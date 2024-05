Llega a Costa Rica la 2da edición de Burger Weeks para impulsar sector restaurantes

Al final se premirará a la hamburguesa favorita del público votando desde weeks.cr

Por Revista Summa

Por segundo año consecutivo Costa Rica realiza el Burger Weeks con su tour insaciable, en el que los comensales podrán degustar hamburguesas especiales del 10 al 31 de mayo en restaurantes participantes.

Con el propósito de apoyar al sector de restaurante esta segunda edición se extenderá por 21 días de en 35 restaurantes participantes.

Entre ellos se encuentran A Dos Manos, Agüizotes, Avogarden, Azotea Calle 7, Burger Brothers, Cabo & El Fuego Smokehouse, Craic Irish Pub, Crush Burger, Dark Kitchen, Double Tree by Hilton, Dukes Texas BBQ, Falafel House, Grillmaster, GrillOut La Ventanita, Íntimo, Killer Buns KAO, KO’s Burger, La Calle Street Food, La Canalla Street Food, La Chori, La Costillería, Let’s Meat, MAD Burger and Beer, Muncheese Street Food, Ohana Food & Drinks, La Parrilla Callejera, Pragmático, Q’ Hamburguesas, Receptions by Doris, Santo Pecado, Sie7e Food & Drink, Smoke House, Tap House, Wat’s On Burgers y Wilk.

La dinámica

Durante casi tres semanas, los fanáticos de esta fiesta gastronómica, podrán degustar nuevas y originales recetas de hamburguesas de hasta ¢10.500 colones. Las Burger Specials incluyen: acompañamiento y una bebida Coca- Cola sin azúcar u original, o cerveza Bavaria a escoger, dependiendo de la disponibilidad de cada establecimiento.

Esta edición producida por Life & spice, trae esta oferta exclusiva al pagar con las tarjetas de débito, o crédito Visa en locales participantes. No se aceptan otras formas de pago. Además, el público puede disfrutar de Burger Weeks desde la comodidad de su hogar, oficina, o desde donde se encuentre, gracias a Uber One, APP de Delivery oficial de Burger Weeks.

Con ayuda del público se premiará a la Burger favorita; se puede votar desde WEEKS.CR y escoger a su restaurante favorito.

A esta iniciativa se han sumado exclusivas marcas como Visa, Coca Cola sin azúcar, Bavaria, Heinz, IMC.