Llega a Costa Rica World ID, el reconocimiento de identidad por medio del iris

Esta identidad se esta posicionando como un pasaporte digital para la era de la Inteligencia Artificial y que se pueda distinguir a los humanos de la IA.

Por Daniel Rosales

Se imagina adquirir entradas para conciertos, o bien comprar productos en una web con solo un escaneo del iris. Esta realidad ya es posible para los costarricenses a través de World ID, un servicio de verificación de identidad que estará disponible en seis ubicaciones del país a partir de esta semana.

World Network, creada por Sam Altman y Alex Blania, es la red de humanos reales que proporciona identidad, finanzas y comunidad en línea para todos. Está encargada de ofrecer los servicios de verificación de World ID a través del Orb, un sistema que realice un escaneo del ojo y crea el perfil para cada usuario.

Con un World ID verificado por el Orb, los costarricenses mayores de 18 años podrán demostrar de forma privada que son humanos únicos en línea sin revelar su identidad.

De acuerdo a un estudio realizado por Ipsos a 500 personas, el 85% de los costarricenses en el país, sienten preocupación acerca de la posibilidad de que los modelos de IA acentúen aún más la dificultad para discernir entre actividad humana y artificial en internet.

“World está creando las herramientas que la humanidad necesita para prepararse para la era de la IA, diseñando la mayor red de identidad digital y financiera que preserva la privacidad y proporciona inclusión digital para todos los humanos, incluidos los más de 4 mil millones de personas que actualmente carecen de identidad digital y tienen acceso limitado a las economías globales. World ID no pretende saber quién eres; simplemente te reconoce como un humano único, una distinción cada vez más importante a medida que avanza la IA”, explica Miguel Rocha, gerente regional para Centroamérica de Tools for Humanity (TFH), una empresa de tecnología global y colaboradora de World Network.

Pasos para crear un usuario de World ID:

Los usuarios descargan la aplicación World App (World ID). Con esta app, los usuarios reciben acceso a una amplia gama de herramientas web3 y Mini Apps, las cuales son la puerta de entrada para World. El World ID es una prueba digital de humanidad para internet que permite verificar de forma anónima y segura que eres un humano real y único en internet (y no un bot).

Posteriormente realizan una cita en una de las locaciones de la red World y completan el proceso de prueba de humanidad mediante el Orb (una cámara de alta resolución personalizada de última tecnología que verifica de forma privada y segura la humanidad y unicidad de una persona mediante imágenes de su rostro y ojos, sin saber quién es).

Finalmente pueden acceder a servicios en línea que requieren prueba de humanidad y podrán reclamar worldcoins ( un token digital que alimenta y distribuye la propiedad de la red a cada humano. Es un activo digital que puede funcionar según las reglas creadas por la comunidad de World Network, lo que significa que sus características son adaptables a los casos de uso de diferentes personas u organizaciones).

¿Cómo se llevarán a cabo los servicios de prueba de humanidad en Costa Rica?

Las personas deben visitar una ubicación física con un Orb. El Orb utiliza imágenes de alta resolución del rostro y ojos de las personas, convirtiéndolas inmediatamente en un código numérico único basado en la textura del iris, llamado “código del iris”. Este método ofrece la forma más segura y confiable de verificar a una persona como un humano único sin solicitar datos personales como nombre, edad, dirección o números de identificación. Las imágenes originales del rostro y los ojos se encriptan, se envían al teléfono del usuario y se eliminan de inmediato del Orb.

Además, este dispositivo, verifica la humanidad en línea mientras se protege la privacidad individual y se otorga a las personas el control sobre su información es la piedra angular del proyecto. World Network no almacena datos biométricos, y a diferencia de otras iniciativas tecnológicas, nunca ha monetizado, ni monetizará, los datos de los usuarios.

Experiencias de compras únicas: Integración de World en Costa Rica

Tras el reciente lanzamiento de las Mini Apps, una plataforma que permite a las aplicaciones de terceros ejecutarse directamente dentro de la World App permitiendo su primera integración en Costa Rica con Yuplón, el popular sitio de descuentos.

Privacidad de datos

De acuerdo con Rocha, a la plataforma no le interesa saber quién es la persona, por lo que únicamente desea corroborar que es un humano único.

Por lo tanto, en el momento de realizar abrir una cuenta con World ID, no se necesitará ingresar información personal para utilizar la plataforma, es decir no será necesario dar nombre, ni correo electrónico o cualquier otro dato sensible.

El Orb puede verificarle como un ser humano único sin saber nada de usted (ni siquiera su nombre). Este lo hace procesando imágenes y creando un código de iris. Este código se utiliza para verificar la singularidad. Una vez creado, las imágenes se encriptan, se envían a su dispositivo y luego se eliminan del Orb.

World, únicamente guardará códigos de iris irreversibles, encriptados y fragmentados para asegurar de que se verifique una sola vez.

Actualmente ya existen 7 millones de personas con un usuario de World ID verificado, además cuenta con 15 millones de usuarios y 130 millones de transacciones entre usuarios en el World App.