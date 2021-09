Llega a la región la iniciativa multisectorial para mejorar la calidad en los servicios de la primera infancia

Siete organizaciones invitan al sector público y privado el próximo 16 de septiembre a colaborar en diferentes áreas por la niñez de 5 países en la región.

Por Revista Summa

Al cierre del 2020, el COVID-19 había cobrado 16 mil vidas de 745 mil casos registrados en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, países donde viven alrededor de cuatro (4) millones de niños de entre 0 y 4 años de edad. El impacto de la pandemia dejó como resultado, en estos cinco (5) territorios centroamericanos, una reducción de -4,91% PIB y aumentó la desigualdad en un 3,62%, con un índice de pobreza crecido al 3,33%.

Las cifras en inversión pública con respecto al PIB relacionadas con educación es solo de 4,78%; el índice de malnutrición en primera infancia es de 10,38%. Y, aunque, el acceso a educación primaria es 85,68%, el tiempo escolar de pre-primaria es menor a 2 años.

Con este panorama, en el 2021, millones de niños en Centroamérica están fuera del sistema educativo. Y la región enfrenta desafíos sociales multifactoriales que, por lo tanto, requieren una respuesta multisectorial. Seis organizaciones de la red United Way Worldwide, con más de 20 años de experiencia, junto a aliados en El Salvador, y, con el apoyo de Great Place To Work y Fundación FEMSA, se unen para promover, de la mano del sector público y privado, el avance del Desarrollo de la Primera Infancia en la región.

Centroamérica Crece busca mejorar calidad de los servicios de primera infancia por medio de la implementación de cuatro (4) áreas de impacto: acceso a la atención y estimulación temprana, concienciación de la familia y entornos domésticos saludables, cuidado de la salud y seguridad alimentaria, y, sensibilización sobre la importancia del desarrollo de la primera infancia. Las acciones enfocadas en aumentar las capacidades del sistema educativo y social de manera integral se implementarán en los cinco (5) países.

Para dar comienzo oficial a la iniciativa, el lanzamiento de Centroamérica Crece se llevó a cabo en streaming virtual este jueves 16 de septiembre a las 10:00am ET, con una agenda para sensibilizar a corporativos y líderes en el sector público sobre la importancia estratégica del desarrollo de la primera infancia. Junto al keynote experto, doctor y científico referente mundial en el desarrollo de la primera infancia, Jack P. Shonkoff, M.D, Director del Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard, hablará por primera vez en Centroamérica con una charla enfocada en el desarrollo cerebral de los niños y niñas en contextos inequitativos.

Durante el evento también participarón como speakers: Karla Segovia, Directora Ejecutiva FUSAL; Haydee Trigueros, Directora Ejecutiva FUNDEMAS; Belia Meneses, Directora Ejecutiva United Way Guatemala; Patricia López, Directora Ejecutiva Honduras; Olga Sauma, Directora Ejecutiva AED Costa Rica; Marisa Arias, Directora Ejecutiva United Way Panamá; José Pedro Ferrão, Presidente Internacional United Way Worldwide; Eduardo Queiroz, VP para Latinoamérica & El Caribe UWW; Juan Carlos Guaqueta, Director de Capacidades para Latinoamérica & El Caribe UWW; Lorena Guillé-Laris, Directora de Fundación FEMSA. Y, Lesslie Davidovich, CEO Centroamérica & El Caribe Great Place To Work.

“Es una iniciativa regional transformadora y multisectorial, en cinco (5) años buscamos lograr más de US$5 millones movilizados para beneficiar directamente a más 340 mil niñas y niños, y lograr más de 1.39 millones de beneficiarios indirectos. Un reto que podremos abordar en colaboración con el sector privado y público”, afirma Eduardo de Campos Queiroz, VP para Latinoamérica & El Caribe United Way Worldwide.