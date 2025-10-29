Llega a Costa Rica nueva edición de la Gastro Ruta

Comensales podrán vivir experiencias culinarias de primer nivel con beneficios especiales.

Por Revista Summa

La escena gastronómica costarricense vive una nueva fiesta con Gastro Ruta, un festival que reúne a algunos de los restaurantes más destacados del país bajo una misma consigna: invitar a los comensales a disfrutar experiencias culinarias de primer nivel con beneficios especiales. La iniciativa estará vigente hasta el 30 de noviembre y ofrece una oportunidad para explorar sabores locales e internacionales a precios más accesibles.

Durante más de un mes, 17 restaurantes con 30 sedes en total forman parte de esta ruta gastronómica que promete un recorrido por distintas propuestas, desde la cocina peruana y mediterránea hasta los sabores tradicionales costarricenses. Entre la oferta que sobresale en esta edición se incluyen especialidades de cocina italiana, peruana e internacional, así como opciones de carnes y fusiones contemporáneas, reflejando la diversidad y creatividad que caracteriza a la gastronomía nacional.

Cada establecimiento define un menú especial de tres platillos estrella, los cuales cuentan con un 25 % de descuento para quienes paguen con tarjetas Mastercard. El festival nació con la intención de fomentar el consumo local y destacar la creatividad de los chefs que lideran la oferta gastronómica del país.

La dinámica es sencilla: el comensal elige uno de los restaurantes participantes, solicita el menú Gastro Ruta y paga con Mastercard para acceder al beneficio. Los consumidores que registren su factura en gastrorutacr.com podrán participar en el sorteo de un viaje doble a Italia, con un recorrido que incluye Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, la Costa Amalfitana y Capri, entre otros destinos. Cada visita a un restaurante participante aumenta las posibilidades de resultar ganador.

Participar en el sorteo es tan fácil como disfrutar de la experiencia. Los consumidores deben pagar el menú especial de Gastro Ruta con tarjetas Mastercard de cualquier banco costarricense, escanear el código QR disponible en los restaurantes y completar un breve formulario. Es importante conservar la factura y el voucher, ya que serán solicitados en caso de resultar ganador.

La propuesta se adapta a la agenda de los clientes, pues está disponible todos los días, de lunes a domingo, respetando los horarios de cada restaurante. Esta flexibilidad permite que los consumidores puedan elegir cuándo y dónde vivir la experiencia sin limitaciones. Para conocer los horarios y ubicaciones de cada restaurante participante, se puede visitar gastrorutacr.com.

SMMarketing, agencia liderada por Silvia Murillo, es la mente detrás de esta iniciativa. Con más de 13 años en el mercado, la productora ha impulsado festivales como Ruta Brunch y Ruta After Office, posicionándose como un referente en la creación de experiencias gastronómicas innovadoras.

“Gastro Ruta nace con el propósito de acercar la alta gastronomía a más personas, convirtiéndose en una alternativa accesible y atractiva para quienes disfrutan de la buena mesa. Nuestra intención es que cada cliente pueda descubrir propuestas culinarias de primer nivel, con un beneficio inmediato aplicado directamente en su cuenta al consumir en los restaurantes participantes”, explicó Silvia Murillo, fundadora de SMMarketing.

“Además, buscamos que esta experiencia vaya más allá de la mesa. Queremos abrir la posibilidad de que los consumidores puedan aspirar a vivir un viaje único, lleno de cultura, sabores y experiencias memorables. Con Gastro Ruta celebramos la diversidad gastronómica, respaldamos el talento local y fomentamos que más personas puedan explorar y disfrutar de la riqueza culinaria dentro y fuera del país”, agregó.