Llega nueva era de calidad audiovisual al mercado costarricense gracias a la IA

Por Revista Summa

Esta es la época del año en la que solemos reunirnos en familia o entre amigos, compartir y atesorar momentos que nos llenen de alegría y estrechen los lazos con nuestros seres queridos. Y qué mejor que una reunión para ver películas, partidos deportivas o hasta una noche de karaoke.

Prepárate para disfrutar imágenes más nítidas, sonido optimizado y una experiencia visual inmersiva. Samsung, líder global en TVs por 19 años consecutivos, lo hace posible al presentar una nueva era de calidad audiovisual con su línea 2025 de televisores 8K con Vision AI, donde la inteligencia artificial va más allá de los píxeles. La nueva generación está equipada con el procesador avanzado NQ8 AI Gen3, el procesador más potente de Samsung hasta la fecha. Esta tecnología está disponible en los modelos QN990F y QN950F de Neo QLED 8K.

Impulsado por IA, el NQ8 AI Gen3 eleva la experiencia 8K al ofrecer calidad superior en cualquier tipo de contenido: desde servicios de streaming y videojuegos, hasta transmisiones deportivas en vivo. El procesador también es capaz de reconocer diferentes tipos de contenido –como juegos, películas de acción o documentales– y aplicar ajustes específicos para cada uno.

Además, incorpora la función 8K AI Upscaling Pro, ahora con 768 redes neuronales de IA (12 veces más que la generación anterior). A diferencia de un simple aumento de escala, esta tecnología rellena los píxeles faltantes con detalles reconstruidos mediante IA, restaurando detalles finos, texturas y contornos que pueden haberse perdido en la fuente original. El resultado son imágenes increíblemente claras y definidas. Así, películas antiguas o videos en baja resolución cobran nueva vida con un nivel de detalle antes inimaginable.

“Las innovaciones de Samsung con Vision AI no solo mejoran el rendimiento técnico de los televisores, sino que también demuestran el papel central de la IA en la creación de experiencias más intuitivas, inmersivas y conectadas con la vida cotidiana de los usuarios. Por eso, estamos entusiasmados de traer esta nueva era de la experiencia audiovisual. No se trata solo de un avance tecnológico, sino de una muestra de cómo la IA puede transformar de forma fundamental la manera en que interactuamos con el contenido”, destaca Felipe Rabat, Vicepresidente regional de Samsung Electronics para Centroamérica y el Caribe.

Innovación con responsabilidad

Samsung cree que ofrecer una experiencia visual excepcional va más allá de la tecnología. La marca también está comprometida con la reducción del impacto ambiental y el bienestar de los consumidores.

Los televisores QLED de Samsung refuerzan este compromiso al utilizar materiales reciclados e impresión ecológica en los empaques, junto con el control remoto SolarCell, que funciona con luz solar, ambiental o USB-C, eliminando el uso de pilas.

Samsung también ha sido pionera en la implementación de tecnología Quantum Dot libre de cadmio, eliminando el uso de uno de los metales pesados más tóxicos para el ser humano y el medio ambiente. El cadmio ha sido vinculado con enfermedades graves como daños renales, desmineralización ósea y problemas respiratorios, y es reconocido como carcinógeno por la OMS y la OSHA.De esta forma, Samsung combina innovación, protección y conciencia ambiental para ofrecer una experiencia completa, pensada para el presente y el futuro.

El mejor regalo de fin de año a precio de Black Friday

