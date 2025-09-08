Lilian Arias, primera mujer en América Latina clasificada como Eminent Practitioner en la Guía Latinoamericana de Chambers 2026

A lo largo de su carrera, la Socia Administradora de ARIAS El Salvador ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en fusiones y adquisiciones, privatizaciones, financiamiento, entre otros campos.

Por Revista Summa

Lilian Arias, Socia Administradora de ARIAS El Salvador, se ha convertido en la primera mujer en América Latina en ser reconocida como Eminent Practitioner en la Guía Legal Latinoamericana de Chambers and Partners 2026. Este reconocimiento destaca su décimo octavo año consecutivo en Chambers, incluidos 14 años en Banda 1 en la práctica de Corporativo/Comercial, subrayando su liderazgo y la influencia que ha ejercido en el mercado legal regional.

A lo largo de su carrera, Lilian ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en fusiones y adquisiciones, privatizaciones, financiamiento, planificación fiscal, gobierno corporativo, asuntos regulatorios y reestructuraciones. Su experiencia incluye desde la estructuración de préstamos y garantías para instituciones financieras internacionales, hasta la orientación de multinacionales en complejos proyectos de adquisición y expansión en Centroamérica y México. También ha brindado asesoría a juntas directivas en temas corporativos, financieros y fiscales desde la década de 1990 hasta la actualidad.

Además de su trayectoria legal, Lilian es fellow del Aspen Institute y presidenta de Fundación Lidera, organización dedicada a la promoción de la ética y el liderazgo. La guía Chambers incluye un testimonio que refleja su impacto: “Lilian es una abogada que impone respeto. Es una líder extraordinaria de su equipo”.

Este reconocimiento no solo resalta la trayectoria de Lilian, sino que también refleja el compromiso de ARIAS con la excelencia, la diversidad y el liderazgo en la industria legal de Centroamérica de ARIAS con la excelencia, la diversidad y el liderazgo en la industria legal de Centroamérica