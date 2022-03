Llega a Costa Rica el primer contenedor de productos derivados del cáñamo y cannabis

Costa Rica Hemp Time iniciará operaciones de esta manera en suelo costarricense.

Por Revista Summa

Su origen empresarial es en Costa Rica, pero su espíritu va más allá de lo geográfico, siendo esta empresa nacional un brazo de Healthy Grains, el líder y principal propulsor del comercio del cáñamo y el canabis no psicoativo en Paraguay y Latinoamérica, bajo la tutela de su CEO, Marcelo Demp, joven empresario dedicado al mundo de la agroindustria, pionero en el desarrollo de las semillas en Paraguay, con reconocimiento en diferentes premiaciones nacionales y europeas, logrando posicionar al país suramericano, con el correr de los años, en el mayor productor y exportador de semillas de chía a nivel mundial.

El Dr. Demp, quien estará en Costa Rica atendiendo prensa el próximo 25 y 26 de marzo , se destaca por la gestión para la creación, formación y fundación de la primera Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay y posterior diligencia para adhesión de socios productores, distribuidores e industrias, generando una marca País en el proceso de una revolución industrial. Dicha naturaleza de ente -nacerá en Costa Rica -, bajo la sombra de todo ese conocimiento y recorrido que les precede como productores y exportadores.

Costa Rica Hemp Time iniciará operaciones de esa manera en suelo costarricense, luego que días atrás los diputados realizaron votación en primer debate, aprobando el plan de cannabis medicinal adaptado a la propuesta del Presidente de la República, Sr. Carlos Alvarado.

Este contenedor que llegó al país el pasado 15 de febrero y que se encuentra en proceso de des almacenaje , junto con los respectivos permisos de ley, trae productos derivados del canabis como: materia prima, proteína no descortezada, aceite puro en presentación al por mayor, infusiones de té, cosméticos y mantequilla de maní con diferentes sabores.

“Para Costa Rica Hemp Time, ser parte de Healthy Grains y poder acercar al país a esta revolución agro industrial es satisfactorio, porque venimos a ser en una nueva opción que proporcionará trabajo y busca, con el desarrollo del comercio y la aprobación de nuevas leyes en el país, convertirnos en grandes productores, aprovechando todas las bondades locales que tenemos para exportar. En esta primera etapa, trabajaremos únicamente los productos que traemos directamente de Paraguay, pero prepararemos el terreno para colocar pronto al país como productor”, comenta Allan Durán, Gerente General de Costa Rica Hemp Time, empresa que es parte del conglomerado de 26 empresas con más de 1000 colaboradores a nivel internacional.

El respaldo de la apertura de la operación en Costa Rica viene dado por años de trabajo, los cuales colocan a Healthy Grains como el mayor productor y exportador de cáñamo en Latinoamérica y tercero a nivel mundial.

“Queremos equipar a Costa Rica con todo ese conocimiento, avance y toda la calidad que ellos producen por sus sellos de responsabilidad social y todas las certificaciones internacionales que Paraguay tiene, ya que deseamos garantizar que el producto que estamos ofreciendo es de alta calidad a un precio competitivo, sin especular como ha pasado en el mercado informal al menudeo”, añade Allan.

En esta primera etapa, Costa Rica Hemp Time producirá localmente productos únicamente con la materia prima que, precisamente, viaja en este primer contenedor en alianzas estratégicas con socios comerciales en el país, con el fin de desarrollar productos. Lo anterior, hasta lograr que por decreto se pueda sembrar en el país el cannabis, momento que ya pasó Paraguay y para el cual , ya se tienen los programas y metodologías para potenciarlo en Costa Rica.

“La visión es centrarnos en la agricultura familiar campesina, para otorgar condiciones de desarrollo a las mismas. En el momento en que el gobierno dé la luz verde para desarrollar el producto y sembrar, acompañaremos a los agricultores por parte de la empresa para lograr un avance rápido, implementando todo el conocimiento que a nosotros nos llevó años adquirir, para reducir esa curva de aprendizaje y ampliar el margen en la relación producción versus productividad”, comenta Marcelo Demp, CEO de Helthy Grains.

Costa Rica Hemp Time ofrecerá una gama de 130 productos diferentes con derivados del cáñamo, del cannabis y productos con CBD para distribución tanto en Costa Rica como Centroamérica y México. Se incorporarán también marcas como Canna Coffee que es una mezcla de la calidad de café de Costa Rica con la calidad de producto de Paraguay, donde se desarrollará una fórmula para enriquecer el café y lograr un producto de calidad internacional. Otro producto que se desarrollará será la Cannabeer con consumo local y alianzas con cervecerías.

La materia prima que viene en este primer contenedor, se usará para el desarrollo de productos como los anteriores y también se abrirá la opción para las personas que desean emprender con este producto como laboratorios, comercios u otros.

“Del cannabis podemos sacar una infinidad de productos terminados; actualmente no tenemos en Costa Rica ninguna restricción excepto que los productos no vengan con el máximo autorizado de THC. Por el momento podemos trabajar con importación de muchos productos con lo que es alimentos para perros, medicina, veterinaria, suplementos alimenticios, cosméticos e infusiones. Por el momento estos productos no tienen restricción”, agrega Durán, quien confirma que pronto “entraríamos en la línea un poco más complementaria, como el CBD y algunas otras producciones, incluyendo para el primer semestre de este año, la producción de telas y papel”.

Costa Rica Hemp Time tendrá tres tiendas propias de venta en un inicio, en locaciones como Jacó, Quepos y Manuel Antonio. A nivel nacional, trabajará como distribuidor para las grandes cadenas por medio de asociados, logrando que todos tengan acceso a dichos productos. Desde Costa Rica, la empresa tendrá presencia en toda Centroamérica y México.

Como respuesta a muchas personas con ganas de trabajar, Costa Rica Hemp Time pondrá su grano de arena para lograr la promesa de trabajo y desarrollo en el país.

“Costa Rica se va a convertir en un productor industrializador exportador de productos terminados, a mediano y largo plazo. Eso depende de las instituciones de gobierno, ya que Costa Rica posee condiciones muy óptimas para el comercio internacional. Debemos lograr que el país entre en este mercado internacional de 14,000 millones de dólares anuales. Costa Rica no se puede quedar fuera, y lograr ingresar, entre más pronto podamos, será mejor”, finaliza Allan Durán de Costa Rica Hemp Time.