños durante el viaje del producto hasta que llega al garaje del cliente.

“En cuanto al sistema de pago garantimos seguridad al hacer la transacción, ya que Volt Bids utiliza el procesador de pagos de Tilo Pay, y como plataforma no se obtiene datos de la tarjeta. Cuando la subasta se va pagar es redireccionado a un link de TiloPay, y en este sitio corre la seguridad de la plataforma de pago con todos los procesos de seguridad correspondientes”, agrega.

Para realizar una compra de un vehículo en esta plataforma debe tomar en cuenta que todo el proceso puede tardar aproximadamente dos meses y medio para que llegue al destino final, sin embargo, puede ser en un tiempo menor, dependerá del vendedor y de los procesos aduaneros una vez llegado el producto al país.

Beneficios clave del modelo de subasta digital

El primero de ellos es la Eficiencia de Capital, debido a la reducción de costos de hasta el 50% mediante la compra directa y la competencia abierta.

La Transparencia Operativa, gracias al acceso a especificaciones técnicas, autonomía de batería (hasta 700 km) y trazabilidad del origen del vehículo.

Otra es la Seguridad Jurídica, ya que el soporte en procesos de importación y nacionalización, eliminando la incertidumbre del comercio internacional.

Finalmente, la Sostenibilidad Inclusiva. Esta facilita que sectores de ingresos medios accedan a tecnologías limpias que anteriormente eran exclusivas de segmentos premium.

Volt Bids rediseña la forma en que se adquieren bienes de lujo, en este caso, autos, eliminando y adaptando la forma de compra a un mercado digital y acercando al comprador con el fabricante.

¿Cómo funciona la aplicación?

Es una plataforma que se puede encontrar en www.voltbids.com y ha simplificado la complejidad del comercio internacional de vehículos a través de una interfaz intuitiva que garantiza una transacción rápida y segura.

El proceso inicia en la fase “Seleccioná tu vehículo favorito”, donde se explora la amplia gama de autos eléctricos en subasta y elegir el que se adapte a sus necesidades.

La segunda fase es “Revisá los detalles del vehículo”, se verifica el vehículo en subasta, especificaciones y puerto de donde será embarcado.

La tercera es “Pagá por la participación”, donde se crea una cuenta con sus datos y podrá acceder a la subasta con un costo de US$800 los cuales son devueltos al cliente si no gana la subasta. Luego, hay que recordar estar atento al día y hora de finalización para asegurarse tener la mejor oferta y comprar directamente un carro nuevo.

Finalmente, está la fase “Oferta o compra directa”, si se fue la oferta más alta, se enviará un correo donde se podrán en contrato con el proveedor y el equipo de la empresa le ayudará en los siguientes pasos. Si la persona no fue la persona ganadora de la subasta no se cobrará nada de la tarjeta de crédito asociada a la cuenta y podrá buscar otras opciones futuras.